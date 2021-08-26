От плохой осанки до остеоартрита: 13 причин возникновения боли в спине

В первую очередь специалист назвала возможные причины болей, появившихся в пояснице. Виновником дискомфорта может быть артрит, а точнее его разновидность остеоартрит. «При артрите возникают воспаление сустава, отек сустава, мышечная слабость и эрозия костей и хрящей», — уточнила доктор Ли. Болезнь суставов, в свою очередь, может провоцировать развитие дегенеративных заболеваний, характеризующихся дисфункцией межпозвоночных дисков.

По словам врача, боли могут быть проявлением радикулита, что вызвано давлением на седалищный нерв, обычно из-за выпадения или грыжи межпозвоночного диска. Часто данный вид сопровождается простреливающей заднюю часть ноги болью.

Один из тысячи человек в возрасте старше 60 лет страдает от стеноза (сужения) позвоночного канала. А случай, когда один позвонок скользит вперед, оказывая давление на нервы, выступающими между позвонками, называется спондилолистезом. В конце концов, боль может возникнуть и в результате инфекций.

Кроме того, существует и другая локализация болей: в верхней части спины. Они встречаются реже, чем в пояснице, но доставляют дискомфорт не меньше. Одной из самых распространенных причин считается плохая осанка. Также боли можно спровоцировать, если вы держите тяжелый предмет, не поднимаясь с колен и не используя поясничный отдел позвоночника, предупредила Дебора Ли и рассказала, что еще одной причиной может быть травма.

Остеоартрит и другие типы, такие как ревматоидный артрит или анкилозирующий спондилит, также могут привести к боли в верхней части спины. Следующими причинами врач назвала болезнь желчного пузыря и фибромиалгию — хроническую патологию, характеризующуюся мышечно-скелетную боль.