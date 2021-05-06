В тренде у звезд: что такое микроблейдинг и стоит ли его делать в этом сезоне
В разновидностях перманентного макияжа разбираются далеко не все, но, например, Кристина Агилера, знатно поэкспериментировав с формой и цветом своих бровей в молодости, в итоге в какой-то момент остановилась на микроблейдинге. Пришлась по душе процедура и первой красавице Голливуда Анджелине Джоли. Правда, затем обе перешли на татуаж в волосковой технике. Так почему несколько лет назад микроблейдинг буквально взорвал бьюти-индустрию, в чем его особенности и стоит ли его делать в 2021 году?
Стоит отметить, что пик популярности микроблейдинга случился 5 лет назад, сегодня же эффект от процедуры выглядит не так модно и естественно. Так есть в нем необходимость и кому он подходит?
Что такое микроблейдинг
Микропигментирование или микроблейдинг (microblading eyebrows) — это цветовая коррекция бровей, путем внедрения пигмента в эпидермис с помощью специальной «ручки» (манипулы) с тонким лезвием. В целом эта процедура очень напоминает татуаж.
Чем отличается татуаж от микроблейдинга?
- Татуаж выполняют с помощью аппарата, а микроблейдинг выполняется полностью вручную.
- Процедура микроблейдинга менее болезненна, в отличие от татуажа. В первом случае пигмент вбивается только в эпидермис глубиной 0,2 мм, а при нанесении татуажа его наносят в глубокие слои кожи на 8 мм.
- Микроблейдинг прорисовывает волоски более точно, чем татуаж.
Кому подойдет техника микроблейдинга?
В первую очередь стоит помнить о том, что микроблейдинг — процедура не на один месяц. Эти брови не смоешь мицеллярной водой или ремувером. Если уверены в своем решении, тогда смело записывайтесь к мастеру. Процедура подходит тем, кто экономит время утром на макияже и кто постоянен в форме бровей. Также она придется по вкусу тем, у кого есть пробелы в линии роста волос, отсутствуют волоски или у кого редкие брови. Определенно, с помощью микроблейдинга можно свои брови сделать гуще!
Фото: gettyimages
Противопоказания к процедуре
У микроблейдинга есть определенные противопоказания, при которых нежелательно проводить процедуру. Перед записью к мастеру ОБЯЗАТЕЛЬНО изучите их и ПРЕДУПРЕДИТЕ мастера. Возможно, именно то противопоказание, что вам кажется совершенно несерьезным, может повлиять не только на качество услуги, но и на ваше здоровье!
- Повышенная температура;
- Воспалительные процессы;
- Наличие инъекций ботокса в области лба;
- Акне и постакне в области лба;
- Рубцы, шрамы, незажившие раны в области лба;
- Порезы, царапины, прыщи, любые воспаления в области лба;
- Менструация;
- Сахарный диабет;
- Беременность и грудное вскармливание.
Перманентный макияж в 2021 году, какой он?
Тенденции в перманентном макияже развиваются семимильными шагами. Если раньше в моде были плотные, графичные брови, то теперь все совсем наоборот. Какие техники сегодня актуальны?
Безоговорочный лидер это, конечно, те самые пудровые брови, они же брови в теневой растушевке, о которых уже многие из вас слышали и, возможно, даже делали себе. Тут краска вносится очень поверхностно, напыляется легкой пылью. При заживлении получается легкая дымка. Степень насыщенности цвета зависит от вашего образа в целом: для блондинок это более светлые оттенки, для шатенок и брюнеток, конечно, темнее. Получается такой эффект, как будто брови подкрашены тенями. Очень красиво и в то же время натурально.
Фото: архив пресс-служб/ Е. Ширинкина
В последнее время набирает обороты техника «Волоски», только ни в коем разе не путайте ее с микроблейдингом, который еще каких-то 5 лет назад взорвал сферу перманента. Как быстро микроблейдинг вошел в моду, так же быстро и пропал. А почему, спросите вы? Во-первых, причина в том, что совсем немногие мастера умели делать его качественно, а во-вторых, эта техника подходит не для каждого типа кожи. Например, на жирной коже волоски расплывались через некоторое время и брови превращались в красивый «заборчик». Тогда почему сейчас волоски снова входят в моду? Потому что сейчас эта техника выполняется машинкой и уровень многих мастеров стал очень высоким. Волоски в аппаратной технике делаются так же поверхностно, как и пудровые брови. И так же постепенно пигмент выходит из кожи, не уходя в нежелательные оттенки.
Еще один важный момент: поскольку перманент с каждым днем становится все популярнее среди женщин, то и мастеров, предоставляющих эти услуги, все больше. И далеко не все выбирают себе для обучения хорошие и проверенные школы, потому что в них стоимость обучения достаточно высока. Зачастую базовое обучение проводят мастера, которые сами еще полгода назад проходили базовое обучение. А некоторые умудряются учиться перманенту по бесплатным YouTube-урокам. Догадываетесь, какого качества вам сделает брови такой мастер? Поэтому, милые дамы, выбирая себе мастера перманента, ни в коем разе не торопитесь. Подойдите к этому вопросу ответственно. Это ваше лицо. На нем не надо экономить. Никакая радость от низкой цены не сравнится с разочарованием, которое вы будете испытывать каждый день, глядя в зеркало на свои брови.
Фото: globallook, GettyImages, архив пресс-служб/ Е. Ширинкина
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