В тренде у звезд: что такое микроблейдинг и стоит ли его делать в этом сезоне

Стоит отметить, что пик популярности микроблейдинга случился 5 лет назад, сегодня же эффект от процедуры выглядит не так модно и естественно. Так есть в нем необходимость и кому он подходит?

Что такое микроблейдинг

Микропигментирование или микроблейдинг (microblading eyebrows) — это цветовая коррекция бровей, путем внедрения пигмента в эпидермис с помощью специальной «ручки» (манипулы) с тонким лезвием. В целом эта процедура очень напоминает татуаж.

Чем отличается татуаж от микроблейдинга?

Татуаж выполняют с помощью аппарата, а микроблейдинг выполняется полностью вручную. Процедура микроблейдинга менее болезненна, в отличие от татуажа. В первом случае пигмент вбивается только в эпидермис глубиной 0,2 мм, а при нанесении татуажа его наносят в глубокие слои кожи на 8 мм. Микроблейдинг прорисовывает волоски более точно, чем татуаж.

Кому подойдет техника микроблейдинга?

В первую очередь стоит помнить о том, что микроблейдинг — процедура не на один месяц. Эти брови не смоешь мицеллярной водой или ремувером. Если уверены в своем решении, тогда смело записывайтесь к мастеру. Процедура подходит тем, кто экономит время утром на макияже и кто постоянен в форме бровей. Также она придется по вкусу тем, у кого есть пробелы в линии роста волос, отсутствуют волоски или у кого редкие брови. Определенно, с помощью микроблейдинга можно свои брови сделать гуще!