Черные полосы вместо бровей, рыжие щеки и еще 5 грубых ошибок в макияже

Ошибка № 1: Неподготовленная к макияжу кожа

Каким бы прекрасным ни был ваш макияж, если он нанесен на неподготовленную кожу — пиши пропало. Малейшее шелушение на лице, замазанное тональным кремом и припудренное сверху, создает эффект слоеного пирога. Важен не только результат и процесс макияжа, но и подготовка к нему. Поэтому для ровного тона обязательно используйте нежирный увлажняющий крем или специальную базу.

Ошибка № 2: Тональный крем не в тон кожи

Контрасты — это, конечно, хорошо, но не когда речь идет о рыжих лицах и белоснежных шеях. Большинство девушек так и не научились выбирать тональный крем правильно. Почему? Потому что мы привыкли тестировать тон на запястье. Запомните: цвет кожи на руках немного отличается от цвета кожи на вашем лице. Чтобы избежать слишком темного или слишком светлого тона, тестируйте тональный крем на шее – не прогадаете!