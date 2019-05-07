Черные полосы вместо бровей, рыжие щеки и еще 5 грубых ошибок в макияже

Ошибка № 1: Неподготовленная к макияжу кожа
Каким бы прекрасным ни был ваш макияж, если он нанесен на неподготовленную кожу — пиши пропало. Малейшее шелушение на лице, замазанное тональным кремом и припудренное сверху, создает эффект слоеного пирога. Важен не только результат и процесс макияжа, но и подготовка к нему. Поэтому для ровного тона обязательно используйте нежирный увлажняющий крем или специальную базу.
Ошибка № 2: Тональный крем не в тон кожи
Контрасты — это, конечно, хорошо, но не когда речь идет о рыжих лицах и белоснежных шеях. Большинство девушек так и не научились выбирать тональный крем правильно. Почему? Потому что мы привыкли тестировать тон на запястье. Запомните: цвет кожи на руках немного отличается от цвета кожи на вашем лице. Чтобы избежать слишком темного или слишком светлого тона, тестируйте тональный крем на шее – не прогадаете!
Фото: vostock-photo/shutterstock
Ошибка №3: «Мертвые» черные полосы вместо бровей
Обладательниц широких бровей, как у Лилли Коллинз, не сравнить с неопытными любителями карандаша. Две параллельные линии вокруг брови, толстые и кривые полосы на половину лица — картина, к сожалению, уже ставшая привычной. Если хочется иметь красивые натуральные брови, тогда забудьте о карандаше — даже визажисту нужно постараться, чтобы провести ровные линии. Забудьте о четких дугах — татуаж давно уже неактуален. Используйте технику растушевки и делайте акцент на естественности — она всегда в моде, а в этом году – особенно!
Ошибка № 4: Карандаш для губ темнее помады
Даже визажисты, стремящиеся к натуральному макияжу, часто совершают эту ошибку. Первоначальная функция карандаша для губ — сдерживать помаду от растекания. Но сейчас можно обойтись и без него. Огромное количество средств для губ выдержат любой банкет и даже кофе с круассаном на завтрак. Но если в вашу косметичку все-таки попала растекающаяся помада, закрепите ее прозрачным карандашом (такие есть, например, у Dior). И помните, что четкие границы и татуаж как на бровях, так и на губах неактуальны — сейчас в тренде эффект «зацелованных» или естественных губ.
Ошибка № 5: Рыжие щеки и серые полосы вместо скул
Качество скульптурирования лица, которое пропагандируют многочисленные блогеры и начинающие визажисты, все чаще вызывает вопросы. Легким движением кисти девушки превращают цвет своих щек в кирпичный, а ведь нужно было всего лишь почитать о правильном использовании бронзатора. Слепое следование новому тренду на холодные скульпторы делает лица девушек серыми, почти «мертвыми». Естественного и красивого макияжа можно достичь, используя скульптор живого оттенка: не рыжего или серого, а коричневого или оттенка холодного кофе.
Ошибка № 6: Слишком много хайлайтера
С хайлайтером взаимоотношения у многих любителей макияжа складываются лучше, чем с остальными средствами, однако и с ним бывают проблемы. Стоит немного переборщить, и вместо легкого свечения юной кожи получается новогодняя елка. Блестит все: щеки, подбородок, даже лоб, от чего кожа выглядит не сияющей, а жирной. Наносите хайлайтер строго на верхнюю часть скулы, ямочку над верхней губой (арку Купидона), на спинку носа или во внутренние уголки глаз. И не бойтесь им пользоваться! Умеренное сияние добавит изюминку вашему макияжу.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Ошибка № 7: Макияж для ковровой дорожки в повседневной жизни
Здесь все просто: многие видео из социальных сетей учат нас красивому подиумному макияжу, который отлично смотрится в фотостудии, но совершенно нелепо в повседневной жизни. Слишком яркие цвета и чересчур плотные текстуры иногда граничат со сценическим гримом. В ежедневной жизни подиумный макияж выглядит как маска. Лучше прибегайте к такому макияжу только по особым случаям, а для повседневной жизни используйте такие легкие текстуры, как BB-крем, тинты, нюдовые тени и легкие фиксирующие гели для бровей.
Будьте всегда прекрасны!
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами
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