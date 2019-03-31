Перманентный макияж — польза или вред?

Как выбрать мастера

Пожалуй, главным минусом данной процедуру можно назвать неверный выбор специалиста. Потому что именно это чаще всего приводит к негативным последствиям перманентного макияжа – неровным стрелкам, неправильно подобранной форме бровей и т.д. Имейте в виду и тот немаловажный факт, что мастера тату и специалисты по перманентному макияжу из специализированных клиник работают с разными пигментами. У последних они мягче, естественней, лучше поддаются удалению в случае неудачи, но при этом периодически требуют коррекции. Выбор остается, конечно же, за вами, но если говорить об удалении, когда в краске для тату присутствовал красный и зеленый оттенки, ее очень сложно удалить.

Перед тем, как решиться на перманентный макияж, необходимо тщательно отсмотреть портфолио мастеров, узнать о возможностях клиники или салона, куда вы хотите обратиться, насколько большой у мастера опыт. Сегодня многие специалисты ведут инстаграм, где выставляют фото своих работ. Но не только на фото нужно обращать внимание. Обязательно почитайте отзывы и, по возможности, пообщайтесь с клиентами данного мастера. На мой взгляд, лучше всего искать мастера по старинке, воспользовавшись рекомендациями знакомых, которые были у него на приеме – так вы можете воочию увидеть результат работы, послушать отзыв из «первых уст». Если вам понравилось портфолио, вы не увидели негативных комментариев, сходите на консультацию. Хороший специалист не будет рассказывать о том, какой он молодец, а покажет сертификаты о том, что он может оказывать данную услугу, и поговорит с вами о вас. Мастер должен сам предложить вам вариант макияжа, нарисовать вам эскиз и утвердить его с вами. На каждом этапе работы он должен демонстрировать «промежуточные итоги», чтобы вы видели то, что с вами происходит и могли вовремя сказать о том, что вам нравится или не нравится. Это очень важно – быть в постоянном контакте со специалистом во время процедуры, а после нее неукоснительно выполнять все его рекомендации.