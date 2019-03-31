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Перманентный макияж — польза или вред?

Процедура перманентного макияжа в последние годы эволюционирует и меняется. Раньше татуаж делался так, чтобы его было невозможно не заметить на лице — яркие брови, подчеркнутый контур губ. Сегодня же в приоритете естественность, поэтому появилось много новых техник, пользующихся неизменной популярностью — например, растушевка и «смоки айз». Перманентный макияж позволяет не только улучшить внешность, но скорректировать какие-то эстетические несовершенства – замаскировать послеоперационные шрамы, последствия кожных заболеваний (например, витилиго), минимизировать возрастные изменения. О плюсах и минусах современного перманента — в материале Passion.ru и Валерии Барченко.
Валерия Барченко,
руководитель медицинского центра «Академия Совершенства», законодатель моды и эстетики Permanent Make-up России и Европы

4 аргумента «за» перманентный макияж

  1. К плюсам процедуры перманентного макияжа можно отнести, прежде всего, его экономическую выгоду. Сколько в среднем держится краска на бровях? От силы 2 недели, и вам нужно снова идти в салон красоты и приводить их в порядок. Татуаж бровей будет вас радовать намного дольше (до 5 лет), при этом мастер подберет вам цвет и сделает идеальную форму. Перманентный макияж периодически нуждается в коррекции – это зависит, в первую очередь, от индивидуальных особенностей организма и метаболизма. При необходимости ее можно делать раз в 2-2,5 года. Стрелки над глазами могут продержаться до 10 лет, татуаж губ – 2-3 года. И все это время вам не нужно будет тратить деньги на косметику, вставать по утрам, чтобы сделать макияж – вы будете выглядеть красиво всегда. Не будете испытывать дискомфорта на пляже, в бассейне или по утрам после свидания.

  2. Еще одним очевидным плюсом процедуры перманентного макияжа является ее безболезненность. Даже делая татуаж такой сверхчувствительной зоны, как ареола сосков, например, после увеличивающей маммопластики, вы не почувствуете боли. Конечно, вы можете попросить специалиста по татуажу использовать крем-анестетик, если сомневаетесь или у вас повышенный порог чувствительности, но в целом данная процедура не требует какой-то особой анестезии.

  3. Процедура перманентного макияжа не имеет большого списка противопоказаний. Это еще один довод в пользу этой процедуры. Его не рекомендуется делать во время беременности и периода лактации, при заболеваниях крови, склонности к образованию рубцов, при некомпенсированном сахарном диабете. С осторожностью перманентный макияж назначается клиентам, у которых в анамнезе имеется инсульт или инфаркт. Для таких пациентов необходимо разрешение лечащего врача.

  4. Еще один плюс процедуры перманентного макияжа заключается в том, что его всегда можно удалить, в некоторых случаях до «чистой кожи». Для удаления перманентного макияжа используются ремуверы или неодимовый YAG лазер. Последний вариант является приоритетным, если вы хотите избавиться от неудачно сделанного татуажа навсегда, потому что позволяет не сразу, за несколько сеансов, удалить то, что вам не нравится или надоело. Бывает, что женщина лет 10 ходит со стрелками над глазами, а потом понимает, что такой макияж ей уже не очень подходит, и можно было бы попробовать что-то новое, более актуальной, например, татуаж век с растушевкой. Для этого ей, конечно, сначала необходимо провести процедуру удаления, а затем сделать новый перманентный макияж.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Как выбрать мастера

Пожалуй, главным минусом данной процедуру можно назвать неверный выбор специалиста. Потому что именно это чаще всего приводит к негативным последствиям перманентного макияжа – неровным стрелкам, неправильно подобранной форме бровей и т.д. Имейте в виду и тот немаловажный факт, что мастера тату и специалисты по перманентному макияжу из специализированных клиник работают с разными пигментами. У последних они мягче, естественней, лучше поддаются удалению в случае неудачи, но при этом периодически требуют коррекции. Выбор остается, конечно же, за вами, но если говорить об удалении, когда в краске для тату присутствовал красный и зеленый оттенки, ее очень сложно удалить.

Перед тем, как решиться на перманентный макияж, необходимо тщательно отсмотреть портфолио мастеров, узнать о возможностях клиники или салона, куда вы хотите обратиться, насколько большой у мастера опыт. Сегодня многие специалисты ведут инстаграм, где выставляют фото своих работ. Но не только на фото нужно обращать внимание. Обязательно почитайте отзывы и, по возможности, пообщайтесь с клиентами данного мастера. На мой взгляд, лучше всего искать мастера по старинке, воспользовавшись рекомендациями знакомых, которые были у него на приеме – так вы можете воочию увидеть результат работы, послушать отзыв из «первых уст». Если вам понравилось портфолио, вы не увидели негативных комментариев, сходите на консультацию. Хороший специалист не будет рассказывать о том, какой он молодец, а покажет сертификаты о том, что он может оказывать данную услугу, и поговорит с вами о вас. Мастер должен сам предложить вам вариант макияжа, нарисовать вам эскиз и утвердить его с вами. На каждом этапе работы он должен демонстрировать «промежуточные итоги», чтобы вы видели то, что с вами происходит и могли вовремя сказать о том, что вам нравится или не нравится. Это очень важно – быть в постоянном контакте со специалистом во время процедуры, а после нее неукоснительно выполнять все его рекомендации.

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