Уход за кожей зимой и в межсезонье: что надо знать, чтобы не превратиться в изюм к лету

Уход за кожей зимой и в межсезонье: что надо знать, чтобы не превратиться в изюм к летуПолный гид с ответами на распространенные вопросы от врача-косметолога
Кристина Шлега
Врач-дерматокосметолог, специалист по инъекционным и аппаратным методикам клиники Lazerjazz, эксперт телеканала «Доктор»
Вопрос 1. Как подобрать крем для лица на зиму и начало весны?
Круглый год тип кожи у нас остается прежним, но в холодный и отопительный период, с его ветрами, необходимы другие текстуры. Нужно выбирать более плотные кремы по сравнению с теми, какими вы пользуетесь летом. Например, если летом для жирной кожи используете только сыворотки, в зимний период необходимо наносить дополнительно эмульсию или крем для жирной или комбинированной кожи. Если вы обладатель сухой кожи, зимой надо выбирать крем для очень сухой кожи. С комбинированной можно наносить на Т-зону эмульсию или нежирный крем, а на щеки — более плотную текстуру.
Вопрос 2. Как увлажнить кожу в холода и в отопительный сезон?
Некоторые люди с наступлением холодов переходят на использование только масла для кожи, но такой подход не рекомендуется.
Мы можем увлажнить кожу несколькими путями — например, используя в препаратах ингредиенты:
НУФ (натуральный увлажняющий фактор). Например, глицерин, аминокислоты, мочевину, молочную кислоту, гиалуроновую кислоту. Они, как губки, притягивают к себе воду из средств, которые мы нанесли на кожу, и из атмосферы, если влажность высокая.
Окклюзивные ингредиенты, которые лежат на поверхности кожи, как пленка, и предотвращают испарение воды. Например, жирные спирты, минеральные масла, силиконы, жирные кислоты, воски, парафин.
Восстанавливая липидную прослойку эпидермиса с помощью ингредиентов типа церамидов, холестерола, жирных кислот, растительных масел, лецитина, сквалана.
Обычно в кремы добавляют все эти группы увлажнителей, чтобы увлажнить кожу и получить полноценный и пролонгированный результат. Нанося одно масло, мы создаем коже парник, через который она не может нормально дышать, выводить токсины, восстанавливаться. И когда масло встраивается в нашу кожу, оно может «размывать» ее липиды. В итоге меняется правильный состав кожного барьера, защитная функция эпидермиса ослабевает, из-за чего он становится подвержен заболеваниям.
Фото: freepik.com
В результате человек подсаживается на масло, думая, что только оно его спасает от ветра, стужи и сухости, хотя на самом деле вы попадаете в порочный круг и в долгосрочной перспективе обрекаете свою кожу на обезвоживание. Поэтому правильным решением будет выбирать просто крем плотнее и немного жирнее, чем в летний период, либо добавлять несколько капель масла в ваш обычный крем. Не стоит забывать и об активных веществах, витаминах, которые усилят защитные свойства кожи и поспособствуют ее увлажнению. В этом помогут витамины А, Е (токоферол), B5 (пантенол), F. Многое зависит от качества сырья — в идеале стоит отдавать предпочтение космецевтическим средствам, которые совмещают в себе уходовые и лечебные свойства. Конечно же, можно пользоваться обычными кремами масс-маркета, правда они не окажут выраженного эффекта. Выбирая их, нужно внимательно читать состав. Желательно, чтобы в средство входили НУФы, растительные масла, например ши, авокадо, витамины, а минеральных масел и восков лучше избегать либо чтобы они были не в первых строчках состава.
Вопрос 3. Как и когда правильно наносить уход?
Наносить крем нужно минимум за 20 минут до выхода на улицу. Делается это для того, чтобы все компоненты успели впитаться при комнатной температуре, иначе влажная кожа на морозе быстро будет обезвоживаться.
Наносить уход следует сразу после умывания, потому что кожа начинает терять воду с поверхности очень быстро. Поэтому после того как вы умылись, следует нанести тоник, который восстановит кислотно-щелочное равновесие кожи, уберет с нее остатки солей и металлов водопроводной воды. Далее наносим вашу привычную сыворотку, необязательно она должна быть увлажняющей. Например, если ваша кожа жирная и не страдает от обезвоживания и сухости, сыворотка может быть себорегулирующей, а с увлажнением и питанием поможет крем. Для кожи, склонной к сухости и обезвоживанию, лучше и сыворотку выбрать увлажняющую, содержащую гиалуроновую кислоту или пантенол B5. После нанесения и впитывания сыворотки нанести крем.
Вопрос 4. Нужен ли увлажнитель воздуха?
Важно дома обзавестись гигрометром, чтобы знать влажность воздуха, так как в отопительный сезон она падает. Средства с НУФами при оптимальной влажности воздуха (более 40%), как губки, притягивают к себе воду из средств, которые мы нанесли на кожу, и из атмосферы. Если же влажность воздуха низкая, то данные компоненты могут вытягивать воду из глубоких слоев кожи, тем самым обезвоживая их. Поэтому важно использовать увлажнитель воздуха.
Вопрос 5. Когда оправданно использование эмульсии или скрабов?
Если кожа не страдает от сухости и обезвоженности, особенно если она жирная, лучше использовать нетяжелые текстуры — например эмульсии. Такая кожа успевает быстро восстановить кожный барьер и выработать жиры, защищающие эпидермис от воздействия окружающей среды. При наличии шелушений не стоит использовать скраб, попробуйте энзимный или ферментативный пилинг. Или использовать кислоты — увлажнять и отшелушивать будет молочая кислота. С остальными кислотами главное — не переусердствовать, так как многие из них при бесконтрольном использовании подсушивают эпидермис, а очень часто шелушения, особенно на жирной и комбинированной коже, говорят об обезвоженности. В таком случае стоит задуматься, правильно ли вы подбираете косметику и питаетесь.
Вопрос 6. Нужно ли на зиму и в межсезонье заменить крем на ночную маску?
Ночные маски пришли к нам из корейского ухода. Кожа азиатов и европейцев различается по плотности, составу и типу старения. Не всегда европейской коже подходят корейские средства, но бывают и исключения, особенно когда европейская марка берет корейскую идею и воплощает ее для европейской кожи.
Сама по себе ночная маска используется как ночной крем, но ее состав более концентрированный и питательный. Главное — наносить ее за 40-60 минут до сна. За это время она успеет впитаться и не отпечатается на подушке. Утром смойте ее водой или пенкой. Если у вас азиатский тип внешности и ваша кожа требует максимального увлажнения, тогда смело берите ночную маску. Если же вы европеец, можно попробовать. Вероятно, такой уход вам тоже подойдет, но в данном случае все очень индивидуально.
Фото: freepik.com
Вопрос 7. Сколько пить воды для увлажнения кожи?
Идеальных формул, чтобы высчитать количество требуемой воды, нет. Потребность человека в жидкости разнится в зависимости от его пола, возраста, веса, физической активности, климатических условий, в которых он проживает. Здоровому человеку, который правильно питается и не имеет хронических или острых заболеваний, организм сам подсказывает, сколько воды пить, благодаря чувству жажды. Но если есть хронические заболевания или по какой-то другой причине притуплено чувство жажды, стоит обратиться к врачу либо в среднем выпивать примерно 20-30 мг воды на 1 кг массы тела.
Если вы пьете на ночь и встаете ночью в туалет или просыпаетесь с отеками, значит, либо сон поверхностный, либо есть поломка в организме. Здоровый человек может спокойно выпить перед сном и утром не получит нежелательных явлений. Но целесообразнее пить воду, как и принимать пищу, за несколько часов до сна. Однако если вы пробуждаетесь ночью в туалет или страдаете отеками, стоит наладить сон и обратиться ко врачу.
Вопрос 8. Нужно ли принимать витамины для здоровой кожи?
При дефиците витаминов, например А, Е, B, C, D, может возникнуть сухость, стянутость, шелушение, преждевременное старение и истончение кожи. Но самостоятельно назначать себе витамины не стоит. Это должен делать врач, ведь избыток витаминов может быть хуже, чем их недостаток. Лучше иметь сбалансированный и разнообразный рацион или принимать комплексы витаминов в небольшой дозировке, риск навредить себе будет минимален.
Фото: freepik.com
Вопрос 9. Как ухаживать за кожей губ в зимнее время?
Кожа губ намного тоньше, чем кожа лица: кожного сала на этой части тела выделяется очень мало. А когда мы принимаем пищу, пьем напитки, облизываем губы, контактируем с зубной пастой, эпидермальный барьер нарушается очень быстро и вода испаряется. Потому губам нужен такой же тщательный уход. Во многих помадах для губ содержатся воск, парафин, минеральное масло, вазелин в больших количествах, а эти ингредиенты — окклюзивы. Выше мы о них уже говорили, они лежат пленкой на коже и предотвращают испарение воды. Пленка, которую минеральное масло создает на коже, отлично выполняет защитные функции, оберегает кожу от мороза, ветра. Но чаще всего используется в качестве скорой помощи для реабилитации после агрессивных косметологических манипуляций, острых кожных заболеваний, чтобы быстро реанимировать очень сухую кожу.
Ведь вышеперечисленные ингредиенты не впитываются, не встраиваются в липидную мантию, они создают эффект компресса, который препятствует газообмену, и действие оказывают, пока находятся на коже. Смыл — и никакой защиты и увлажнения, а говоря о губах, слизал языком, съел вместе с пищей, оставил на ободке стакана. Поэтому одних окклюзивных ингредиентов не хватит для полноценного ухода за губами, в состав должны входить эмоленты: масла, липиды, керамиды, лецитин, сквалан. Они восстанавливают липидную прослойку, поддерживают оптимальный pH кожи и ее отшелушивание. Увлажняющие факторы: гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина, аминокислоты, сорбитол. С ними ощущение увлажненности появляется не так быстро, как у окклюзивов, но сохраняется дольше, а также витамины А, Е.
Вопрос 10. Как правильно питаться, чтобы иметь красивую кожу?
Правильное питание оказывает очень большое влияние на состояние нашей кожи. Имея самый лучший крем, трудно получить идеальную кожу без работы над собой. Желательно снизить потребление быстрых углеводов: сладостей, мучного. При избытке сахара кожа на теле может стать очень сухой, нарушается себопродукция, и обладатели сухой кожи лица получат еще более сухую, а обладатели жирной — более жирную, обезвоженную и проблемную. Вместо сладостей выбирайте ягоды и фрукты, помимо «правильных» углеводов, получите еще комплекс полезных витаминов.
Необходимо ввести в свой рацион больше клетчатки: свежих овощей, зелени. Для здоровья кожи важно потреблять продукты с омега-3 — жирными кислотами, которые содержатся в рыбе, орехах. Количество потребляемого белка также важный аспект, ведь это строительный материал, отвечающий за восстановление кожи. В больших количествах он содержится в мясе, рыбе, бобовых. Главное — рацион должен быть сбалансированным по количеству белков, жиров и углеводов и разнообразным, чтобы каждый день в организм поступали разные витамины и минералы.
Фото: freepik.com