Уход за кожей зимой и в межсезонье: что надо знать, чтобы не превратиться в изюм к лету

Вопрос 1. Как подобрать крем для лица на зиму и начало весны?

Круглый год тип кожи у нас остается прежним, но в холодный и отопительный период, с его ветрами, необходимы другие текстуры. Нужно выбирать более плотные кремы по сравнению с теми, какими вы пользуетесь летом. Например, если летом для жирной кожи используете только сыворотки, в зимний период необходимо наносить дополнительно эмульсию или крем для жирной или комбинированной кожи. Если вы обладатель сухой кожи, зимой надо выбирать крем для очень сухой кожи. С комбинированной можно наносить на Т-зону эмульсию или нежирный крем, а на щеки — более плотную текстуру.

Вопрос 2. Как увлажнить кожу в холода и в отопительный сезон?

Некоторые люди с наступлением холодов переходят на использование только масла для кожи, но такой подход не рекомендуется.

Мы можем увлажнить кожу несколькими путями — например, используя в препаратах ингредиенты:

НУФ (натуральный увлажняющий фактор). Например, глицерин, аминокислоты, мочевину, молочную кислоту, гиалуроновую кислоту. Они, как губки, притягивают к себе воду из средств, которые мы нанесли на кожу, и из атмосферы, если влажность высокая. Окклюзивные ингредиенты, которые лежат на поверхности кожи, как пленка, и предотвращают испарение воды. Например, жирные спирты, минеральные масла, силиконы, жирные кислоты, воски, парафин. Восстанавливая липидную прослойку эпидермиса с помощью ингредиентов типа церамидов, холестерола, жирных кислот, растительных масел, лецитина, сквалана.

Обычно в кремы добавляют все эти группы увлажнителей, чтобы увлажнить кожу и получить полноценный и пролонгированный результат. Нанося одно масло, мы создаем коже парник, через который она не может нормально дышать, выводить токсины, восстанавливаться. И когда масло встраивается в нашу кожу, оно может «размывать» ее липиды. В итоге меняется правильный состав кожного барьера, защитная функция эпидермиса ослабевает, из-за чего он становится подвержен заболеваниям.