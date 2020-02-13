## Для чего нужны кислоты в косметикеКислоты в косметике и косметологии применяются давно и широко, их главная миссия — регенерировать клетки и увлажнять кожу. Эффективность этих веществ столь сильна, что результат вы видите буквально сразу невооруженным взглядом.Кислоты, как все мы знаем, отличные растворители: альфагидроксикислоты растворяют ороговевшие частицы эпидермиса, в то время как бетагидроксикислоты — преимущественно кожное сало. За счет этого кожа очищается, обновляется, становится более гладкой. Некоторые кислоты, например, молочная — неотъемлемая часть так называемого натурального увлажняющего фактора (НУФ) — комплекса веществ, вырабатываемых в коже, благодаря которым происходит захват и удержание влаги, равномерное ее распределение в эпидермисе и дерме и поддержание эластичности. При дисбалансе в составе НУФ всегда происходит ухудшение способности кожи сохранять нужный уровень увлажненности, а кислоты в косметике могут спасти положение. ## Какие виды кислот бывают и для чего нужны ### Витамины А и СЭто одни из самых изученных ингредиентов в косметологии. Ретиноевая кислота (одна из форм витамина А) оказывает сильный антиэйдж-эффект на кожу: уменьшение морщин, улучшение тургора кожи, увлажнение и отшелушивание, уменьшение салообразования и борьба с угревой сыпью. Однако она обладает сильным раздражающим действием, поэтому ее использование в ежедневном косметическом уходе ограничено и чаще применяют более стабильные формы витамина А. Значительно чаще используется в лечебных средствах, которые назначает врач. Либо используется косметологами для проведения ретиноевого пилинга. Аскорбиновая кислота (витамин С) благодаря многообразию положительных действий на кожу считается одним из самых частых ингредиентов в косметике. Это очень сильный антиоксидант, который блокирует свободные радикалы и тем самым препятствует процессам старения. Регулирует и стимулирует синтез коллагена, за счет чего повышается тургор кожи, предотвращается появление морщин и сглаживаются уже существующие. Также аскорбиновая кислота стимулирует синтез церамидов, образующих защитный липидный слой кожи и препятствует трансэпидермальной потере влаги кожей. Витамин С осветляет кожу и выравнивает цвет лица. Защищает стенки сосудов и капилляров, укрепляя их и уменьшая проницаемость и ломкость. Это свойство используется для борьбы с куперозом. Аскорбиновая кислота подходит для любого типа кожи и может применяться в любом возрасте. ### Гиалуроновая кислотаБестселлер по уходу за кожей. Именно она может удерживать на себе до 1000 молекул воды, благодаря чему заслуженно считается активным увлажнителем кожи. К сожалению, уже с 25 лет процесс ее синтеза в организме замедляется. Гиалуроновая кислота — это регулятор водного баланса кожи, она скрепляет клетки и регулирует их метаболизм, поддерживает синтез коллагена и тем самым повышает упругость кожи. В косметических средствах используется для интенсивного увлажнения эпидермиса, повышения процессов регенерации, борьбы с морщинками. Поскольку это структурный компонент кожи, возрастных ограничений для ее применения нет. Она подходит любому типу кожи в виде кремов, масок, сывороток, а также используется косметологами в виде инъекций филлеров. Учитывая, что гиалуроновая кислота в коже с возрастом вырабатывается все меньше, а также разрушается под воздействием ультрафиолета, то самый простой способ ее восполнения — это регулярное использование средств ухода, в состав которых она входит. ### Молочная кислотаМолочная кислота наряду с гиалуроновой является компонентом натурального увлажняющего фактора кожи. Это свойство увлажнять кожу, а также ее способность отшелушивать используется в косметических средствах. Молочная кислота регулирует уровень рН кожи и увеличивает толщину эпидермиса. ### Жирные кислотыК ним относятся пальмитиновая, стеариновая и линолевая.Пальмитиновую и стеариновую кислоты используют в косметике в качестве эмульгаторов, стабилизаторов и загустителей. Содержание этих кислот в кремах составляет 2–5%. Они защищают сухую кожу от ветра и мороза, повышают ее эластичность и гидратацию, снимают зуд и раздражение. Кроме того, стеариновая кислота придает коже гладкость и мягкость.Линолевая кислота в составе масел маракуйи, облепихи и примулы идеально подходит для ночного ухода за комбинированной кожей, так как не блокирует поры, а способствует их очищению и увлажнению. Сухие участки кожи лица получают необходимую влагу, а жирные сохраняют гидролипидный баланс. ### Фитиновая кислотаЕе получают из семян пшеницы, содержится она и в кожуре бобовых. При курсовом применении эта кислота оказывает отбеливающее воздействие, предупреждает пигментацию, у нее эффективное антиоксидантное и сосудоукрепляющее действие.### AHA-кислотыЭти кислоты называют фруктовыми, поскольку они содержатся во фруктах (например, в лимонах и яблоках), но к ним также относятся гликолевая, миндальная и молочная кислоты. Они отшелушивают поверхностный слой эпидермиса, увлажняют кожу, оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие, стимулируют синтез коллагена, оказывают выраженный омолаживающий эффект.Гликолевая кислотаОдна из самых популярных и эффективных среди AHA-кислот. Она ускоряет отшелушивание ороговевших клеток и легко абсорбирует воду, глубоко очищает кожу, регулирует ее кислотно-щелочной баланс и борется с морщинами и пигментными пятнами. У молекулы гликолевой кислоты самая маленькая молекулярная масса среди АНА-кислот, что позволяет ей легко проникать в кожу, стимулируя фибробласты. Благодаря этому происходит синтез коллагена, что, в свою очередь, повышает плотность и упругость кожи, уменьшает глубину морщин.Миндальная кислотаТакже способствует выработке коллагена и активизирует естественные процессы обновления клеток кожи. Обладая отбеливающим и бактерицидным действием, она успешно борется с акне и уменьшает фоточувствительность кожи.Молочная кислотаЕе получают из молочной сыворотки. Она увлажняет кожу, нормализует процесс обновления клеток эпидермиса и усиливает синтез коллагена, является проводником активных компонентов. Внешние проявления этого процесса — улучшение цвета лица, увлажненности, эластичности и упругости кожи, заметное уменьшение морщин. А еще молочная кислота регулирует гиперсекрецию сальных желез, снижает плотность комедонов и размер пор — вот почему она входит в состав средств, предназначенных для ухода за проблемной и жирной кожей. Яблочная кислотаВыделяется из мякоти незрелых яблок. Она обладает антиоксидантными, очищающими, увлажняющими, противовоспалительными и вяжущими свойствами, усиливает клеточный метаболизм. Кроме того, эта кислота поможет справиться с гиперпигментацией, так как слегка осветляет кожу.Лимонная кислотаСодержится в цитрусовых — лимонах, лаймах, грейпфрутах и апельсинах, обладает отбеливающим, противозудным, антисептическим, вяжущим действием. Эту кислоту добавляют в косметику и в качестве консерванта. Она подходит для нормального типа кожи, оказывая деликатное очищающее и восстанавливающее действие, уравновешивая pH-баланс кожи лица и удаляя мертвые клетки. Также лимонная кислота — отличный антиоксидант, способствующий регенерации клеток кожи.### BHA-кислотыБета-гидроксикислоты — это жирорастворимые вещества. Поэтому они эффективнее и более глубоко очищают кожу от отмерших клеток. Средства с содержанием этих кислот подходят тем, у кого комбинированная кожа или склонная к жирности: BHA-кислоты работают внутри пор, а также на поверхности кожи. Это действенное средство борьбы со старением, поскольку оно помогает клеткам кожи восстанавливаться после повреждения солнечными лучами.Салициловая кислотаПризнанный ингредиент специальных средств, предназначенных для лечения акне. Под ее воздействием разрушается затвердевшее кожное сало, которое забивает поры, предотвращается воспалительный процесс и ускоряется метаболизм клеток, что позволяет восстанавливать поврежденную кожу. Азелаиновая кислотаОсновные ее действия на кожу: кератолитическое, антимикробное, разглаживающее, осветляющее, антиандрогенное. Обладает противовоспалительным действием и применяется в лечении акне и розацеа, а также для снижения гиперфункции сальных желез и осветления пигментных пятен. Азелаиновая кислота вырабатывается в организме, очень хорошо переносится кожей и может применяться у беременных. ### PHA-кислотыБолее крупная структура молекул этих кислот позволяет им задерживаться на поверхности кожи. Эти кислоты нежнее других: содержащиеся в них антиоксиданты позволяют снять раздражение и повысить иммунитет кожи. Таким образом, применение PHA-кислот — идеальный вариант для чувствительной кожи. К ним относятся лактобионовая и глюконолактоновая кислоты, они обладают хорошим увлажняющим и антиоксидантным эффектом и не вызывают раздражения.## Главные правила использования косметики с кислотамиЧтобы избежать побочных эффектов при использовании косметики, содержащей кислоты, необходимо соблюдать следующие правила:пользоваться солнцезащитным кремом с SPF-фактором не менее 15;избегать прямых солнечных лучей, в жаркое время года носить шляпу с широкими полями и одежду с длинными рукавами;обладателям чувствительной кожи рекомендуется предварительно проверять косметику на небольших участках кожи, а при появлении раздражения стоит отказаться от дальнейшего применения этих средств;использовать концентрацию кислоты, соответствующую определенному возрасту (не применять детям). Фото: vostock-photo, предоставлены брендамиПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!