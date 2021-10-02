Почему краснеет лицо: полный разбор розацеа, его лечения и профилактики
Что такое розацеа
Наталья Ямазаки
Врач-косметолог, управляющая бьюти-пространством FACEOLOGY
Розацея – хроническое рецидивирующее заболевание кожи, характеризующееся расширением сосудов, гиперемией, образованием папул и пустул, отеков и телеангиоэктазиями. При проявлении розацеа, характерны розовая сыпь, гиперемия в Т-зоне, образование бугорков и корок в местах покраснений, уплотнение кожных покровов, гиперкератоз, повышенная чувствительность и воспалительные реакции.
Причины возникновения розацеа
- Генетическая предрасположенность
- Паразитарное заболевание, вызванное клещами Demodex
- Заболевания ЖКТ, ожирение
- Нарушение гормонального фона
- Температурные перепады
- Чрезмерная инсоляция
- Алкоголь/курение/кофе
- Несбалансированное питание
Подозреваем розацеа: как определить у себя заболевание
Яна Ильина
Косметолог, трихолог, дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра (ЕМС).
В первую очередь важно отметить, что розацеа – это не кожное заболевание, а системное. Оно появляется не из-за неправильно подобранного крема или долгого пребывания на солнце. Болезнь обусловлена генетически и является следствием эндокринных изменений в организме.
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Отличительные признаки розацеа:
- сетка из красных микрокапилляров
- характерные покраснения в виде «бабочки», которые располагаются на средне-нижней части лба, носа, зоны щек и подбородка.
- Менее очевидными признаками заболевания можно считать регулярное жжение кожи лица, сухость, отеки и покраснения глаз.
Коварность розацеа в том, что его часто путают с другими заболеваниями: акне, дерматитом, иногда даже с волчанкой и саркоидозом. Правильно поставить диагноз сможет лишь опытный врач.
Розацеа: когда пора к врачу
В первую очередь врач-дерматолог, который подозревает у пациента розацеа, направит его на дополнительные обследования, чтобы выяснить уровень сахара в крови и установить, как работает ферментативная система. Последние исследования доказывают связь розацеа с проблемами ЖКТ: нарушениями микрофлоры, гастритом, пищевой непереносимостью. Нередки случаи, когда заболевание вызывается бактерией хеликобактер. В таких случаях врачу необходимо направить пациента на анализ крови, чтобы выявить наличие в организме антител к данным бактериям, или на биопсию слизистой желудка.
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Диагноз поставлен: как лечить розацеа
Лечение розацеа – серьезная и длительная дерматологическая терапия, которая начинается с коррекции нарушений в организме пациента. Предотвратить развитие агрессивной стадии заболевания помогает борьба с куперозом (расширением капилляров). Терапия лазером на жидких красителях – наиболее эффективный, а также неодимовым лазером и фототерапия в различном виде – наилучшее сочетание, которое помогает добиться коагуляции сосудов и уменьшения воспалений на коже.
А вот лечение наружными средствами – лишь экстренная симптоматическая терапия, которая не может полностью излечить заболевание. При этом важно помнить, что любое самолечение чревато последствиями, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Какова профилактика розацеа
Общий совет для всех, кто страдает хроническим розацеа, – изменить образ жизни. Необходимо беречь кожу от резких перепадов температур, исключить из рациона острую еду и обжигающие напитки, отказаться от посещения бани и сауны, заменить активные виды спорта на спокойные. В идеале, надо научиться справляться со стрессовыми ситуациями: наблюдения специалистов указывают на то, что болезнь чаще всего проявляется у эмоциональных и гипервозбудимых людей. Не помешает и ревизия средств для домашнего ухода: стоит использовать средства для чувствительной кожи, содержащие витамины С и К, – они помогут укрепить сосудистую систему. Средства, содержащие кофеин, помогут справиться с отеками.
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5 шагов для купирования розацеа после основной терапии
Ольга Лисицина
Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель онлайн-школы красивой кожи Skinhacking, консультант компании MyGenetics:
- Главное при поддержании результатов лечения розацеа – грамотно подобранный базовый уход за кожей лица, который и будет основой терапии. Стандартно уход состоит из очищения, тонизации, увлажнения и солнцезащитного средства.
- Коррекция питания. Важно исключить из рациона острые, копченые, перченые, слишком горячие продукты, кофе и алкоголь.
- Восполнение существующих дефицитов витаминов и микроэлементов. И здесь важно обратиться к врачам смежных специальностей для коррекции сопутствующих патологий (гинекологу, сосудистому хирургу и т.д.).
- При розацеа препаратом первого выбора является азелаиновая кислота, косметика с ней в составе также будет весьма эффективна.
- Важно пользоваться солнцезащитными средствами, хотя многие опрометчиво про них забывают, ведь загар – абсолютное табу при розацеа.
Наталья Ямазаки
Врач-косметолог, управляющая бьюти-пространством FACEOLOGY
«В домашнем уходе при розацеа избегайте косметики с содержанием спиртов, минеральных масел, парабенов и грубых ПАВов. Данные ингредиенты нарушают липидный барьер и усиливают чувствительность кожи. Так же исключите щетки и средства с грубыми абразивами.
В зимнее время года защищайте кожу средствами с содержанием витаминов Е, С, К; церамидами, холестеролом, Д-пантенолом, растительными экстрактами – данные компоненты оказывают противовоспалительное, успокаивающие, заживляющие действие».
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