Почему краснеет лицо: полный разбор розацеа, его лечения и профилактики

Лечение розацеа – серьезная и длительная дерматологическая терапия, которая начинается с коррекции нарушений в организме пациента. Предотвратить развитие агрессивной стадии заболевания помогает борьба с куперозом (расширением капилляров). Терапия лазером на жидких красителях – наиболее эффективный, а также неодимовым лазером и фототерапия в различном виде – наилучшее сочетание, которое помогает добиться коагуляции сосудов и уменьшения воспалений на коже.

А вот лечение наружными средствами – лишь экстренная симптоматическая терапия, которая не может полностью излечить заболевание. При этом важно помнить, что любое самолечение чревато последствиями, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Какова профилактика розацеа

Общий совет для всех, кто страдает хроническим розацеа, – изменить образ жизни. Необходимо беречь кожу от резких перепадов температур, исключить из рациона острую еду и обжигающие напитки, отказаться от посещения бани и сауны, заменить активные виды спорта на спокойные. В идеале, надо научиться справляться со стрессовыми ситуациями: наблюдения специалистов указывают на то, что болезнь чаще всего проявляется у эмоциональных и гипервозбудимых людей. Не помешает и ревизия средств для домашнего ухода: стоит использовать средства для чувствительной кожи, содержащие витамины С и К, – они помогут укрепить сосудистую систему. Средства, содержащие кофеин, помогут справиться с отеками.