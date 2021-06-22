Русская красавица Ирина Шейк и ее 10 главных бьюти-советов дочери
Совет 1. Стакан воды с лимоном натощак
Первое, что делает модель после пробуждения, это глоток чистой воды с лимоном (она выпивает стакан или два). Так организм просыпается скорее и мягче, а бодрость и свежесть становятся спутниками на целый день. Вода с лимоном способствует выведению шлаков и токсинов из организма, что очень важно для сияющей и упругой кожи. Кроме того, вода ускоряет метаболизм. Если сделать такой ритуал ежедневным, то результат не заставит себя ждать.
Совет 2. Лед для лица
Протирать лицо кубиками льда совсем не сложно и приятно, а главное — доступно каждому. Ирину этому научила ее мама, а она, в свою очередь, хочет передать эти знания своей дочери, когда та немного подрастет. Лед освежает, выравнивает тон и сужает поры. В косметологии есть такие процедуры, как криотерапия и криомассаж. Женщины с незапамятных времен прибегают к чудо-льду, чтобы сохранить красоту и молодость.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: gettyimages
Совет 3. Увлажняющие кремы
Кожа должна быть увлажнена. Ирина тщательно следит за степенью увлажнения эпидермиса, хотя, без сомнения, многое зависит еще и от ее типа. Девушкам с жирным и комбинированным типами кожи категорически запрещается чрезмерное увлажнение кремами, но без него тоже не обойтись. Главное — подобрать свой крем, которым вы сможете пользоваться с утра и перед сном.
Совет 4. Защита от солнца
Еще один замечательный способ сохранения красоты и молодости — средства с SPF. Ирина Шейк пользуется кремами с SPF в повседневной жизни и в поездках. Кожу обязательно нужно защищать от солнца, так сохраняется ее эластичность и предотвращается появление морщин.
Совет 5. Минимум мейкапа
Ирина Шейк — настоящая русская красавица. Она придерживается принципа: больше ухода, меньше косметики. Поэтому максимум, что она допускает в ежедневном макияже, — консилер под глаза + помада/ блеск/ бальзам для губ. Натуральность и свежесть — главные показатели здоровья и красоты женщины.
Фото: gettyimages
Совет 6. Отказ от тональных средств
Тональные кремы и пудры выравнивают цвет лица и то, что они — лучшие помощники в создании безупречного образа на красной ковровой дорожке — неоспоримый факт. В то же время они могут забивать поры. Ирина стремится к максимальному исключению таких средств из повседневной жизни, используя их только в работе и в случае крайней необходимости. Так кожа будет свежее и не возникнет ощущения утяжеления и грязи на лице.
Совет 7. Глубокое очищение
Очищение по расписанию — утром и вечером. Пожалуй, это один из любимых уходовых маневров Ирины Шейк. Как мы писали ранее, звезда — поклонница ультрасвежей и чистой кожи, поэтому правила ухода соответствуют ее взглядам на жизнь. Главное, чтобы средства для очищения не сушили кожу, а выполняли свою первую и главную функцию.
Фото: gettyimages
Совет 8. Посещение дерматокосметолога
Вместо тонны косметики Ирина предпочитает регулярное посещение дерматокосметолога. Любимые косметологические процедуры модели можно пересчитать по пальцам, но даже среди них есть особый фаворит — маски. Шейк настолько покорили эти процедуры, что она создала несколько собственных эффективных масок, чтобы поделиться своими бьюти-секретами со всем миром, а не только с дочерью.
Совет 9. Ухоженные губы
Губы — самая чувственная часть нашего лица и первое, на что обращает внимание противоположный пол. Губы должны быть слегка влажными и ухоженными. Здесь с задачей идеально справятся блеск для губ (из декоративной косметики) и бальзам, о чем Ирина никогда не забывает.
Совет 10. Занятия спортом
Ирина не придерживается никаких диет, но всегда следит за своей фигурой. Эффективнее всего в этом ей помогают условно правильное питание и тренировки. Какая бы ни была у человека наследственность, необходимо поддерживать фигуру в тонусе. Ирина в качестве кардиотренировок предпочитает бокс, но и бег не исключен из ее спортивного расписания. Достаточно регулярно посещать спортзал и бегать по утрам, чтобы поддерживать себя в отличной форме.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
«Несмотря на то, что все звезды Голливуда пытаются показать, что они приверженцы ЗОЖ, натурального ухода за собой и правильного питания, заметно все же, что многие из них не пренебрегают косметологическими процедурами, и в этом нет ничего плохого.
Например, Ирина Шейк: несмотря на то, что она ведет правильный образ жизни, много двигается, активная, постоянно занимается спортом и, по некоторым источникам, придерживается аутоиммунного протокола питания, что не может благотворно влиять на кожу. Так что видно, что и кожей она тоже занимается. На мой взгляд, Ирина Шейк в какой-то момент делала контурную пластику подбородка, потому что заметно, как его форма менялась в течение жизни: она стала более "острая", ушла "ямочка".
По качеству кожи: скорее всего, это хорошие аппаратные методики. Может быть, это ультразвуковой лифтинг или качественный микроигольчатый лифтинг, который дает сокращение кожи, ее уплотнение и подтяжку. Но при этом лицо остается абсолютно естественной формы без одутловатости и без перекаченности».
Фото: gettyimages
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!