Русская красавица Ирина Шейк и ее 10 главных бьюти-советов дочери

Совет 1. Стакан воды с лимоном натощак

Первое, что делает модель после пробуждения, это глоток чистой воды с лимоном (она выпивает стакан или два). Так организм просыпается скорее и мягче, а бодрость и свежесть становятся спутниками на целый день. Вода с лимоном способствует выведению шлаков и токсинов из организма, что очень важно для сияющей и упругой кожи. Кроме того, вода ускоряет метаболизм. Если сделать такой ритуал ежедневным, то результат не заставит себя ждать.

Совет 2. Лед для лица

Протирать лицо кубиками льда совсем не сложно и приятно, а главное — доступно каждому. Ирину этому научила ее мама, а она, в свою очередь, хочет передать эти знания своей дочери, когда та немного подрастет. Лед освежает, выравнивает тон и сужает поры. В косметологии есть такие процедуры, как криотерапия и криомассаж. Женщины с незапамятных времен прибегают к чудо-льду, чтобы сохранить красоту и молодость.