Иглоукалывание и серебряные маски: способы Екатерины Андреевой выглядеть на 20 лет моложе
Главное — правильно проснуться
Екатерина Андреева раз за разом опровергает «обвинения» в том, что делала пластические операции, инъекции ботокса и филлеров. Ведущая «Первого канала» объясняет, что если из года в год вкладываться в свое здоровье и внешность, результат не заставит себя ждать. Чему можно поучиться у теледивы?
Вставать она советует рано утром, а ложиться не позже полуночи. Если спать до полудня, то выспаться все равно не удастся, а вид будет помятым. Немаловажно, на чем вы спите. Андреева рекомендует ортопедические подушки и матрас, легкое одеяло и прохладное помещение, то есть спать с открытым окном или форточкой — в любое время года.
Встав с кровати, не спешите на кухню. Похлопайте себя по лицу, потяните волосы, сделайте повороты головы — не меньше ста раз. Это позволит лицу разогреться. Таким нехитрым приемам Екатерину научил китайский врач и учитель по тайцзицюаню.
Фото: GlobalLookPress
О питании: интервальное голодание
Если говорить о спортивным нагрузках, то Андреева много лет занимается йогой, не пропускает персональные тренировки в зале, в последнее время увлеклась боксом. Одно из любимых упражнений Екатерины в зале — ходьба с утяжелителем за спиной. Она выбирает вес в 15 килограммов. Мол, походишь с таким грузом и потом, сбросив его с плеч, чувствуешь легкость и гордость за себя.
Конечно, спорт не даст заметного результата без корректировки питания. И тут телеведущая не дает себе поблажек. Уже много лет она не ест сахар и практикует интервальное голодание. Позволяет себе приемы пищи в течение восьми часов, следующие шестнадцать — без еды.
«Ужинать лучше в 19:00-20:00. Но если ужин поздний, тогда и спать надо лечь через три часа после него. А сахар я не ем. Он приводит к старению кожи — химики это доказали. Замените сладкую смерть на стевию, мед, сироп агавы. И помните, непомерная тяга к сладкому — это предвестник тяжелых болезней», — делилась в интервью теледива.
Добавим, что она регулярно проходит детокс-программы в полюбившихся санаториях. Это позволяет избавиться от парочки килограммов и обрести заветную легкость в теле. Впрочем, у специалистов неоднозначное мнение по поводу данной системы питания.
Комментарий специалиста
«Интервальное голодание сегодня является одной из наиболее популяризованных стратегий питания. Что же это такое и почему оно так популярно? По сути, ИГ — это всего лишь длительный период отказа от еды с относительно коротким окном приема пищи. Вопреки убеждению многих, ИГ не заставит вас волшебным образом похудеть. Однако, оно помогает потреблять меньше калорий за день, что облегчает задачу создать дефицит калорий. А следовательно — похудеть! Рассмотрим один из наиболее распространенных протоколов интервального голодания — 16-часовое окно голодания. Если ваше окно питания с 12 до 8 вечера, то, по сути, вы просто пропускаете завтрак. Это может помочь сэкономить примерно 300-500 калорий. Кроме того, если вы перестаете есть с 8 вечера, вы сведите к минимуму поздние перекусы, которые также увеличивают общий суточный калораж. Все сводится к дефициту калорий. Ни больше, ни меньше.
ИГ может быть полезным с точки зрения управления голодом, в основном за счет бОльших размеров порций за относительно короткий период времени. Эти два фактора могут существенно облегчить некоторым людям задачу придерживаться дефицита калорий. В интервальном голодании нет ничего особенного. Это просто стиль питания, более удобный для некоторых людей. Также не стоит обольщаться насчет особо благотворного влияния ИГ на уровень инсулина и соматотропина. И уж тем более по поводу его "участия" в запуске процесса аутофагии. Если же ваша цель нарастить мышцы, а не похудеть, то я бы рекомендовала иной стиль питания, который обеспечит более частое дозирование белка».
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ekaterinaandreeva_official
Бьюти-гаджеты Екатерины Андреевой
Как же Андреева ухаживает за лицом? С одной стороны, ничего особенного. Очищение кожи утром и вечером, тоник и крем затем, сыворотка для глаз, маска из серебра. Все остальные процедуры только у косметологов и врачей. Теледива много лет практикует иглоукалывание, когда на лицо, по специальным точкам, накладывают порядка трехсот тончайших иголок — они позволяют снять мышечное напряжение, стимулируют кровоток. Также любимый мастер делает Екатерине массаж серебряными инструментами. Андреева добавляет, что дома у нее немало бьюти-гаджетов для массажа, но рекомендует сначала посоветоваться со специалистом.
«Маски, роллеры с колючками и без, нефритовые пластины для массажа — выбор сейчас велик. Дома я делаю маски из серебра. Все остальное — только с мастерами. Но существует много хороших методик, и если вам нравятся самомассажи — почему нет?», — делится ведущая.
Она не раз советовала серебряную маску Argent-znak, которая омолаживает кожу, ледяные кубики Anne Semonin. Последние представляют собой сыворотку из гиалуроновой кислоты с экстрактами цветков эдельвейса и мельчайших частиц жемчуга. Наконец, одно из последних открытий теледивы — вакуумный массаж по методу Шено, который отвечает за тургор кожи. Но делать его тоже нужно только у хорошего мастера.
Фото: Instagram @ekaterinaandreeva_official
Наконец, Екатерина Андреева всегда добавляет, что все процедуры, даже самые дорогие, будут неэффективны, если не следить за своим эмоциональным состоянием и жить в состоянии стресса. Она уверена, что каждый человек отвечает за свои мысли и настроение — вопреки всем обстоятельствам. И искренне рекомендует всем не злиться, на завидовать и не сравнивать себя с другими. Позитивный взгляд на мир способствует сохранению молодости, уверена теледива.
Фото: GlobalLookPress, Instagram
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