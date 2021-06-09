Иглоукалывание и серебряные маски: способы Екатерины Андреевой выглядеть на 20 лет моложе

Главное — правильно проснуться

Екатерина Андреева раз за разом опровергает «обвинения» в том, что делала пластические операции, инъекции ботокса и филлеров. Ведущая «Первого канала» объясняет, что если из года в год вкладываться в свое здоровье и внешность, результат не заставит себя ждать. Чему можно поучиться у теледивы?

Вставать она советует рано утром, а ложиться не позже полуночи. Если спать до полудня, то выспаться все равно не удастся, а вид будет помятым. Немаловажно, на чем вы спите. Андреева рекомендует ортопедические подушки и матрас, легкое одеяло и прохладное помещение, то есть спать с открытым окном или форточкой — в любое время года.

Встав с кровати, не спешите на кухню. Похлопайте себя по лицу, потяните волосы, сделайте повороты головы — не меньше ста раз. Это позволит лицу разогреться. Таким нехитрым приемам Екатерину научил китайский врач и учитель по тайцзицюаню.