Программа спасения: как сильный стресс влияет на кожу и способы ее восстановления

Проблема решается в несколько шагов:

записаться к врачу;

провести обследование, сдать анализы;

начать принимать препараты, выписанные врачом, это может быть комплекс витаминов, успокоительных, кремы и мази;

восстанавливающие процедуры.

Кроме того, необходимо обратить внимание на привычки, которые придется поменять на период лечения. Например, поменять уход, перестать пользоваться бьюти-гаджетами, отказаться от скрабов — в зависимости от того, как именно кожа отразила на себе стресс.

Врач на консультации проведет осмотр, назначит необходимые анализы, по которым поставит точный диагноз. Хронический стресс может вызывать серьезные заболевания внутренних органов.

На основании обследования врач подберет необходимую терапию, возможно, пропишет препараты, оказывающие успокоительное действие. Врач может порекомендовать пропить комплексы витаминов и микроэлементов, благотворно влияющих на состояние кожи, а также дать рекомендации по уходу.

Витамины для здоровья кожи

Прием витаминных комплексов поможет коже восстановиться в кратчайшие сроки, но какие именно витамины требует организм, можно определить только по анализам вместе с врачом. Самостоятельный подбор витаминов наугад может привести к гипервитаминозу, что станет причиной еще больших проблем.