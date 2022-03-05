Программа спасения: как сильный стресс влияет на кожу и способы ее восстановления
Анна Данилова
Специалист сети клиник ЦИДК, врач-дерматолог, косметолог
«Находясь в стрессе, организм выбрасывает в кровь кортизол и адреналин — эти гормоны приводят систему в режим повышенной готовности. Такая нагрузка негативно воздействует на иммунные клетки кожи, делая защитные функции кожи слабыми. Как результат процессы обновления клеток замедляются, на лице проявляются кровеносные сосуды, проявления акне становятся более частыми, обостряются псориаз и экзема», — комментирует специалист сети клиник ЦИДК Анна Данилова.
Проявления стресса на коже
Кожа лица почти моментально реагирует на стресс:
сокращается количество коллагена, вырабатываемого организмом, от которого зависит упругость кожи;
скорость регенерации кожи значительно сокращается;
часто появляются синяки под глазами, отеки;
под действием адреналина происходит спазм сосудов, что нарушает циркуляцию крови и питание клеток кожи;
кортизол же влияет на резкое расширение кровеносных сосудов, приводя к образованию купероза;
под влиянием стресса кожа становится более уязвимой к воздействию неблагоприятных внешних факторов, ее защитная функция нарушается. Все это вызывает неприятные проявления, визуально заметные, а именно кожа становится тусклой и сухой, появляются морщинки, воспаления.
Фото: freepik.com
Как снизить воздействие стресса на кожу
Проблема решается в несколько шагов:
записаться к врачу;
провести обследование, сдать анализы;
начать принимать препараты, выписанные врачом, это может быть комплекс витаминов, успокоительных, кремы и мази;
восстанавливающие процедуры.
Кроме того, необходимо обратить внимание на привычки, которые придется поменять на период лечения. Например, поменять уход, перестать пользоваться бьюти-гаджетами, отказаться от скрабов — в зависимости от того, как именно кожа отразила на себе стресс.
Врач на консультации проведет осмотр, назначит необходимые анализы, по которым поставит точный диагноз. Хронический стресс может вызывать серьезные заболевания внутренних органов.
На основании обследования врач подберет необходимую терапию, возможно, пропишет препараты, оказывающие успокоительное действие. Врач может порекомендовать пропить комплексы витаминов и микроэлементов, благотворно влияющих на состояние кожи, а также дать рекомендации по уходу.
Витамины для здоровья кожи
Прием витаминных комплексов поможет коже восстановиться в кратчайшие сроки, но какие именно витамины требует организм, можно определить только по анализам вместе с врачом. Самостоятельный подбор витаминов наугад может привести к гипервитаминозу, что станет причиной еще больших проблем.
Витамин В3 (никотиновая кислота) — водорастворимый витамин группы В, который влияет на работу нервной системы, а также контролирует выработку кортизола. Употребление никотиновой кислоты позволяет разгладить кожу и устранить отеки.
Витамин А стимулирует регенерацию клеток и удерживает влагу в коже, делая ее гладкой и упругой.
Витамин Е является мощным антиоксидантом. Благодаря его действию в организме замедляются процессы старения, активизируется питание и увлажнение кожи.
Витамин D активно участвует в процессе выработки коллагена, которого при стрессе не хватает организму. Здоровым цветом и молодостью кожа также обязана этому витамину.
Омега 3 способствует тому, что кожное сало становится более текучим и не забивает сальные протоки, благотворно влияет на чувствительность кожи и активизирует ее иммунитет.
Цинк контролирует жирность кожи, влияя на сальные железы, вырабатывающие кожное сало, и подсушивает акне.
Магний — основной микроэлемент, влияющий на работу нервной системы, снижающий уровень стресса.
Но лучшим источником витаминов, конечно же, являются продукты питания: субпродукты (печень), орехи, рыба жирных сортов, яйца, овощи и зелень.
Поменять уходовые средства
Хронический стресс, особенно такой сильный, как сейчас, и неблагоприятное воздействие окружающей среды приводят к тому, что кожа становится наиболее чувствительной и сухой. В такой ситуации рекомендуется перейти на линейку уходовых средств для чувствительной кожи. В их состав входят компоненты, снимающие с кожи раздражение, увлажняющие и активно ее питающие.
Фото: freepik.com
Стоит отдать предпочтение маскам, в состав которых входят экстракты центеллы, конопли, оказывающие успокаивающее действие на раздраженную кожу. Алоэ вера увлажняет сухую кожу, а коллаген и витамин С в составе масок позволят сделать кожу более упругой и активизировать защитные функции кожи. Если кожа выдала воспаления, то не стоит переключаться только на подсушивающие средства и лишать кожу увлажнения. Самое главное - подобрать подходящий уход.
Расслабляющие процедуры Несмотря на нервное напряжение и переживания, важно пробовать расслабляться. Наполнить ванну теплой водой с любимой пеной, зажечь свечи, аромалампы. Сделать маски для лица и волос, легкий массаж. Так и организм в целом, и кожа в частности улучшат свое состояние.
Стресс — причина появления акне
Кортизол, вырабатываемый в больших количествах в результате стресса, вызывает повышенное производство себума, который закупоривает поры и создает благоприятные условия для жизни вредоносных бактерий, а следовательно, и для появления акне.
Также кортизол влияет на работу кишечника, вызывая сбои и проблемы с микрофлорой и становясь еще одной причиной для появления акне.
Что делать, чтобы избавиться от «стрессового» акне
Необходимо обратиться к врачу и вместе с ним подобрать комплекс инструментов в борьбе с акне. Путь к избавлению от воспалений после проведения обследования может состоять из 4 шагов: прием медикаментов, уходовые средства из космецевтики, проведение процедур, диета. Необходимо обсудить с врачом принимаемые витамины, так как существует ряд витаминов, которые провоцируют проявления акне, например витамины группы В – В6 и В12.
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Фото: архив пресс-служб
Косметологические процедуры
Если еще осталась возможность, стоит сходить к косметологу за профессиональными уходовыми процедурами. Это позволит в кратчайшие сроки привести себя в форму. В случае стресса кожа по своим индивидуальным особенностям может требовать разный подход. Кому-то подойдет пилинг, а кому-то уходовые процедуры, наполняющие и питающие кожу. Стоит обратить внимание на следующие манипуляции с кожей.
Пилинги
Пилинг не только удалит с поверхности кожи загрязнения и ороговевшие клетки, открывая доступ питательным веществам, но и ускорит кровообращение и лимфоток.
Мезотерапия
Это инъекционная методика, при которой в кожу при помощи тончайших игл вводятся различные мезококтейли, которые подстегивают выработку коллагена в дерме, а также питают ее.
Биоревитализация Наиболее популярная процедура у звезд. Также с помощью инъекций в кожу вводятся препараты гиалуроновой кислоты, которые ускоряют обменные процессы в организме, активно увлажняют кожу и при этом делают морщины менее заметными.
После таких процедур кожа становится более подтянутой, увлажненной и приобретает сияющий цвет.
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