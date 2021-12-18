Спорный вопрос: стоит ли стремиться к идеальной лицевой симметрии

Она во многом помогла им стать более узнаваемыми в череде прекрасных, но обычных лиц. Голливудская актриса Кира Найтли имеет брови на различной высоте, а ее подбородок скошен вправо. Модель Ирина Шейк научилась хорошо маскировать разницу в размере и положении глаз, также как и ее коллега Рози Хантингтон-Уайтли. У супермодели Линды Евангелисты кончик носа заметно «убегает» от центра, а у исполнительницы образа роковой Маргарет в «Игре престолов» асимметрично расположены рот и глаза, что стало следствием паралича лицевого нерва, который Натали Дормер перенесла в детстве.

Но более всего особенность внешности заметна у наследницы империи Хилтон Пэрис. Ее легендарный прищур, своеобразный макияж и особое позирование — маскировка проблемы «ленивого» левого глаза, который практически вдвое меньше открыт. Но селебрити и не планирует делать ни офтальмологическую, ни пластическую операцию, как и все вышеперечисленные звезды.

Подобные истории есть и у представителей сильного пола — Сильвестра Сталлоне, Брэдли Купера и даже Дмитрия Нагиева, у которого, как и у Сталлоне, полуприкрытый глаз — следствие болезни.

Таким образом, как видно из этих примеров, можно обратить даже некоторые «недостатки» в достоинства. В каждом из упомянутых случаев дефект мог легко устраниться на операционном столе, причем процедуры были бы малоинвазивными, а сроки реабилитации небольшими. Но решение о том, устремиться ли к идеалу или остаться самим собой, пациент принимает всегда сам.