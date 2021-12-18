Спорный вопрос: стоит ли стремиться к идеальной лицевой симметрии

Спорный вопрос: стоит ли стремиться к идеальной лицевой симметрииРазбираем все за и против
Дмитрий Саратовцев
Пластический хирург
Как говорят проведенные знаменитым доктором Сильвой исследования, самые красивые лица в мире не только выдерживают определенные соотношения между собой, включая расстояние между зрачками, ширину губ и длину носа, но и являются симметричными, с минимальными различиями между сторонами. Но унывать тем, у кого сильно выражены различия в лице, тоже не стоит. Люди с заметной асимметрией обычно яркие и запоминающиеся. К тому же далеко не все звезды, даже при их огромных возможностях идут к специалистам эстетической хирургии для коррекции дефекта. Многие остаются сами собой.
Подчиняясь законам симметрии: преимущества гармоничных лиц на примере звезд
Эмбер Херд, Скарлетт Йоханссон, Эмили Ратаковски, Рианна, Кара Делевинь... Список красавиц с гармоничными, близкими к идеальной симметрии лицами можно продолжать долго. Такая красота действительно привлекает внимание, поэтому часто среди запросов пациенток пластических хирургов — добиться максимальной схожести с этими звездами. Актрисам с подобным строением лица комфортно в профессии: не надо думать, какая у тебя «рабочая сторона», камера одинаково хорошо передает все очарование. Макияж и грим также накладывать легко, не нужно приноравливаться к особенностям и дефектам, заниматься их маскировкой.
Фото: GettyImages
При обращении к доктору для коррекции во внимание берутся общие пропорции, в результате пластики лицо становится более гармоничным. Однако добиваться 100%-й симметричности не стоит — даже самое красивое лицо по своему строению не полностью идентичное. Достаточно провести обычный тест с фотографией: сверните ее вертикально пополам и поочередно прикладывайте каждую половину к зеркалу. В результате получится два абсолютно разных образа!
Характерные отличия асимметричных лиц на примере звезд
По мнению значительного количества докторов, асимметричные лица в ряде случаев выглядят интереснее. Но здесь важную роль играют пропорции этих различий — часто небольшая асимметрия действительно может сделать человека красивее. Однако если речь идет о сильном перекосе, птозе или иных проявлениях, возможно, стоит задуматься и о коррекции. Как ни странно, среди мировых знаменитостей немало тех, кто обладает такой яркой особенностью внешности.
Фото: Globallook
Она во многом помогла им стать более узнаваемыми в череде прекрасных, но обычных лиц. Голливудская актриса Кира Найтли имеет брови на различной высоте, а ее подбородок скошен вправо. Модель Ирина Шейк научилась хорошо маскировать разницу в размере и положении глаз, также как и ее коллега Рози Хантингтон-Уайтли. У супермодели Линды Евангелисты кончик носа заметно «убегает» от центра, а у исполнительницы образа роковой Маргарет в «Игре престолов» асимметрично расположены рот и глаза, что стало следствием паралича лицевого нерва, который Натали Дормер перенесла в детстве.
Но более всего особенность внешности заметна у наследницы империи Хилтон Пэрис. Ее легендарный прищур, своеобразный макияж и особое позирование — маскировка проблемы «ленивого» левого глаза, который практически вдвое меньше открыт. Но селебрити и не планирует делать ни офтальмологическую, ни пластическую операцию, как и все вышеперечисленные звезды.
Подобные истории есть и у представителей сильного пола — Сильвестра Сталлоне, Брэдли Купера и даже Дмитрия Нагиева, у которого, как и у Сталлоне, полуприкрытый глаз — следствие болезни.
Таким образом, как видно из этих примеров, можно обратить даже некоторые «недостатки» в достоинства. В каждом из упомянутых случаев дефект мог легко устраниться на операционном столе, причем процедуры были бы малоинвазивными, а сроки реабилитации небольшими. Но решение о том, устремиться ли к идеалу или остаться самим собой, пациент принимает всегда сам.
Фото: globallook, GettyImages