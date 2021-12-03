Почему появляются носогубные складки и 3 приема, которые помогут от них избавиться самостоятельно

Проверить состояние мышц в зоне носогубных складок можно с помощью простого теста:

Откройте рот и округлите напряженные губы в виде буквы «О». Челюсть максимально опустите вниз. Тактильно прощупайте исходящие от крыльев носа твердые бортики.

Эта зона должна быть гладкой и на ощупь, и на вид. Если же заметны плотные структуры типа «жгутиков», значит, пора действовать!

3 приема, которые помогут сгладить носогубные складки

В ревитонике есть 3 суперэффективных приема для решения этой проблемы: одно массажное упражнение и два способа тейпирования для профилактики и коррекции носогубных складок.

Берите на заметку:

Упражнение на расслабление латеральной мышцы носа

Немного натяните губами рабочую область. Поставьте пальцы максимально близко к крыльям носа, чтобы почувствовать костную основу лица и продвигайтесь вверх спиральными движениями. Опускаясь вниз, максимально плотно растяните латеральную мышцу носа, особое внимание уделите области возле крыла носа. Чем медленнее вы делаете растяжку, тем эффективнее расслабляются ткани.

Приемы тейпирования

Подготовка:

умойте лицо перед накладыванием тейпа: на косметику или крем ленты не приклеятся.

приготовьте две ленты длиной 4-5 см, шириной в одну шестую тейпа.

Прием № 1