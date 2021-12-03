passion.ru
3 мин.

Почему появляются носогубные складки и 3 приема, которые помогут от них избавиться самостоятельно

Разбираем причины появления носогубок и способы избавления от них без косметолога.
Счастлива та женщина, которой про носогубные складки приходилось лишь слышать краем уха. На самом деле они есть у всех, просто в какой-то период жизни их воспринимают как «линии смеха». Они умиляют и не вызывают раздражения. Но это вопрос времени! Рано или поздно носогубки попадут в зону пристального внимания — важно не пропустить начало деформации кожи.
Почему появляются носогубные складки и 3 приема, которые помогут от них избавиться самостоятельно

Анастасия Дубинская

Ученый-психофизиолог, специалист по нейромышечной реабилитации лица. Ведущий практикующий эксперт по антивозрастному массажу. Основатель и руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника».

Причины возникновения носогубных складок

Чтобы быть во всеоружии, давайте разберемся, почему возникают носогубные складки и какова анатомия эстетического дефекта. Среди причин, способствующих их появлению, можно выделить следующие:

Почему появляются носогубные складки и 3 приема, которые помогут от них избавиться самостоятельно

Фото: pexels

Как видите, большинство причин лишь следствие неправильного образа жизни и вредных привычек. Их можно и нужно исправлять!

Как возникают носогубные складки

Теперь поговорим об анатомии несовершенства. В проблемной области можно выделить три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Каждый уровень сладки формируется по своим законам, и задействованы почти все мышцы лица:

  • Верхние бортики появляются у крыльев носа из-за гипертонуса мышц латеральной части носа и мышцы, которая поднимает верхнюю губу. Спазм тканей приводит к их укорочению, они подтягиваются наверх и увлекают за собой кожу круговой мышцы рта. Из-за плохого кровообращения крыльная часть носа обрастает хрящевой и жировой тканью. Подглазничная зона западает и выглядит неэстетично.

  • Средняя часть носогубной складки образуется в результате деформации большой и малой скуловой мышц. Спазмируясь, они стягиваются, а лишняя кожа провисает.

  • Причины обвисания нижней зоны кроются в деформации щечной, подбородочной, треугольной мышцы и мышцы, опускающей нижнюю губу. Морщинки возле уголков рта спускаются к челюстной дуге и превращаются в брыли.

Почему появляются носогубные складки и 3 приема, которые помогут от них избавиться самостоятельно

Фото: freepik.com

Проверить состояние мышц в зоне носогубных складок можно с помощью простого теста:

  1. Откройте рот и округлите напряженные губы в виде буквы «О». Челюсть максимально опустите вниз.
  2. Тактильно прощупайте исходящие от крыльев носа твердые бортики.

Эта зона должна быть гладкой и на ощупь, и на вид. Если же заметны плотные структуры типа «жгутиков», значит, пора действовать!

3 приема, которые помогут сгладить носогубные складки

В ревитонике есть 3 суперэффективных приема для решения этой проблемы: одно массажное упражнение и два способа тейпирования для профилактики и коррекции носогубных складок.

Берите на заметку:

Упражнение на расслабление латеральной мышцы носа

  1. Немного натяните губами рабочую область.
  2. Поставьте пальцы максимально близко к крыльям носа, чтобы почувствовать костную основу лица и продвигайтесь вверх спиральными движениями.
  3. Опускаясь вниз, максимально плотно растяните латеральную мышцу носа, особое внимание уделите области возле крыла носа.

  4. Чем медленнее вы делаете растяжку, тем эффективнее расслабляются ткани.

Приемы тейпирования

Подготовка:

  • умойте лицо перед накладыванием тейпа: на косметику или крем ленты не приклеятся.
  • приготовьте две ленты длиной 4-5 см, шириной в одну шестую тейпа.

Прием № 1

  1. Натяните верхнюю губу на зубы и закрепите якорь на верхнюю губу под крылом носа, наклейте ленту, не растягивая вдоль носа. Разогрейте тейп.
  2. Наклейте тейп с другой стороны. Старайтесь, чтобы лента легла максимально близко к носу, но не заходила на него.
Почему появляются носогубные складки и 3 приема, которые помогут от них избавиться самостоятельно

Фото: pexels

Прием № 2

  1. Замерьте длину от крыла носа до угла рта. Приготовьте две ленты шириной в половину тейпа. Закруглите уголки.
  2. Закрепите якорь возле крыла носа. Наклейте ленту параллельно линии верхней губы на расстоянии 3-4 мм от кромки. Разогрейте ленту.
  3. Таким же образом наклейте схему с другой стороны.

Фото: globallook, GettyImages

Новости партнеров
О чем говорят