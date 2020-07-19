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Тейпирование лица — действительно эффективная методика омоложения или очередная модная процедура

В современном мире очень сложно ориентироваться в новых методиках косметологии, массажных новинках, аппаратах для продления молодости кожи и тренажерах, которые дарят гибкость пантеры и силу Геракла. В последние годы стали невероятно популярны многочисленные вариации омоложения без инъекций и пластики. Редакция Passion.ru решила разобраться в том, как работает (и работает ли) кинезиотейпирование.
Ольга Енко
Косметолог-эстетист, эксперт в эстетическом кинезиотейпировании, автор книги «Тейпирование лица. Омоложение во сне»

Что такое эстетическое кинезиотейпирование

Кинезиотейпы изобрел мануальный терапевт из Японии Кензо Касе для облегчения послеоперационного состояния мышц и костной системы, а также для ускоренной работы с гематомами и отеками еще в 70-х годах. Сам метод заключается в том, что эластичные ленты накладываются на определенную зону тела, например сухожилия или мышцы, по специальным схемам. Такие эластичные ленты называются кинезиотейпы или просто тейпы, состоящие из эластичной основы (обычно это 100% хлопок) и гипоаллергенного клейкого слоя, при помощи которого они крепятся на коже.

Метод кинезиотейпирования первыми узнали спортсмены и стали его использовать для быстрого восстановления после травм и тяжелых тренировок. И уже в 1988 году, на Олимпиаде в Сеуле, весь мир увидел многих участников в разноцветных лентах-кинезиотейпах. Затем тейпирование зарекомендовало себя в таких областях, как ортопедия, неврология, хирургия, педиатрия, и совсем недавно разноцветные пластыри пришли в бьюти-индустрию для решения эстетических вопросов.

Как работают кинезиотейпы?

В первую очередь кинезиотейп работает над мышечной памятью, то есть возвращает мышцы в их нормотонус, заставляя правильно работать: сжиматься и разжиматься. Таким образом вырабатываются правильные мимические привычки, за счет чего разглаживаются морщины и заломы.

Во-вторых, при наложении тейпа на кожу за счет разницы давления на ткани ускоряется движение крово и лимфотоков; уменьшается болевой синдром; нормализуется быстрей работа мышц; уходит отечность тканей; улучшается питание клеток. Только за счет вышеуказанных физиологических процессов, без каких-либо лекарственных препаратов, улучшается внешний вид лица и тела, а также общее самочувствие.

Какие проблемы обещает решить тейпирование

Маргарита Морозова
Член ассоциации тейпиаторов России, тренер-миологист, специалист по биомеханике старения и велнесс-технологиям

Тейпипрование может помочь решить многие проблемы с внешностью. Самое простое – это снятие отека, иногда одного этого достаточно, чтобы значительно улучшить состояние лица. Кроме того, после процедуры лицо становится более свежим и расслабленным. Но не стоит забывать, что эти результаты сиюминутны: сделал – есть эффект, не сделал – эффекта не будет. Поэтому, чтобы тейпирование по-настоящему работало на омоложение, его необходимо применять постоянно, тогда эффект постепенно накапливается.

Особым эффектом от тейпирования можно назвать переучивание мимики. Зная пусковые точки перманентного напряжения лица и тейпируя их на протяжении некоторого времени (от 2 недель до 2 месяцев), можно полностью устранить даже очень сильный мимический паттерн.

Тейп работает, пока находится на лице, поэтому после снятия правильно наложенной схемы, результат виден сразу: лицо должно быть более свежим и гладким. На молодой коже, с хорошим тургором тканей, без отеков, без птоза эффект от разовой аппликации будет держаться примерно сутки. На возрастном лице – несколько часов. Все индивидуально, и если есть нарушения осанки, из-за проблем с шеей лицо не имеет достаточного кровоснабжения, имеется лимфостаз, веностаз, то и тейпирование чудесного эффекта не принесет.

Лучше всего тейпирование работает во время сна. Многие отекают по ночам, при такой проблеме тейп работает по принципу лифодренажа, и утром нет отёка, либо он совсем незначительный. Есть люди, у которых очень сильные мимические паттерны, это бывает по разным причинам. Может нервно-психическое напряжение, может напряжение костей черепа в результате родовых или прижизненных травм, может особенности прикуса и т.д. В таких случаях по ночам, в отсутствие осознанного контроля за мимикой, лица складываются в напряженные гримасы по своим индивидуальным «схемам поломки». Как правило, утром они обнаруживают в зеркале, например, огромный межбровный залом или морщины марионетки, по-разному. Если затейпировать лицо перекрыв места напряжения тейпом, то утром вместо осунувшегося и хмурого будет отдохнувшее свежее лицо. Бруксизм, перманентное сжатие челюстей хорошо корректируется тейпированием жевательных мышц на ночь.

Фото: depositphotos

Техника безопасности при тейпировании

Как в любой методике, в тейпировании надо знать правила и соблюдать технику. То, что сейчас публикуют в интернете про тейпы, не имеет ничего общего с омоложением. Все стремятся подтянуть повыше, натянуть посильнее, надеясь, что лицо зафиксируется в этом чудесном положении. Но это бесполезно – оно даже минуты не продержит новую форму после снятия тейпов, более того, это вредно. Нужно просто освоить технику, найти адекватные учебные курсы.

Самые главные ошибки при попытках тейпировать себя самостоятельно:

  • Натягивать тейп или кожу, в надежде, что оно так за пару часов прирастет и лифтинг навечно останется с вами.

  • Уклеивать все лицо. Тейп довольно сильно воздействует на рецепторы в коже. Он раздражает прежде всего тактильные рецепторы и барорецепторы, от которых афферентный сигнал поступает в задние рога спинного мозга. Нервная система может перевозбудиться, и это неприятно, как минимум. Поэтому, начинайте с одной схемы на лицо, потом попробуйте две.

Самостоятельно выбрать идеальный тейп не всегда легко. Главное — это качество клея, он будет контактировать с кожей на протяжении нескольких часов. Вот это очень важно, все остальное – маркетинг. Используйте ленты на хлопчатобумажной основе, они более гигроскопичны и приятнее в использовании.

Фото: depositphotos

Тейп не должен пахнуть! Если у вашей ленты сильный запах, то она точно не для лица. Обязательно сделать тест на тыльной стороне предплечья: наклеить и посмотреть, как отреагирует кожа. Если есть раздражение – тейп не пригоден. Далее проверьте, не осталось ли липких следов на коже: если есть – вердикт тот же. Если липких следов нет, раздражения нет, но при боковом освещении на коже виднеются проблески остатков клея, нужно хорошо умыться после снятия. Дело в том, что клей у тейпа термоактивный, и если вы, например, вспотеете в спортзале, кожа на этом участке заметно покраснеет.

Как используется тейпирование в косметологии

Мария Колдашова
Врач-дерматокосметолог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»

  • В косметологии методика тейпирования хорошо подходит для травматичных процедур. Ее применяют для восстановления после нитевой подтяжки или объемной контурной пластики. Во всех вышеперечисленных случаях пациенты сталкиваются с отечностью, который тейп отлично снимают.

  • Тейпирование – неплохой метод борьбы с так называемыми морщинами сна. Они образуются, если женщина спит на боку и просыпается с нефизиологичными складками на лбу и щеках. Тейпы помогут избежать их появления.

  • Тейпирование можно использовать как процедуру на выход. Например, наклеить тейпы, проносить их в течение дня и снять перед макияжем. Важно отметить, что в результате вы получите не истинный лифтинг. Немного уйдет отечность и все. Эффекта может хватить на несколько часов, не более. Тейпирование эффективный метод омоложения или лишь дань моде

Геннадий Минкевич
Коуч, нутрициолог, член Международной ассоциации восточной медицины, звукотерапевт ENHEL Medical Wellness

Тейпы действительно помогают на определенное время подтянуть кожу: волокна мышечной ткани лица и шеи, а при необходимости и ягодиц. Его суть заключается в наклеивании тейпов на кожу по направлению массажных линий. С помощью тейпирования можно укрепить мышцы тела и вернуть подвижность суставам, а также снять боль, ускорить процесс восстановления, улучшить кровообращение, уменьшить воспаление и отеки.

Однако метод тейпирования лица и шеи эффективен только в руках специалиста. Чтобы сделать процедуру правильно, необходимо знать, что приводит к проседанию кожи и мышц лица и шеи. А это гравитация, давление атмосферы, экология, малоподвижный образ жизни, слабый каркас лицевых мышц (пересекаются одна, две, три). Поддерживать кожу в тонусе помогают тейпы. Тейпы разглаживают на морщины в уголках глаз, между бровями и на лбу. Например, разгладить лоб можно, если наложить две тонкие тейп-ленты поперек морщин.

Фото: depositphotos

Противопоказания к тейпированию

У тейпирования есть противопоказания: открытые раны, кожные инфекции и любые заболевания дермы, глубокий тромбоз вен, острая сердечная недостаточность и локальные злокачественные опухоли, а также индивидуальная непереносимость.

Вместо заключения хочется отметить, что без должного увлажнения и ухода за кожей лица и шеи, тейпы могут не справиться с задачей или не дать долгоиграющий эффект. Дополнить тейпирование можно скрабированием, косметологическим уходом и методиками Гуаша, различными видами массажа и питательными масками.

Фото: depositphotos

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