Тейпирование лица — действительно эффективная методика омоложения или очередная модная процедура
Что такое эстетическое кинезиотейпирование
Кинезиотейпы изобрел мануальный терапевт из Японии Кензо Касе для облегчения послеоперационного состояния мышц и костной системы, а также для ускоренной работы с гематомами и отеками еще в 70-х годах. Сам метод заключается в том, что эластичные ленты накладываются на определенную зону тела, например сухожилия или мышцы, по специальным схемам. Такие эластичные ленты называются кинезиотейпы или просто тейпы, состоящие из эластичной основы (обычно это 100% хлопок) и гипоаллергенного клейкого слоя, при помощи которого они крепятся на коже.
Метод кинезиотейпирования первыми узнали спортсмены и стали его использовать для быстрого восстановления после травм и тяжелых тренировок. И уже в 1988 году, на Олимпиаде в Сеуле, весь мир увидел многих участников в разноцветных лентах-кинезиотейпах. Затем тейпирование зарекомендовало себя в таких областях, как ортопедия, неврология, хирургия, педиатрия, и совсем недавно разноцветные пластыри пришли в бьюти-индустрию для решения эстетических вопросов.
Как работают кинезиотейпы?
В первую очередь кинезиотейп работает над мышечной памятью, то есть возвращает мышцы в их нормотонус, заставляя правильно работать: сжиматься и разжиматься. Таким образом вырабатываются правильные мимические привычки, за счет чего разглаживаются морщины и заломы.
Во-вторых, при наложении тейпа на кожу за счет разницы давления на ткани ускоряется движение крово и лимфотоков; уменьшается болевой синдром; нормализуется быстрей работа мышц; уходит отечность тканей; улучшается питание клеток. Только за счет вышеуказанных физиологических процессов, без каких-либо лекарственных препаратов, улучшается внешний вид лица и тела, а также общее самочувствие.
Какие проблемы обещает решить тейпирование
Тейпипрование может помочь решить многие проблемы с внешностью. Самое простое – это снятие отека, иногда одного этого достаточно, чтобы значительно улучшить состояние лица. Кроме того, после процедуры лицо становится более свежим и расслабленным. Но не стоит забывать, что эти результаты сиюминутны: сделал – есть эффект, не сделал – эффекта не будет. Поэтому, чтобы тейпирование по-настоящему работало на омоложение, его необходимо применять постоянно, тогда эффект постепенно накапливается.
Особым эффектом от тейпирования можно назвать переучивание мимики. Зная пусковые точки перманентного напряжения лица и тейпируя их на протяжении некоторого времени (от 2 недель до 2 месяцев), можно полностью устранить даже очень сильный мимический паттерн.
Тейп работает, пока находится на лице, поэтому после снятия правильно наложенной схемы, результат виден сразу: лицо должно быть более свежим и гладким. На молодой коже, с хорошим тургором тканей, без отеков, без птоза эффект от разовой аппликации будет держаться примерно сутки. На возрастном лице – несколько часов. Все индивидуально, и если есть нарушения осанки, из-за проблем с шеей лицо не имеет достаточного кровоснабжения, имеется лимфостаз, веностаз, то и тейпирование чудесного эффекта не принесет.
Лучше всего тейпирование работает во время сна. Многие отекают по ночам, при такой проблеме тейп работает по принципу лифодренажа, и утром нет отёка, либо он совсем незначительный. Есть люди, у которых очень сильные мимические паттерны, это бывает по разным причинам. Может нервно-психическое напряжение, может напряжение костей черепа в результате родовых или прижизненных травм, может особенности прикуса и т.д. В таких случаях по ночам, в отсутствие осознанного контроля за мимикой, лица складываются в напряженные гримасы по своим индивидуальным «схемам поломки». Как правило, утром они обнаруживают в зеркале, например, огромный межбровный залом или морщины марионетки, по-разному. Если затейпировать лицо перекрыв места напряжения тейпом, то утром вместо осунувшегося и хмурого будет отдохнувшее свежее лицо. Бруксизм, перманентное сжатие челюстей хорошо корректируется тейпированием жевательных мышц на ночь.
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Техника безопасности при тейпировании
Как в любой методике, в тейпировании надо знать правила и соблюдать технику. То, что сейчас публикуют в интернете про тейпы, не имеет ничего общего с омоложением. Все стремятся подтянуть повыше, натянуть посильнее, надеясь, что лицо зафиксируется в этом чудесном положении. Но это бесполезно – оно даже минуты не продержит новую форму после снятия тейпов, более того, это вредно. Нужно просто освоить технику, найти адекватные учебные курсы.
Самые главные ошибки при попытках тейпировать себя самостоятельно:
Натягивать тейп или кожу, в надежде, что оно так за пару часов прирастет и лифтинг навечно останется с вами.
Уклеивать все лицо. Тейп довольно сильно воздействует на рецепторы в коже. Он раздражает прежде всего тактильные рецепторы и барорецепторы, от которых афферентный сигнал поступает в задние рога спинного мозга. Нервная система может перевозбудиться, и это неприятно, как минимум. Поэтому, начинайте с одной схемы на лицо, потом попробуйте две.
Самостоятельно выбрать идеальный тейп не всегда легко. Главное — это качество клея, он будет контактировать с кожей на протяжении нескольких часов. Вот это очень важно, все остальное – маркетинг. Используйте ленты на хлопчатобумажной основе, они более гигроскопичны и приятнее в использовании.
Фото: depositphotos
Тейп не должен пахнуть! Если у вашей ленты сильный запах, то она точно не для лица. Обязательно сделать тест на тыльной стороне предплечья: наклеить и посмотреть, как отреагирует кожа. Если есть раздражение – тейп не пригоден. Далее проверьте, не осталось ли липких следов на коже: если есть – вердикт тот же. Если липких следов нет, раздражения нет, но при боковом освещении на коже виднеются проблески остатков клея, нужно хорошо умыться после снятия. Дело в том, что клей у тейпа термоактивный, и если вы, например, вспотеете в спортзале, кожа на этом участке заметно покраснеет.
Как используется тейпирование в косметологии
В косметологии методика тейпирования хорошо подходит для травматичных процедур. Ее применяют для восстановления после нитевой подтяжки или объемной контурной пластики. Во всех вышеперечисленных случаях пациенты сталкиваются с отечностью, который тейп отлично снимают.
Тейпирование – неплохой метод борьбы с так называемыми морщинами сна. Они образуются, если женщина спит на боку и просыпается с нефизиологичными складками на лбу и щеках. Тейпы помогут избежать их появления.
Тейпирование можно использовать как процедуру на выход. Например, наклеить тейпы, проносить их в течение дня и снять перед макияжем. Важно отметить, что в результате вы получите не истинный лифтинг. Немного уйдет отечность и все. Эффекта может хватить на несколько часов, не более. Тейпирование эффективный метод омоложения или лишь дань моде
Тейпы действительно помогают на определенное время подтянуть кожу: волокна мышечной ткани лица и шеи, а при необходимости и ягодиц. Его суть заключается в наклеивании тейпов на кожу по направлению массажных линий. С помощью тейпирования можно укрепить мышцы тела и вернуть подвижность суставам, а также снять боль, ускорить процесс восстановления, улучшить кровообращение, уменьшить воспаление и отеки.
Однако метод тейпирования лица и шеи эффективен только в руках специалиста. Чтобы сделать процедуру правильно, необходимо знать, что приводит к проседанию кожи и мышц лица и шеи. А это гравитация, давление атмосферы, экология, малоподвижный образ жизни, слабый каркас лицевых мышц (пересекаются одна, две, три). Поддерживать кожу в тонусе помогают тейпы. Тейпы разглаживают на морщины в уголках глаз, между бровями и на лбу. Например, разгладить лоб можно, если наложить две тонкие тейп-ленты поперек морщин.
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Противопоказания к тейпированию
У тейпирования есть противопоказания: открытые раны, кожные инфекции и любые заболевания дермы, глубокий тромбоз вен, острая сердечная недостаточность и локальные злокачественные опухоли, а также индивидуальная непереносимость.
Вместо заключения хочется отметить, что без должного увлажнения и ухода за кожей лица и шеи, тейпы могут не справиться с задачей или не дать долгоиграющий эффект. Дополнить тейпирование можно скрабированием, косметологическим уходом и методиками Гуаша, различными видами массажа и питательными масками.
Фото: depositphotos
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