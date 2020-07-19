Тейпирование лица — действительно эффективная методика омоложения или очередная модная процедура

Тейпипрование может помочь решить многие проблемы с внешностью. Самое простое – это снятие отека, иногда одного этого достаточно, чтобы значительно улучшить состояние лица. Кроме того, после процедуры лицо становится более свежим и расслабленным. Но не стоит забывать, что эти результаты сиюминутны: сделал – есть эффект, не сделал – эффекта не будет. Поэтому, чтобы тейпирование по-настоящему работало на омоложение, его необходимо применять постоянно, тогда эффект постепенно накапливается.

Особым эффектом от тейпирования можно назвать переучивание мимики. Зная пусковые точки перманентного напряжения лица и тейпируя их на протяжении некоторого времени (от 2 недель до 2 месяцев), можно полностью устранить даже очень сильный мимический паттерн.

Тейп работает, пока находится на лице, поэтому после снятия правильно наложенной схемы, результат виден сразу: лицо должно быть более свежим и гладким. На молодой коже, с хорошим тургором тканей, без отеков, без птоза эффект от разовой аппликации будет держаться примерно сутки. На возрастном лице – несколько часов. Все индивидуально, и если есть нарушения осанки, из-за проблем с шеей лицо не имеет достаточного кровоснабжения, имеется лимфостаз, веностаз, то и тейпирование чудесного эффекта не принесет.

Лучше всего тейпирование работает во время сна. Многие отекают по ночам, при такой проблеме тейп работает по принципу лифодренажа, и утром нет отёка, либо он совсем незначительный. Есть люди, у которых очень сильные мимические паттерны, это бывает по разным причинам. Может нервно-психическое напряжение, может напряжение костей черепа в результате родовых или прижизненных травм, может особенности прикуса и т.д. В таких случаях по ночам, в отсутствие осознанного контроля за мимикой, лица складываются в напряженные гримасы по своим индивидуальным «схемам поломки». Как правило, утром они обнаруживают в зеркале, например, огромный межбровный залом или морщины марионетки, по-разному. Если затейпировать лицо перекрыв места напряжения тейпом, то утром вместо осунувшегося и хмурого будет отдохнувшее свежее лицо. Бруксизм, перманентное сжатие челюстей хорошо корректируется тейпированием жевательных мышц на ночь.