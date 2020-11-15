Чем опасен гипертонус мышц лица и можно ли от него избавиться самостоятельно
Чем опасен гипертонус мышц
Гипертонус мышц лица опасен в первую очередь формированием морщин и усугублением гравитационного птоза, то есть овал лица становится нечетким. Наши мышцы делятся на депрессоры и элеваторы — мышцы опускающие и мышцы поднимающие, первые отвечают за формирование опущения уголков губ, брылей, сглаженность подбородочно-шейного угла, а вторые — за образование морщин. Спазм препятствует этим процессам и тем самым приводит к нежелательным линиям на лице. Кроме того, этот процесс может быть также опасен нарушением кровообращения и венозного оттока, он приводит к отечности и застойным явлениям.
Гипертонус мышц лица может вызывать неконтролируемое сжатие и ночной скрежет зубами (бруксизм), повышенное истирание их твердых тканей, снижение высоты прикуса и, соответственно, высоты нижней трети лица и нарушение его симметрии, заболевания височно-нижнечелюстного сустава, головные боли вплоть до мигрени, шум в ушах. Данная проблема провоцирует изменения и в других частях тела, чаще всего это патология шейно-грудного отдела позвоночника. Однако верно и обратное: многие из перечисленных выше проблем могут стать причиной гипертонуса мышц.
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Как избавиться от гипертонуса при помощи врачей
Чтобы помочь пациенту с этой проблемой, врачи для начала проводят комплексную диагностику. При необходимости ортодонт объединяет усилия с неврологами и остеопатом. Врачи определяют комплекс реабилитационных мероприятий индивидуально, для каждого пациента.
Если говорить о каких-то средствах борьбы с гипертонусом мышц лица, то свою эффективность доказали тейпы. Они позволяют зафиксировать мышцу и ограничить ее сокращение, поэтому тейпирование более полезно. Однако все же самым действенным методом снятия гипертонуса мышц лица на сегодняшний день является ботулинотерапия, которую может проводить только грамотный врач-косметолог после консультации.
Основные причины возникновения гипертонуса мышц лица
Главная причина возникновения гипертонуса лицевых мышц — психоэмоциональный стресс. Лицевые мышцы крайне чувствительны к эмоциональным переживаниям, и их работа в значительной степени зависит от психологического состояния. Даже если человек пытается скрыть свои эмоции, мимические мышцы проявляют избыточную активность, что сопровождается их непроизвольными микродвижениями. Особое внимание в научных исследованиях уделяется мышцам, вовлеченным в мимическую экспрессию при переживании негативных эмоций. Лицевых мышц, которые выражают отрицательные эмоции (таких, например, как беспокойство, ненависть, горе, тревожность, грусть), значительно больше, чем мышц, выражающих положительные, а реакции на негативные стимулы проявляются быстрее, чем на позитивные.
В идеале мышечное волокно должно работать, как пружина: сжиматься, а потом расслабляться и возвращаться в исходное положение. Но гипертонус мышц меняет все! Мышцы сокращаются и остаются в напряженном состоянии. Самостоятельно расслабиться они уже не могут. За счет укорочения длины они теряют свой первоначальный молодой контур. Вследствие мышечного спазма, который сдавливает сосуды и уменьшает их просвет, блокируется адекватное кровоснабжение тканей, нарушается их питание, что замедляет обновление клеток.
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Кожа, ранее покрывавшая больший объем тканей, из-за укорочения мышцы теперь становится «лишней», ее прежняя поверхность не соответствует площади мышечного каркаса, и она начинает ниспадать складкой или закладывается в виде морщины.
Но не только изменения мимики сопутствуют гипертонусу: он приводит ко вторичным сосудистым нарушениям, расстройствам метаболизма, активации дремлющей инфекции и воспалению.
3 упражнения для расслабления мышц лица дома
Как избавиться от гипертонуса самостоятельно? Расслаблять лицевые мышцы. Самое доступное и эффективное решение — самомассаж лицевых мышц, направленный на снижение мышечного тонуса. Снимая мышечный спазм, мы восстанавливаем анатомически правильную форму мышц, стимулируем дренажную функцию (увеличивается отток лимфы и венозной крови), увеличиваем артериальный кровоток.
Прием «Угол молодости»
Экспресс-прием, который восстанавливает однородность и равномерность тканей, снижает мышечное напряжение в средней части лица.
Что дает прием: снимает напряжение и спазм мышц в области нижней челюсти; формирует четкий овал лица; уменьшает брыли; удлиняет боковую поверхность лица; препятствует стираемости зубов и возрастному западению рта вглубь.
Как выполнять: соберите глубокий защип из тканей в околоушно-жевательной области и после этого откройте рот. Кожная складка из захвата выскальзывает. Если складка не выскальзывает, докатывайте ее вниз пальцами. Выполните прием несколько раз, раскатывая кожные складки.
Сколько выполнять: 1–2 минуты 1 раз в день.
Прием «Устранение носогубных складок и зажимов в области рта»
Это упражнение поможет вам: воссоздать объем и форму губ; достичь эффекта красиво очерченных, пухлых губ; устранить морщинки вокруг рта; поднять углы рта; убрать носогубные складки; устранить морщины марионетки; сделать выражение своего лица легким, молодым и расслабленным; улучшить состояние десен.
Как выполнять: прием выполняется очень и очень медленно! Указательные пальцы поставьте на середину верхней губы, сделайте небольшое преднатяжение в разные стороны до упора и задержитесь в этом положении. Весь прием — это статодинамическая работа. Вы дожидаетесь, когда кожа смягчится и позволит сделать проходку дальше. Указательные пальцы очень медленно плывут по тканям.
Поначалу на обработку верхней губы может потребоваться не менее 2 минут, а у кого-то еще больше.
Внимание! При обработке верхней губы не нужно опускать углы рта вниз! Проходка пальцами идет только горизонтально до углов рта. Затылочная область должна быть расслаблена. Наклоните немного голову вниз при выполнении этого приема.
С нижней губой работаем большими пальцами. Поставьте их под нижней губой, наклоните голову вниз, поставьте локти на стол. Ждем 10-15 секунд, чтобы ваш контакт с нижней челюстью (с альвеолярной частью челюстной дуги) был максимально плотным. Дойдя до уголков губ — нарисуйте улыбку Чеширского кота, приподняв уголки губ вверх. Задержитесь на 5-10 секунд.
Внимание! Обратите внимание на глубину массажного движения — должно быть ощущение плотного контакта, как будто палец массирует область десен.
Как часто выполнять: 3 раза в день.
Прием «Вилочка»
Это упражнение — полная, доказанная и безопасная альтернатива ботоксу! Прием позволяет разгладить переносицу, а при регулярном применении избавиться от патологической привычки хмурить брови.
Как работает упражнение: уменьшает заломы и морщины на переносице; ставит брови в более высокую позицию; подтягивает верхние веки; убирает хмурое выражение лица; уменьшает выпуклость надбровных дуг.
Как выполнять: для устранения межбровной морщины мы будем работать указательным и средним пальцами. Делаем из них «вилочку» и ставим так, чтобы бровь оказалась между ними. Указательный палец поставьте на переносицу за вертикальной морщинкой, чтобы она у вас попала в работу. Погрузите пальцы вглубь тканей, словно нажимаете на тугую кнопочку. Даем себе несколько секунд на глубокий контакт с переносицей. Ощущения при этом могут быть не очень комфортными, поэтому не забываем правило — не превышаем средний болевой порог в 5-6 баллов по личной 10-балльной шкале. Затем, сохраняя глубину, в течение минуты медленно выполняем двойное движение.
Нижний палец поднимает бровь вверх, как бы переставляет ее в более высокую позицию. И в начале проходки может быть неприятно, но вы не проскакивайте эти участки, в болезненных точках задерживаемся на несколько секунд. Верхний палец над бровью как бы раскатывает ее от переносицы и поднимает вверх.
Скорость выполнения приема очень медленная, примерно 1 мм в секунду. При этом затылок расслаблен, движения выполняются с достаточным нажимом.
Прием прекрасно работает с выпуклыми надбровными дугами, если это не ваше анатомическое строение лицевого скелета. Если область век очень сухая, можно нанести совсем немного крема на рабочие пальцы.
Сколько выполнять: 3–5 раз с каждой стороны.
Фото: depositphotos
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