Чем опасен гипертонус мышц лица и можно ли от него избавиться самостоятельно

Главная причина возникновения гипертонуса лицевых мышц — психоэмоциональный стресс. Лицевые мышцы крайне чувствительны к эмоциональным переживаниям, и их работа в значительной степени зависит от психологического состояния. Даже если человек пытается скрыть свои эмоции, мимические мышцы проявляют избыточную активность, что сопровождается их непроизвольными микродвижениями. Особое внимание в научных исследованиях уделяется мышцам, вовлеченным в мимическую экспрессию при переживании негативных эмоций. Лицевых мышц, которые выражают отрицательные эмоции (таких, например, как беспокойство, ненависть, горе, тревожность, грусть), значительно больше, чем мышц, выражающих положительные, а реакции на негативные стимулы проявляются быстрее, чем на позитивные.

В идеале мышечное волокно должно работать, как пружина: сжиматься, а потом расслабляться и возвращаться в исходное положение. Но гипертонус мышц меняет все! Мышцы сокращаются и остаются в напряженном состоянии. Самостоятельно расслабиться они уже не могут. За счет укорочения длины они теряют свой первоначальный молодой контур. Вследствие мышечного спазма, который сдавливает сосуды и уменьшает их просвет, блокируется адекватное кровоснабжение тканей, нарушается их питание, что замедляет обновление клеток.