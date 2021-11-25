Стоматологи назвали 3 простых способа сэкономить на лечении зубов

В первую очередь специалист порекомендовал серьезнее относиться к гигиене полости рта. В рамках ежедневного ухода надо чистить зубы 2 раза в день, преимущественно щеткой с мягкой щетиной, использовать ирригатор (устройство для гигиены полости рта) и зубную нить.

Немаловажно регулярно проверять состояние зубов и десен, а людям с предрасположенностями к различным заболеваниям полости рта контролировать свое здоровье не просто нужно, а необходимо. Дмитрий Дедков считает, что для этого следует исправить прикус, удалить зубы мудрости и проходить профосмотры максимум раз в полгода. «Посещайте гигиениста! Он будет держать вас в курсе состояния зубочелюстной системы и обучит правильной личной гигиене. Если у вас есть дети — контролируйте их чем дольше, тем лучше (детские стоматологи рекомендуют помогать с чисткой до 8-10 лет)», — сообщил он.

Также для здоровья зубов стоит отказаться от сладких продуктов на ночь и обязательно употреблять твердую пищу.