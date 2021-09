Витамин С в косметике — насколько эффективен и нюансы использования

«Известный с давних времен витамин C – мощный антиоксидант, способным нейтрализовать свободные радикалы. Благодаря этому он способствует естественному процессу регенерации клеток кожи, что помогает организму восстанавливать поврежденные клетки. Точно так же, как и потребление продуктов, богатых антиоксидантами, витамин C в косметике нейтрализует воздействие ежедневных агрессивных факторов окружающей среды, таких как ультрафиолетовое излучение и воздействие загрязнения воздуха. Способность бороться со свободными радикалами важна не только для того, чтобы помочь сдерживать признаки преждевременного старения. Нейтрализуя свободные радикалы, витамин C также способен защитить кожу от предраковых изменений, вызванных воздействием ультрафиолета».