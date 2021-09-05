Витамин С в косметике — насколько эффективен и нюансы использования

Витамин С в косметике — насколько эффективен и нюансы использованияВ новой рубрике «Бьюти-словарь» разбираемся в самых модных компонентах косметики.
Аскорбиновая кислота играет важную роль в жизнедеятельности организма и обладает мощнейшим потенциалом. Самый распространенный антиоксидант, который несложно найти в кремах, масках, ампулах для лица и даже в форме порошка. Однако это никак не упрощает поиск идеального косметического ухода с главным представителем группы.
Маргарита Рубаненко
Врач-косметолог австрийского центра здоровья Verba Mayr
В организме человека витамин С принимает участие во многих биохимических реакциях, например, в синтезе коллагена – основного структурного белка соединительной ткани. Также играет важную роль в синтезе нейромедиаторов норадреналина и серотонина, а также желчных кислот из холестерина.
Важно помнить, что при имеющемся дефиците витамин С сначала распределяется между внутренними органами организма, а в кожу он поступает по остаточному принципу – не всегда в необходимом количестве. Именно поэтому рекомендуется восполнять недостаток вещества с помощью косметических средств. Современный рынок предоставляет широкий выбор для применения витамина С в различных форматах, которые подбираются индивидуально с учетом всех особенностей кожи. Использование витамина С очень эффективно и практически не имеет противопоказаний. Однако стоит отказаться от него в случае, если человек обладает очень чувствительной кожей или атопическим дерматитом. Также стоит уделить внимание своему уходу – важно грамотно сочетать витамин С с другими активными компонентами. В этом случае лучше проконсультироваться с опытным специалистом.
Насколько эффективна косметика с витамином С
L-аскорбиновая кислота — максимально эффективная форма витамина С, особенно представленная в виде сывороток нейтрализует повреждение клеток свободными радикалами (Darr D., Combs S.), образующимися в результате окислительного стресса, вызванного ультрафиолетом и загрязнением воздуха. В живом организме работает регуляторная система, которая позволяет в том числе поддерживать необходимый уровень свободно-радикальных реакций, регулирует состояние мембранных липидов и скорость расходования свободных радикалов.
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Доказано, что при длительном применении витамин С стимулирует выработку коллагена в фибробластах, улучшает и выравнивает цвет кожи, обладает противовоспалительной активностью, благодаря чему эффективно снижает покраснение и раздражение, вызванное воздействием ультрафиолета, и уменьшает эритему после применения лазерных процедур.
Читаем этикетки: как обозначен витамин С в составе косметики
Польза витамина C для кожи очевидна, а зависит она от целого ряда факторов, в первую очередь — от формы витамина. Аскорбиновая кислота для кожи лица, шеи и области декольте в современной косметологии используется в следующих формах:
L-аскорбиновая кислота (витамин C в чистом виде с высокой эффективностью).
Аскорбил-6-пальмитат (обладает всеми свойствами витамина С, но действует слабее и мягче).
Аскорбилфосфат магния (слабее L-аскорбиновой кислоты, подходит для чувствительной кожи).
Аскорбилфосфат натрия (близок по действию аскорбилфосфату магния).
Аскорбил глюкозид (стабильная форма витамина C, при соприкосновении с кожей преобразуется в аскорбиновую кислоту).
Очень важна стабильность данной формулы. Существуют различные разработки для решения проблемы нестабильности форм витамина С в косметике. В частности, создают капсулированные формы уходов, заключают сыворотки для кожи лица в герметичные ампулы, создают усиленные комбинации витамина C с другими антиоксидантами (например, витамином E и феруловой кислотой), а также следят за показателем pH своих продуктов и концентрациями витамина. Для L-аскорбиновой кислоты оптимальна концентрация от 1% до 20%, при этом кислотно-щелочной баланс должен быть смещен в кислую сторону (уровень pH со значением 4 или ниже).
Ограниченный доступ воздуха позволяет витамину C сохранять стабильность и не окисляться. В формулах ампульного ухода, как правило, содержится чистая аскорбиновая кислота, которая не всегда подходит очень чувствительной, раздраженной коже.
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Некоторые рекомендации в использовании косметики с витамином С
Если уход содержит L-аскорбиновую кислоту, днем необходимо использование продуктов с SPF-фильтрами для защиты кожи.
Если цвет крема или сыворотки изначально был светлым, а затем изменился на желтый, оранжевый или коричневый, пора выбрасывать средство — витамин C в его составе окислился и потерял полезные свойства.
С осторожностью сочетайте другие активные вещества в одном уходе с витамином C. Ретинол, ниацинамид и салициловая кислота могут соседствовать с аскорбиновой кислотой в одной формуле. Однако, если это отдельные средства (к тому же разных брендов), их контакт может привести к раздражению кожи.
Уходы с витамином C и кислым показателем pH нежелательно использовать одновременно с отшелушивающими продуктами, так как витамин C в кислой среде также дает эффект отшелушивания. Скраб и кислотный пилинг с аскорбиновой кислотой лучше разнести на разное время суток или даже дни недели.
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Анна Шарова
Косметический химик-технолог, основатель бренда косметики ANNA SHAROVA
Считается, что аскорбиновая кислота и продукты на ее основе априори раздражающие и подходят далеко не всем. Однако здесь нужно обозначить четкую грань. Если речь, к примеру, идет о не нейтрализованной аскорбиновой кислоте и жидких пилингах с водородным показателем 1,2 и щелочнее, возможность индивидуальной непереносимости и реакций со стороны кожи может наблюдаться.
Если речь идет о пилингах с pH 3,5 и щелочнее – вероятность подобной непереносимости уже меньше.
И в том, и в другом случае очень важно соблюдать рекомендации производителя по времени удержания пилинга, использования нейтрализатора (при его наличии) и так далее.
Остальные продукты, например, сыворотки, пусть даже с содержанием аскорбиновой кислоты в 10-15%% всегда выровнены нейтрализатором (щелочь натрия, триэтаноламин) до безопасного водородного показателя в 5.5 единиц и опасности (так скажем) не несут.
А указанные выше современные формы кислоты, такие как магния аскорбил фосфат, даже рекомендованы к использованию, например, в солнцезащитных рецептурах, рецептурах для кожи вокруг глаз и так далее, и никакого вреда нести не могут.
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Кому показана косметика с витамином С
Чем же так примечательны аскорбиновая кислота и ее более современные коллеги? Перечень активности ингредиента, нужно отметить, довольно обширен:
профилактика будущей и борьба с имеющейся пигментацией,
здоровый тон кожи,
антиоксидантная защита,
профилактика возрастных изменений,
улучшение тургора кожи (за счет стимулирования выработки коллагена).
Группа тех, кому витамин С показан, вырисовывается довольно конкретно: возрастные изменения, серость кожи, пигментация.
Дмитрий Шалугин
Директор магазина GOLDSTICK
«Известный с давних времен витамин C – мощный антиоксидант, способным нейтрализовать свободные радикалы. Благодаря этому он способствует естественному процессу регенерации клеток кожи, что помогает организму восстанавливать поврежденные клетки. Точно так же, как и потребление продуктов, богатых антиоксидантами, витамин C в косметике нейтрализует воздействие ежедневных агрессивных факторов окружающей среды, таких как ультрафиолетовое излучение и воздействие загрязнения воздуха. Способность бороться со свободными радикалами важна не только для того, чтобы помочь сдерживать признаки преждевременного старения. Нейтрализуя свободные радикалы, витамин C также способен защитить кожу от предраковых изменений, вызванных воздействием ультрафиолета».
Фото: freepik, pexels