Витамин С в косметике — насколько эффективен и нюансы использования

Доказано, что при длительном применении витамин С стимулирует выработку коллагена в фибробластах, улучшает и выравнивает цвет кожи, обладает противовоспалительной активностью, благодаря чему эффективно снижает покраснение и раздражение, вызванное воздействием ультрафиолета, и уменьшает эритему после применения лазерных процедур.

Читаем этикетки: как обозначен витамин С в составе косметики

Польза витамина C для кожи очевидна, а зависит она от целого ряда факторов, в первую очередь — от формы витамина. Аскорбиновая кислота для кожи лица, шеи и области декольте в современной косметологии используется в следующих формах:

L-аскорбиновая кислота (витамин C в чистом виде с высокой эффективностью).

Аскорбил-6-пальмитат (обладает всеми свойствами витамина С, но действует слабее и мягче).

Аскорбилфосфат магния (слабее L-аскорбиновой кислоты, подходит для чувствительной кожи).

Аскорбилфосфат натрия (близок по действию аскорбилфосфату магния).

Аскорбил глюкозид (стабильная форма витамина C, при соприкосновении с кожей преобразуется в аскорбиновую кислоту).

Очень важна стабильность данной формулы. Существуют различные разработки для решения проблемы нестабильности форм витамина С в косметике. В частности, создают капсулированные формы уходов, заключают сыворотки для кожи лица в герметичные ампулы, создают усиленные комбинации витамина C с другими антиоксидантами (например, витамином E и феруловой кислотой), а также следят за показателем pH своих продуктов и концентрациями витамина. Для L-аскорбиновой кислоты оптимальна концентрация от 1% до 20%, при этом кислотно-щелочной баланс должен быть смещен в кислую сторону (уровень pH со значением 4 или ниже).

Ограниченный доступ воздуха позволяет витамину C сохранять стабильность и не окисляться. В формулах ампульного ухода, как правило, содержится чистая аскорбиновая кислота, которая не всегда подходит очень чувствительной, раздраженной коже.