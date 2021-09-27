Еще один след пандемии: коронавирус вызвал эпидемию ожирения среди детей

Кроме того, детский эндокринолог, старший научный сотрудник детского отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Павел Окороков назвал группой риска и мальчиков-подростков от 12 лет. «Средние цифры по России в плане распространения ожирения — от 5 до 10% в зависимости от региона. И практически четверть детей, если брать вообще все возрасты, имеют избыточную массу тела. К сожалению, больше чем в половине случаев это ведет к развитию ожирения в старшем возрасте», — сказал эндокринолог «Известиям».

По словам Окорокова, в среднем каждый пятый ребенок в России имеет лишний вес, а у каждого 15-го — ожирение. Специалист считает, что виной тому снижение двигательной активности, которая стала особенно низкой в период пандемии. Конечно, число располневших детей увеличилось не только в России, но и по всему миру.