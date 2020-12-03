Обратный отсчет: как подготовиться к Новому году, если осталось меньше месяца
Какие полезные привычки нужно ввести в жизнь за месяц до Нового года
Если есть возможность, составьте программу красоты прямо сейчас. Чем раньше начинается подготовка лица и тела к празднику, тем больше можно успеть сделать. Однако главный секрет красоты в комплексном подходе. Современная аппаратная косметология хоть и творит чудеса, но организм все равно нуждается в поддержке изнутри.
Сколько бы времени ни осталось до новогодней ночи, обязательно сделайте следующее (основа красоты — это здоровье, помогите своему организму обрести этот баланс):
отрегулируйте питьевой режим, помогите организму избавиться от токсинов и получить достаточно влаги — все необходимые процессы в теле проходят во влажной среде;
нормализуйте сон: постарайтесь ложиться спать до 11 вечера, в это время естественным образом вырабатывается гормон сна мелатонин;
откажитесь от сладкого, мучного, фастфуда, сладкой газировки и алкоголя: эти продукты вымывают из организма ценные минералы, которые отвечают за сборку коллагена, и провоцируют раннее старение кожи; про вред курения даже говорить не хочется — все и так знают, что эта привычка губительна для красоты;
Фото: pixabay
- включите в меню углеводы с низким гликемическим индексом, насыщенные жиры и клетчатку.
Что можно сделать с лицом
За месяц до Нового года
Большой плюс современной косметологии заключается в практически полном отсутствии периода реабилитации. Получить эффект омоложения, сравнимый с пластической хирургией, можно довольно быстро и без неприятностей вроде наркоза. Однако некоторые манипуляции требуют времени, чтобы эффект стал максимально заметен.
За месяц до Нового года можно провести многоуровневое лазерное омоложение. Лазерные импульсы воздействуют на растянутые волокна коллагена, сжимая их и стимулируя процесс формирования новых, что визуально делает лицо более подтянутым, с более четкими контурами. Кроме того, устраняются сосудистая сетка, пигментация, выравнивается рельеф кожи, она становится более упругой. Первые изменения к лучшему видны практически сразу после процедуры, однако наибольший эффект достигается примерно через месяц.
Также можно сделать контурную пластику. Сначала врач определяет триггерные точки возраста, а затем подбирает комплекс разных филлеров, которые поддержат ослабевшие связки. Послойная реконструкция кожи дает очень хороший эффект, но небольшой период реабилитации, скорее всего, будет, поэтому разумнее провести процедуру заранее.
Фото: depositphotos
- Для лучшего эффекта омоложения и более грамотной инвестиции в себя стоит проконсультироваться с нутрициологом, определить дефициты полезных веществ в организме и подобрать соответствующие БАДы.
3 недели до Нового года
21 день — вполне достаточный срок, чтобы разобраться с увеличенными порами, мелкими морщинами, а также выровнять рельеф и цвет лица, улучшить светоотражаемость кожи. Немного работы — и вечерний макияж ляжет идеально.
Лучше всего для этих целей подойдет радиочастотный фракционный микроигольчатый лифтинг. Фракционным называется выборочное воздействие на разные участки кожи. Работа ведется микроиглами: через отдельные точки-проколы омолаживается структура кожи в целом. Приятный бонус — одновременно укрепляется овал лица.
Несмотря на то, что синяков процедура не оставляет, небольшой реабилитационный период у нее все же есть. Кроме того, максимальный эффект наступает примерно через 1,5 недели и сохраняется на 2–3 месяца. Поэтому лучше делать такой лифтинг заранее.
1,5 недели до Нового года
Времени остается все меньше, поэтому процедуры должны быть действенными и максимально щадящими. В этом году на рынке появился новый продукт — сканер L-Runner. Если не вдаваться в технические подробности, то он способен буквально за одну процедуру уплотнить и разгладить кожу и за счет прогрева до глубины 7 мм обеспечить эффект подтяжки и закрепление тканей в новом положении.
Фото: depositphotos
Домашний уход
Сколько бы дней ни осталось до праздника, домашний уход за кожей никто не отменял. Более того, правильно подобранная космецевтика позволит максимально продлить эффект от процедур и даже усилить его.
Что можно сделать с телом
Месяц до Нового года
Наверное, у каждой женщины есть заветные платье/брюки/юбка, в которых хочется блистать на празднике. И за месяц вполне реально подготовить тело для любимого наряда. Один из вариантов — криолиполиз.
Если быть честными, он не решает проблему лишнего веса и ожирения, но устранить лишний объем в проблемных зонах, уменьшить талию или убрать второй подбородок поможет. Во время процедуры температура в области обработки составляет -11°С, структура жировых клеток разрушается, затем они естественным образом — через выделительную систему — выводятся из организма.
1,5-3 недели и даже один день
Работа с телом требует времени, но если ни минутки свободной нет, то можно заметно улучшить силуэт с помощью аппарата VelaShape. Как это работает: вакуумно-роликовый массаж улучшает циркуляцию крови, усиливает лимфодренаж. Инфракрасное излучение прогревает поверхность кожи до температуры 42–43°С, а высокочастотные токи проводят тепло в глубокие слои кожи, что усиливает насыщение крови кислородом. Объем жировых клеток уменьшается, сокращаются соединительные ткани. В итоге исчезают целлюлит и жировые отложения, улучшается структура кожи. Эффект лифтинга и уплотнения кожи заметен после 4 процедур, но даже один сеанс позволяет заметно сократить отечность, в результате тело будет выглядеть более подтянутым.
За неделю до Нового года также можно пройти экспресс-программу похудения «6 дней стройности». С ее помощью можно уменьшить жировую прослойку до 10 см, придать тонус мышцам и коже, избавиться от целлюлита. Основа курса — наиболее передовая и современная методика похудения с помощью низкоуровневого лазера — так называемая безоперационная глубинная липосакция. Данная методика избавит вас от лишних сантиметров, ускорит метаболизм при помощи импульсной стимуляции мышц и инфракрасной терапии. Для активизации обменных процессов в программу входят процедуры, стимулирующие процесс липолиза (расщепления жиров) и экстракции липидов (извлечение жиров).
Фото: depositphotos
Подобная стимуляция приводит к потреблению энергии и опустошению жировых клеток. Таким образом, на фоне общего похудения, происходит прицельное уменьшение жирового слоя в зонах воздействия, называемое «эффектом скульптуры». Особенность процедуры заключается в пролонгированном воздействии на метаболизм, активация которого сохраняется до 48 часов.
После проведения процедур исчезает излишняя усталость и сонливость, увеличивается количество сил и энергии, повышается жизненный тонус.
«За месяц до новогодней ночи я рекомендую пройти курс массажа лица, например, 10 сеансов по 2 раза в неделю. Это отлично подготовит кожу, приведет мышцы в тонус, добавит тургору кожи упругости. Если у вас в запасе всего 3 недели — сделайте курс уходовых процедур на основе косметики с морскими водорослями: он напитает и увлажнит кожу, придаст ей мягкое свечение. За 2 недели до дня Х стоит записаться на аппаратную процедуру Hydfrofacial, которую обожают голливудские звезды. Она проходит в несколько этапов, и с ее помощью можно очень здорово почистить кожу, убрать ороговевшие клетки и сократить поры. Тон выровняется, улучшится рельеф, и вы будете выглядеть ухоженной и отдохнувшей. За неделю до, раз уж вы так поздно спохватились, рекомендуется процедура LaseMD. Ее смысл заключается в том, что при помощи аппарата в глубокие слои эпидермиса доставляется сыворотка, подобранная индивидуально — по потребностям. Как результат: через 3 дня кожа становится подтянутой, глянцевой и готовой к сиянию Новогодней ночи».
В заключение хочется добавить: даже если времени на поход к косметологу не хватило, порадуйте себя приятной ванной с пеной или солью, домашними уходовыми средствами, ароматными кремами для тела. Отдохните и разрешите себе окунуться в праздник, сияющие от удовольствия глаза — лучшее украшение.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!