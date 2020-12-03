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Обратный отсчет: как подготовиться к Новому году, если осталось меньше месяца

Декабрь — месяц суетный: тут и конец года с отчетами, и предновогодние хлопоты. Но каждая женщина хочет встретить Новый год во всем блеске. Вот только времени на себя у кого-то месяц, а у кого-то день. Однако каким бы сумасшедшим ни был предновогодний график, современная косметология готова творить чудеса, чтобы даже самая занятая Золушка почувствовала себя принцессой в самую волшебную ночь года. О том, как привести себя в порядок за месяц, три недели, полторы недели и даже один день, — в новом материале на Passion.ru.

Марина Рябус

Главный врач одноименной клиники красоты и здоровья, косметолог, невролог, кандидат медицинских наук.

Какие полезные привычки нужно ввести в жизнь за месяц до Нового года

Если есть возможность, составьте программу красоты прямо сейчас. Чем раньше начинается подготовка лица и тела к празднику, тем больше можно успеть сделать. Однако главный секрет красоты в комплексном подходе. Современная аппаратная косметология хоть и творит чудеса, но организм все равно нуждается в поддержке изнутри.

Сколько бы времени ни осталось до новогодней ночи, обязательно сделайте следующее (основа красоты — это здоровье, помогите своему организму обрести этот баланс):

  • отрегулируйте питьевой режим, помогите организму избавиться от токсинов и получить достаточно влаги — все необходимые процессы в теле проходят во влажной среде;

  • нормализуйте сон: постарайтесь ложиться спать до 11 вечера, в это время естественным образом вырабатывается гормон сна мелатонин;

  • откажитесь от сладкого, мучного, фастфуда, сладкой газировки и алкоголя: эти продукты вымывают из организма ценные минералы, которые отвечают за сборку коллагена, и провоцируют раннее старение кожи; про вред курения даже говорить не хочется — все и так знают, что эта привычка губительна для красоты;

Фото: pixabay

  • включите в меню углеводы с низким гликемическим индексом, насыщенные жиры и клетчатку.

Что можно сделать с лицом

За месяц до Нового года

Большой плюс современной косметологии заключается в практически полном отсутствии периода реабилитации. Получить эффект омоложения, сравнимый с пластической хирургией, можно довольно быстро и без неприятностей вроде наркоза. Однако некоторые манипуляции требуют времени, чтобы эффект стал максимально заметен.

  • За месяц до Нового года можно провести многоуровневое лазерное омоложение. Лазерные импульсы воздействуют на растянутые волокна коллагена, сжимая их и стимулируя процесс формирования новых, что визуально делает лицо более подтянутым, с более четкими контурами. Кроме того, устраняются сосудистая сетка, пигментация, выравнивается рельеф кожи, она становится более упругой. Первые изменения к лучшему видны практически сразу после процедуры, однако наибольший эффект достигается примерно через месяц.

  • Также можно сделать контурную пластику. Сначала врач определяет триггерные точки возраста, а затем подбирает комплекс разных филлеров, которые поддержат ослабевшие связки. Послойная реконструкция кожи дает очень хороший эффект, но небольшой период реабилитации, скорее всего, будет, поэтому разумнее провести процедуру заранее.

Фото: depositphotos

  • Для лучшего эффекта омоложения и более грамотной инвестиции в себя стоит проконсультироваться с нутрициологом, определить дефициты полезных веществ в организме и подобрать соответствующие БАДы.

3 недели до Нового года

21 день — вполне достаточный срок, чтобы разобраться с увеличенными порами, мелкими морщинами, а также выровнять рельеф и цвет лица, улучшить светоотражаемость кожи. Немного работы — и вечерний макияж ляжет идеально.

Лучше всего для этих целей подойдет радиочастотный фракционный микроигольчатый лифтинг. Фракционным называется выборочное воздействие на разные участки кожи. Работа ведется микроиглами: через отдельные точки-проколы омолаживается структура кожи в целом. Приятный бонус — одновременно укрепляется овал лица.

Несмотря на то, что синяков процедура не оставляет, небольшой реабилитационный период у нее все же есть. Кроме того, максимальный эффект наступает примерно через 1,5 недели и сохраняется на 2–3 месяца. Поэтому лучше делать такой лифтинг заранее.

1,5 недели до Нового года

Времени остается все меньше, поэтому процедуры должны быть действенными и максимально щадящими. В этом году на рынке появился новый продукт — сканер L-Runner. Если не вдаваться в технические подробности, то он способен буквально за одну процедуру уплотнить и разгладить кожу и за счет прогрева до глубины 7 мм обеспечить эффект подтяжки и закрепление тканей в новом положении.

Фото: depositphotos

Домашний уход

Сколько бы дней ни осталось до праздника, домашний уход за кожей никто не отменял. Более того, правильно подобранная космецевтика позволит максимально продлить эффект от процедур и даже усилить его.

Что можно сделать с телом

Месяц до Нового года

Наверное, у каждой женщины есть заветные платье/брюки/юбка, в которых хочется блистать на празднике. И за месяц вполне реально подготовить тело для любимого наряда. Один из вариантов — криолиполиз.

Если быть честными, он не решает проблему лишнего веса и ожирения, но устранить лишний объем в проблемных зонах, уменьшить талию или убрать второй подбородок поможет. Во время процедуры температура в области обработки составляет -11°С, структура жировых клеток разрушается, затем они естественным образом — через выделительную систему — выводятся из организма.

1,5-3 недели и даже один день

Работа с телом требует времени, но если ни минутки свободной нет, то можно заметно улучшить силуэт с помощью аппарата VelaShape. Как это работает: вакуумно-роликовый массаж улучшает циркуляцию крови, усиливает лимфодренаж. Инфракрасное излучение прогревает поверхность кожи до температуры 42–43°С, а высокочастотные токи проводят тепло в глубокие слои кожи, что усиливает насыщение крови кислородом. Объем жировых клеток уменьшается, сокращаются соединительные ткани. В итоге исчезают целлюлит и жировые отложения, улучшается структура кожи. Эффект лифтинга и уплотнения кожи заметен после 4 процедур, но даже один сеанс позволяет заметно сократить отечность, в результате тело будет выглядеть более подтянутым.

Наталия Имаева

Заведующая клиникой «Лантан»

За неделю до Нового года также можно пройти экспресс-программу похудения «6 дней стройности». С ее помощью можно уменьшить жировую прослойку до 10 см, придать тонус мышцам и коже, избавиться от целлюлита. Основа курса — наиболее передовая и современная методика похудения с помощью низкоуровневого лазера — так называемая безоперационная глубинная липосакция. Данная методика избавит вас от лишних сантиметров, ускорит метаболизм при помощи импульсной стимуляции мышц и инфракрасной терапии. Для активизации обменных процессов в программу входят процедуры, стимулирующие процесс липолиза (расщепления жиров) и экстракции липидов (извлечение жиров).

Фото: depositphotos

Подобная стимуляция приводит к потреблению энергии и опустошению жировых клеток. Таким образом, на фоне общего похудения, происходит прицельное уменьшение жирового слоя в зонах воздействия, называемое «эффектом скульптуры». Особенность процедуры заключается в пролонгированном воздействии на метаболизм, активация которого сохраняется до 48 часов.

После проведения процедур исчезает излишняя усталость и сонливость, увеличивается количество сил и энергии, повышается жизненный тонус.

Яна Десятерик

Косметолог-эстетист центра здоровья и красоты «Романов»

«За месяц до новогодней ночи я рекомендую пройти курс массажа лица, например, 10 сеансов по 2 раза в неделю. Это отлично подготовит кожу, приведет мышцы в тонус, добавит тургору кожи упругости. Если у вас в запасе всего 3 недели — сделайте курс уходовых процедур на основе косметики с морскими водорослями: он напитает и увлажнит кожу, придаст ей мягкое свечение. За 2 недели до дня Х стоит записаться на аппаратную процедуру Hydfrofacial, которую обожают голливудские звезды. Она проходит в несколько этапов, и с ее помощью можно очень здорово почистить кожу, убрать ороговевшие клетки и сократить поры. Тон выровняется, улучшится рельеф, и вы будете выглядеть ухоженной и отдохнувшей. За неделю до, раз уж вы так поздно спохватились, рекомендуется процедура LaseMD. Ее смысл заключается в том, что при помощи аппарата в глубокие слои эпидермиса доставляется сыворотка, подобранная индивидуально — по потребностям. Как результат: через 3 дня кожа становится подтянутой, глянцевой и готовой к сиянию Новогодней ночи».

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Косметическая пудра для лица 24K Pure Gold Dust, Mimi Luzon, заметно улучшает характеристики кожи с точки зрения увлажнения, сияния, эластичности и упругости. Значительно снижает количество и глубину морщин. Придает коже деликатное сияние. Цена: 8650 рублей.

В заключение хочется добавить: даже если времени на поход к косметологу не хватило, порадуйте себя приятной ванной с пеной или солью, домашними уходовыми средствами, ароматными кремами для тела. Отдохните и разрешите себе окунуться в праздник, сияющие от удовольствия глаза — лучшее украшение.

Фото: depositphotos

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