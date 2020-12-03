Обратный отсчет: как подготовиться к Новому году, если осталось меньше месяца

Для лучшего эффекта омоложения и более грамотной инвестиции в себя стоит проконсультироваться с нутрициологом, определить дефициты полезных веществ в организме и подобрать соответствующие БАДы.

3 недели до Нового года

21 день — вполне достаточный срок, чтобы разобраться с увеличенными порами, мелкими морщинами, а также выровнять рельеф и цвет лица, улучшить светоотражаемость кожи. Немного работы — и вечерний макияж ляжет идеально.

Лучше всего для этих целей подойдет радиочастотный фракционный микроигольчатый лифтинг. Фракционным называется выборочное воздействие на разные участки кожи. Работа ведется микроиглами: через отдельные точки-проколы омолаживается структура кожи в целом. Приятный бонус — одновременно укрепляется овал лица.

Несмотря на то, что синяков процедура не оставляет, небольшой реабилитационный период у нее все же есть. Кроме того, максимальный эффект наступает примерно через 1,5 недели и сохраняется на 2–3 месяца. Поэтому лучше делать такой лифтинг заранее.

1,5 недели до Нового года

Времени остается все меньше, поэтому процедуры должны быть действенными и максимально щадящими. В этом году на рынке появился новый продукт — сканер L-Runner. Если не вдаваться в технические подробности, то он способен буквально за одну процедуру уплотнить и разгладить кожу и за счет прогрева до глубины 7 мм обеспечить эффект подтяжки и закрепление тканей в новом положении.