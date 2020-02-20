### LPG-массажОдин из самых комфортных и действенных способов – это всем известный LPG-массаж. Процедура заключается в следующем: оценивается состояние ягодиц, подбирается необходимая массажная программа на аппарате, которая меняется в зависимости от достигаемых результатов, на время процедуры выдается специальный костюм. Данная методика подбирается индивидуально под каждого пациента, так как может совместить несколько комплексов: не только подтянуть ягодицы, но и убрать боли в спине и вылечить начальную степень варикоза, так как удается уделить внимание различным участкам тела. Уже через несколько сеансов можно получить максимально заметный результат. Процедура длится всего 35 минут и рекомендуется уделять ей 2 раза в неделю, а лучше в течение того времени, которое определяет специалист, исходя из стартового состояния.### Инъекционные методики: липотерапия и мезотерапияЭтот вид инъекций позволяет избежать хирургического вмешательства и направлен на устранение жировых отложений, укрепление и подтяжку кожи ягодиц, борьбу с целлюлитом. Кроме того, методика способствует улучшению кровообращения в организме, придает тонус телу и стабилизирует жировой обмен. Данная процедура позволяет вводить инъекции не только в участки на теле, но и на лице, придавая ему свежесть и молодость, а результат от процедуры сохраняется на 12 месяцев. ### Бандажные обертыванияИнновационная методика, которая поможет не только подтянуть ягодицы и избавить от жировых отложений и целлюлита, но и очистить организм от шлаков, повысить тонус и эластичность кожи, выровнять микрорельеф. Бинты, которые используются в этой процедуре, пропитаны специальным составом, в основе которого могут быть водоросли, кофеин, мята, перец, эфирные масла. Определенная методика, по которой накладываются бинты, создает мягкую компрессию. Таким образом, оказывается давление на лимфатические и кровеносные сосуды, запускается лимфодренаж и отток лишней жидкости, что стимулирует микроциркуляцию. Сокращение воды в тканях и обогащение полезными компонентами дают видимый результат уже после нескольких процедур.### МассажРазные виды массажа можно применять как локально, так и на все тело. Специальные массажные техники помогают обрести желаемые округлости пятой точки, улучшить кровообращение и сделать кожу упругой. Конечно, результат от этой процедуры появится не так быстро, как при применении хирургии, и ходить на массаж надо регулярно. Стоит также учитывать, что эта процедура направлена больше на обретение гармоничных форм и общее оздоровление организма, чем на быстрое похудение. Но при не ярко выраженных эстетических нарушениях он очень полезен и даст хороший результат. В комплексе с другими процедурами может усилить эффект от них. ### Процедура Body UpПроцедура Body Up на аппарате Accent направлена на решение сразу нескольких задач. Она способна уменьшить количество жировых клеток, подтянуть кожу и значительно сократить появления целлюлита, что в совокупности дарит прекрасный эстетический результат в области ягодиц. В основе аппарата лежит сочетание «горячего» и «холодного» ультразвука, который прицельно воздействует на жировые ловушки и делает контуры тела более гармоничными. Стимуляция выработки нового коллагена происходит за счет контролируемого прогрева тканей на нужной глубине, что обеспечивает заметное повышение их упругости уже после первой процедуры. Благодаря глубокому послойному прогреву, кожа мгновенно подтягивается и омолаживается изнутри. Процедура абсолютно комфортна и даже приятна для пациента. Обычно для достижения наиболее выраженного эффекта требуется курс в 4-6 сеансов с периодичностью раз в неделю. Реабилитации не требуется, сразу после процедуры можно возвращаться к обычной привычной жизни.Учтите, что, как и большинство аппаратных процедур, Body Up имеет противопоказания. Например, ее нельзя делать в период беременности, лактации и острых воспалительных заболеваний, потому перед началом курса стоит обязательно проконсультироваться с врачом. ### МиостимуляцияС помощью миостимуляции в короткий срок можно стать обладательницей бразильской попы, подтянуть внутреннюю поверхность бедер. Принцип процедуры заключается в локальном воздействии тока небольшой мощности на желаемую зону (ягодницы, пресс, внутренняя поверхность рук, ног), из-за чего мышцы сокращаются, что способствует приливу крови к ним и тонизированию мягких тканей тела.### КриолиполизЭта процедура также очень популярна. За счет воздействия холода на локальные жировые отложения запускается апоптоз жировой клетки и жировая ткань рассасывается. С помощью этой процедуры можно скорректировать, так называемые «зоны-ловушки», которые даже при самых активных спортивных нагрузках не всегда «уходят», к ним относятся внутренняя и внешняя поверхность бедер, внутренняя поверхность рук, колени, ягодицы. Результат очень заметный. ### Процедура Butt LiftЭто профессиональная программа ухода за телом, в первую очередь направленная на моделирование формы ягодиц, так называемой «бразильской попы». Программа позволяет создать эффектную форму ягодиц, а также способствует восстановлению упругости, эластичности кожи и улучшение силуэта. Моделирующий эффект моментальный – он заметен уже после первой процедуры и сохраняется в течение одной-двух недель». Процедура проводится в несколько этапов. Сначала наносится соляной скраб с эфирными маслами, выравнивающий кожу и стимулирующий метаболизм в верхних слоях эпидермиса. Далее происходит стимуляция дермального метаболизма путем применения активного лифтинг-геля. Затем специалист проводит интенсивный моделирующий массаж с применением массажного лифтинг-крема (воздействие на локальные зоны с двух сторон в течение 20-30 минут). Финальным этапом процедуры является нанесение термоактивной моделирующей гипсовой маски на зону ягодиц. Рекомендуемый курс составляет 6-8 процедур с периодичностью 1 раз в неделю (при условии воздействия на одну зону). Также стоит отметить: для того, чтобы достичь максимального результата за короткое время, рекомендуется комбинировать различные методики и процедуры. Противопоказания у них минимальные, и для каждого пришедшего на прием пациента подбирается индивидуальная программа. ### Установка имплантатовОт грудных имплантов они отличаются большей плотностью и тем, что бывают исключительно круглой формы. Они устанавливаются в межмышечное пространство и рано или поздно дают о себе знать, выходя из этого пространства. Имплантаты постепенно контурируют, дают местную атрофию тканей. То есть это эффектное решение, но на очень непродолжительное время. Главный плюс имплантатов заключается в долговременности результата. С течением времени имплантаты не меняют форму и структуру. Никакой поддерживающей терапии после глютеопластики не требуется. Но есть и минусы. Главная проблема заключается в том, что имплантаты располагаются между мышцами, которыми достаточно трудно не двигать. Пациентке в ходе реабилитации захочется присесть или нагнуться, а из-за этого происходят смещения, поэтому очень важно в первые 2-3 месяца после операции соблюдать все рекомендации врача: так, в течение одного месяца категорически нельзя садиться; на 2-3 месяца необходимо ограничить физические нагрузки; в этот же период нужно носить компрессионное белье и спать со специальными валиками. Если имплантат все же сместился, потребуется повторная операция. Вернуть его в исходное положение физическими упражнениями невозможно. ### ЛипофиллингЭто введение в определенные зоны тела собственного жира. Как выглядит эта технология на практике: с живота и боков пациента берут жировую ткань, а затем вводят ее в ягодицы. Девушка получает плоский живот, тонкую талию и бразильскую попу. При выполнении липофиллинга решается сразу два вопроса: липосакция зон коррекции, то есть можно сразу убрать объем в зоне донорской, где мы забираем жир, и добавить объем в зону реципиентную – зону ягодичной области. Здесь нет проблем с миграцией, контурированием, как при имплантации. Главная рекомендация – стараться оставаться всегда в одном весе.Преимущество липофиллинга в том, что собственный биоматериал пациента хорошо приживается, на него не бывает аллергии, и он никуда не смещается. Период реабилитации достаточно короткий, компрессионное белье нужно носить всего один месяц и исключить физические нагрузки. Минус липофиллинга скрывается в том, что жир после первой процедуры постепенно рассасывается и остается примерно 70% исходного объема, поэтому через полгода-год желательно операцию повторить, чтобы закрепить результат. Еще одна проблема заключается в образовании ям, или западений в местах, откуда извлекается жир, поэтому важно выбрать грамотного специалиста. Кроме того, присутствие жира в ягодицах затрудняет проведения УЗИ и диагностики кист, которые иногда образуются после процедуры. Фото: vostock-photo, предоставлены брендамиПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!