Диета Протасова: описание, плюсы и минусы для организма
Суть диеты Протасова
Диета Протасова, или попросту «протасовка», впервые упоминается в далеком 1999 году, ее описание опубликовали в газете «Русский израильтянин», а затем перепечатали другие известные журналы. Ее автором был назван Ким Протасов, но кто он такой — доктор, журналист, записавший «рецепт похудания» или же сам худеющий, поделившийся личным опытом с врачами и получивший их одобрение, — толком неизвестно.
Тем не менее «протасовка» позиционируется как «здоровое похудение без каких-либо запретов», но в принципе это типичная система питания, основанная на употреблении большого количества овощей и молочных продуктов. Такой рацион особенно актуален осенью, когда качественные сезонные овощи и фрукты еще доступны. Правила диеты довольно строгие, однако у нее до сих пор довольно много последователей, ведь по завершении курса теоретически можно сбросить до 12 килограммов.
Меню диеты Протасова
Продолжительность «протасовки» — 5 недель. Самая интенсивная потеря веса приходится на последние две недели диеты. К тому же, обязателен грамотный выход из нее, длительность которого также составляет 5 недель.
Основной постулат данной системы питания — количество еды не ограничено. Есть можно тогда, когда хочется и сколько хочется, но только те продукты, которые разрешено употреблять в течение той или иной недели диеты. В день надо выпивать 2 литра воды — не меньше. Чай и кофе также не запрещены, но лучше всего отдать предпочтение зеленому чаю. Так что же можно есть?
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Первая и вторая недели
Только сырые овощи, зерненый творог (или зерненый сыр) и натуральные йогурты без сахара и добавок (можно заменить кефиром). Также в сутки можно съесть 1 вареное яйцо и в качестве исключения не больше 3 зеленых яблок (фрукты в первые две недели вообще-то запрещены). Упор надо делать на овощи.
Третья неделя
Основными продуктами питания по-прежнему остаются сырые овощи, зерненый творог, йогурты, но к ним нужно добавить 300 г в день приготовленного на пару или вареного мяса, птицы или рыбы — что-то одно на ваш выбор. Однако с прибавлением мяса количество творога, сыра и йогуртов нужно сократить.
Четвертая и пятая недели
Овощи, немного творога, мясо, яйцо — по-прежнему основа рациона. Но к ним добавляются фрукты в любых количествах.
Как правильно выйти из диеты Протасова
В рационе по-прежнему должны быть в достаточном количестве молочные продукты, как и раньше, с минимальной жирностью. Также придется считать жиры (суточная норма – не больше 30-35 г): в меню добавляется растительное масло (не больше 3 столовых ложек в день), по-прежнему запрещены бананы, манго, виноград и сухофрукты.
Преимущества и недостатки диеты Протасова
Преимущества:
Чего мы хотели? Сытной, не слишком жесткой, относительно недорогой и эффективной диеты. «Протасовка» всем этим требованиям соответствует.
За 10 недель сокращается растянутый желудок, пищеварительная система работает лучше, улучшается цвет и состояние кожи. Хороший результат.
Количество еды неограниченно, что хорошо с психологической точки зрения, когда на нас давит само осознание того, что нам чего-то нельзя.
Диета приводит в порядок обмен веществ и помогает избавиться от пагубной тяги к сладкому.
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- Белок, благодаря молочным продуктам, в достаточных количествах поступает в организм, что способствует потере жировой и наращиванию мышечной ткани.
- Витамины, минералы, микроэлементы и клетчатка — все это необходимо нашему организму для правильного функционирования, и все это есть в доступных в наших реалиях овощах.
Недостатки:
Диета довольно голодная, особенно в первые 2 недели, из-за чего возможны головокружение и тошнота.
Установка «ем, сколько хочу» в принципе не совсем верна. Да, с психологической точки зрения худеть так легче, но в обычной жизни, когда мы не ограничиваем свой рацион, это ведет к лишним килограммам. Идеальным вариантом было бы питаться небольшими порциями, но в определенное время, чтобы за 5 недель приучить свой организм к правильному режиму.
Если резко перейти к обычному рациону питания, все результаты диеты могут легко свестись на нет, так что лучше не пренебрегать рекомендованным выходом из «протасовки».
Эта диета не подходит тем, кто не любит овощи, потому что они, как ни крути, составляют основу рациона. Кроме того, из-за избыточного потреблении клетчатки может возникнуть склонность к диарее.
Нюансы «протасовки», о которых часто забывают
Основной принцип диеты состоит в уменьшении потребления жиров и углеводов. Причем простые углеводы исключается совсем, можно только овощи и фрукты. Так что такую систему питанию можно смело отнести к овощным диетам. Рекомендованная суточная калорийность должна быть не менее 1200-1500 ккал в сутки. Поэтому на первый взгляд можно подумать, что диета не голодная. Но чтобы набрать такую калорийность в сутки в основном за счет овощей, надо съесть очень много помидоров и огурцов. Причем важный нюанс, который почему-то часто опускают: термически обработанные овощи не допускаются, потому есть их надо сырыми. ⠀ Категорически запрещены в «протасовке»: алкоголь, сахар, колбаса и колбасные изделия, все супы, копчености, консервы желатин, грибы, мед, злаки, любые крупы, авокадо, покупные готовые салаты, соки из пакетов, любые масла, орехи.
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Список продуктов, которые можно есть, гораздо меньше. В него входят сырые овощи, морская капуста, 1 яйцо в день, яблочный и томатный свежевыжатые соки, на 3 неделе можно подключить нежирные сорта мяса и рыбы. ⠀ Также стоит отметить, что на всех голодных диетах, к которым можно смело отнести «протасовку», уменьшается количество мышечной ткани в организме, сливается вода. А вот жировой компонент горит не очень активно. Такие системы питания могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, потому перед тем, как столь резко изменить свой рацион, следует проконсультироваться со своим лечащим врачом. Специалисты в последние годы сходятся во мнении, что эта диета подойдет тем, кому нужно быстро похудеть для суперроли в кино. В ином случае рекомендуется выбрать систему питания более разнообразную и не такую голодную.
Фото: depositphotos
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