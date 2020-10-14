Диета Протасова: описание, плюсы и минусы для организма

Суть диеты Протасова

Диета Протасова, или попросту «протасовка», впервые упоминается в далеком 1999 году, ее описание опубликовали в газете «Русский израильтянин», а затем перепечатали другие известные журналы. Ее автором был назван Ким Протасов, но кто он такой — доктор, журналист, записавший «рецепт похудания» или же сам худеющий, поделившийся личным опытом с врачами и получивший их одобрение, — толком неизвестно.

Тем не менее «протасовка» позиционируется как «здоровое похудение без каких-либо запретов», но в принципе это типичная система питания, основанная на употреблении большого количества овощей и молочных продуктов. Такой рацион особенно актуален осенью, когда качественные сезонные овощи и фрукты еще доступны. Правила диеты довольно строгие, однако у нее до сих пор довольно много последователей, ведь по завершении курса теоретически можно сбросить до 12 килограммов.

Меню диеты Протасова

Продолжительность «протасовки» — 5 недель. Самая интенсивная потеря веса приходится на последние две недели диеты. К тому же, обязателен грамотный выход из нее, длительность которого также составляет 5 недель.

Основной постулат данной системы питания — количество еды не ограничено. Есть можно тогда, когда хочется и сколько хочется, но только те продукты, которые разрешено употреблять в течение той или иной недели диеты. В день надо выпивать 2 литра воды — не меньше. Чай и кофе также не запрещены, но лучше всего отдать предпочтение зеленому чаю. Так что же можно есть?