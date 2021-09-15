Мешки под глазами: причины появления и передовые способы борьбы

Режим здорового сна

Выработайте привычку проветривать вечером комнату: старайтесь поддерживать температуру не более 18–20 °C. Фаза глубокого сна в идеале должна длиться с 22:00 вечера до 4:00 утра — это период максимальной выработки мелатонина в тканях.

Сбалансированное питание

Следует избегать употребления табака и алкоголя, а также по максимуму исключить из рациона соленое, жареное, сладкое. В вечернее время лучше не пить много кофе или чая — они задерживают жидкость в организме и могут стать причиной отечности и появления мешков под глазами.

Холодный компресс по утрам

Подойдут замороженные овощи или кубики льда. Они помогут усилить прилив крови к векам и предотвратить появление отечности. Можно также приобрести нефритовый ролик и делать им массаж после умывания (рекомендуется хранить его в холодильнике).

Средства с ретинолом

Витамин А позволяет бороться с признаками старения: содержащая его косметика укрепляет ткани, сужает поры, выравнивает цвет лица и разглаживает морщины. При регулярном использовании кожа вокруг глаз станет более упругой и гладкой.

Как избавиться от мешков под глазами

Можно замаскировать отеки косметическими средствами или попытаться скрыть их за темными очками, однако эти меры принесут больше неудобств, нежели позволят решить проблему.