Мешки под глазами: причины появления и передовые способы борьбы
Природа появления мешков под глазами
Марина Дутова
Врач-дерматовенеролог, косметолог и главный врач клиники превентивной косметологии SKIN ART
Грыжи век, они же мешки под глазами, представляют собой гипертрофированную отечную разросшуюся жировую ткань. Они придают взгляду тяжелое выражение, портят внешний вид, визуально старят лицо и нарушают зрительную функцию. Подавляющее большинство случаев этого косметического дефекта — естественное проявление старения кожи. По мере взросления человека в тканях образуется все меньшее количество коллагена, поэтому мышцы вокруг глаз начинают ослабевать и терять упругость. Первые признаки можно заметить уже в возрасте 25-30 лет — во время сна нижнее веко опухает и становится похожим на небольшой мешочек.
Фото: freepik.com
Кроме того, отчетность могут вызвать следующие факторы:
- излишнее накопление жидкости, вызванное определенными патологиями, обильным употреблением соли или жарким влажным климатом
- аллергические реакции
- гормональные нарушения
- недосып, стресс, усталость
- повышенное содержание натрия в организме
- старение
- наследственные анатомические особенности строения тканей лица
Все вышеперечисленное приводит к застою жидкости в тканях, растяжению кожи нижнего века, дряблости и морщинам.
Общие рекомендации и профилактика появления мешков под глазами
Грамотный уход за областью век способен сократить синеву и отеки под глазами, повысить тонус и упругость кожи и продлить молодость лица на долгие годы. Какие же правила стоит соблюдать?
Фото: pexels
Режим здорового сна
Выработайте привычку проветривать вечером комнату: старайтесь поддерживать температуру не более 18–20 °C. Фаза глубокого сна в идеале должна длиться с 22:00 вечера до 4:00 утра — это период максимальной выработки мелатонина в тканях.
Сбалансированное питание
Следует избегать употребления табака и алкоголя, а также по максимуму исключить из рациона соленое, жареное, сладкое. В вечернее время лучше не пить много кофе или чая — они задерживают жидкость в организме и могут стать причиной отечности и появления мешков под глазами.
Холодный компресс по утрам
Подойдут замороженные овощи или кубики льда. Они помогут усилить прилив крови к векам и предотвратить появление отечности. Можно также приобрести нефритовый ролик и делать им массаж после умывания (рекомендуется хранить его в холодильнике).
Средства с ретинолом
Витамин А позволяет бороться с признаками старения: содержащая его косметика укрепляет ткани, сужает поры, выравнивает цвет лица и разглаживает морщины. При регулярном использовании кожа вокруг глаз станет более упругой и гладкой.
Как избавиться от мешков под глазами
Можно замаскировать отеки косметическими средствами или попытаться скрыть их за темными очками, однако эти меры принесут больше неудобств, нежели позволят решить проблему.
Фото: pexels
В борьбе с данным недостатком гораздо более заметный результат можно получить при помощи косметологических процедур:
- микротоки
- термолифтинг
- ультразвуковой лифтинг
- фракционный термолиз
- лазерное омоложение периорбитальной зоны
Эффект от данных методик достигается за счет укрепления соединительной ткани, стимуляции кровообращения и регенеративных процессов.
Татьяна Жукова
Врач-косметолог, дерматолог Клиники инновационных технологий
«Мешки под глазами образуются из-за скопления под ослабленной кожей жидкости или жировых отложений. Появление этого дефекта может быть связано с разными факторами: стрессом, наследственностью, недостатком сна, хроническими заболеваниями, такими как аллергия или болезни щитовидной железы. В большинстве случаев мешки под глазами являются признаком возрастных изменений — по мере старения мы утрачиваем коллаген, в результате снижается тонус и эластичность кожи».
Выбор методики лечения мешков под глазами зависит от причины возникновения проблемы. Часто для устранения несовершенства достаточно пересмотреть свой образ жизни: высыпаться, избегать стрессов, соблюдать питьевой режим.
Если появление мешков связано со старением или генетическими особенностями, оптимальное решение — блефаропластика. Это простая операция, которая в 80% случаев проводится под местной анестезией и имеет короткий срок реабилитации. Главное — обратиться к опытному специалисту, чтобы в процессе удаления грыж не нарушить естественную форму глаз.
Существуют и другие косметологические процедуры для сохранения молодости кожи в периорбитальной зоне: химические пилинги, лазерные шлифовки, массажи, инъекционные и аппаратные методики. К примеру, ультразвуковой лифтинг на аппарате «Альтера» укрепляет мышечный каркас, разбивает жировые отложения и благодаря этому подтягивает кожу. Лазерная шлифовка на аппарате CO2 также прекрасно справляется с небольшими грыжами.
Фото: pixabay, GettyImages