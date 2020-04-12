Digital-старение — новый маркетинговый ход или актуальная проблема современных женщин
Мало кто знает, что от света экранов появляются головные боли и ранние морщины, может развиться бессонница, плывет подбородок. Восьмичасовой рабочий день перед монитором так же влияет на кожу, как 20 минут на сильном тропическом солнце в полдень. Кожа становится тусклее, образовывается тонкая сеточка морщин, неравномерная пигментация и повышается чувствительность кожи. Давайте разберемся в причинах данного процесса?
Что же такое digital-старение
Цифровое или digital-старение – это процессы, возникающие в клетках кожи под воздействием синего света. Частое облучение синим светом приводит к оксидативному стрессу, связанному с образованием свободных радикалов. Важно понимать, что он проникает в кожу гораздо глубже UV-лучей, разрушая коллаген и эластин – основные строительные белки кожи, сохраняющие ее здоровый, свежий и молодой вид. Еще один негативный фактор влияния HEV-лучей – это повышение риска пигментации кожи даже при условии применения средств с SPF.
Сам по себе синий свет не представляет угрозы для нашего организма, если не допускать его переизбытка. Допустим, в малых количествах синий свет бывает полезен – с ним легче просыпаться, он повышает внимание и концентрацию, его используют в рамках фотодинамической терапии для лечения акне и других воспалений кожи. То есть в рамках терапии он оказывает антибактериальное действие. Но приравнивать профессиональную процедуру и излучение от вашего смартфона, которое вы получаете недозированно в течение 7-8 часов в сутки, ни в коем случае нельзя.
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Таким образом, синее излучение наших гаджетов ученые относят к относительно новому и до конца не изученному внешнему фактору стресса, с которым, безусловно, можно и нужно бороться. Так что цифровое старение – это не миф и не выдумки маркетологов.
Чем может быть опасен синий свет
Синий свет вызывает оксидативный стресс. Он провоцирует достаточно активное образование свободных радикалов, которые разрушают структуру клеток и приводят к сокращению срока клеточного цикла, то есть клетка живет меньше.
Он способен проникать гораздо глубже обычных ультрафиолетовых лучей, достигая уровня дермы и повреждая при этом белки, коллаген и эластин.
Помимо воздействия на кожу, синий свет подавляет выработку гормона сна – мелатонина. Видя синее мерцание ночью на выключателях или световых приборах, мы нарушаем сон. А при длительном нарушении сна, происходит изменение иммунной системы. Также синий свет повышает развитие гиперпигментации, объясняется это с тем, что он влияет на формирование очагов меланина в коже
Каковы признаки digital-старения?
У цифрового старения много признаков: меняется цвет лица (он становится более тусклым), появляются пигментация и сухие зоны, усталый вид, синяки под глазами, расширенные поры, воспаления, жирный блеск, поплывший подбородок, морщины в области шеи и глаз. Но у всех признаки появляются индивидуально: у кого-то сразу все, у некоторых усталый вид и синяки под глазами.
Фото: depositphotos
Как бороться с цифровым старением?
Высыпайтесь. Спать нужно не менее 7-8 часов. При этом помещение должно быть хорошо проветренным и нужно бы установить увлажнитель воздуха.
Правильно питайтесь – без жирных блюд и сладкого. Полуфабрикатам (если это не замороженные овощи) и фастфуду нужно сказать нет. Все это негативно сказывается на состоянии кожи и накапливает токсины в организме.
Избегайте стрессов. Кому-то помогают йога или медитация, кому-то – массажи или ароматерапия. Учитесь расслабляться и отключаться от мыслей о работе в свободное время.
Устраивайте себе цифровой детокс. Начните с малого: отключите уведомления от всех приложений (кроме смс и почты, но предварительно отпишитесь ото всех навязчивых рассылок) и проводите время в семье без телефона. В это время у вас должен быть план, чем заниматься, иначе начнется ломка посмотреть ленту. Выйдите на прогулку с ребенком или приготовьте что-то вместе с любимым человеком. Не используйте гаджеты перед сном. Чтение бесконечной ленты новостей или просмотр роликов крадет время на ночной сон.
Пользуйтесь хорошей косметикой. Современные средства обещают устранять последствия влияния digital-старения. Они запускают в коже восстановительные процессы, налаживают обмен веществ, обладают антиоксидантными действием и просто визуально улучшают цвет лица. Используйте специальные уходовые средства с веществами, защищающими от HEV-излучения. Свою эффективность доказали антиоксиданты, препятствующие образованию свободных радикалов, возникших в результате действия синего излучения.
Защитите себя от синего света. На некоторых смартфонах в настройках можно изменить свет дисплея, если такой функции нет, можно скачать себе приложение. И важно дополнительно ухаживать за кожей и телом: использовать косметологические средства и заниматься физическими нагрузками.
Фото: depositphotos, предоставлены брендами
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