Digital-старение — новый маркетинговый ход или актуальная проблема современных женщин

Цифровое или digital-старение – это процессы, возникающие в клетках кожи под воздействием синего света. Частое облучение синим светом приводит к оксидативному стрессу, связанному с образованием свободных радикалов. Важно понимать, что он проникает в кожу гораздо глубже UV-лучей, разрушая коллаген и эластин – основные строительные белки кожи, сохраняющие ее здоровый, свежий и молодой вид. Еще один негативный фактор влияния HEV-лучей – это повышение риска пигментации кожи даже при условии применения средств с SPF.

Сам по себе синий свет не представляет угрозы для нашего организма, если не допускать его переизбытка. Допустим, в малых количествах синий свет бывает полезен – с ним легче просыпаться, он повышает внимание и концентрацию, его используют в рамках фотодинамической терапии для лечения акне и других воспалений кожи. То есть в рамках терапии он оказывает антибактериальное действие. Но приравнивать профессиональную процедуру и излучение от вашего смартфона, которое вы получаете недозированно в течение 7-8 часов в сутки, ни в коем случае нельзя.