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Digital-старение — новый маркетинговый ход или актуальная проблема современных женщин

Мы уже не представляем свою жизнь без гаджетов: засыпаем, листая ленту, смотрим фильмы на планшете, а на карантине проводим с ними 24 часа в сутки. До карантина нас окружали рекламные баннеры, цифровые экраны в метро или такси, телевизоры в ресторанах и салонах красоты. Нам кажется, что все это никак не сказывается на нашей внешности, но так ли это на самом деле?

Мало кто знает, что от света экранов появляются головные боли и ранние морщины, может развиться бессонница, плывет подбородок. Восьмичасовой рабочий день перед монитором так же влияет на кожу, как 20 минут на сильном тропическом солнце в полдень. Кожа становится тусклее, образовывается тонкая сеточка морщин, неравномерная пигментация и повышается чувствительность кожи. Давайте разберемся в причинах данного процесса?

Что же такое digital-старение

Дариана Желябовская
Врач-косметолог, дерматолог, трихолог клиники Remedy Lab

Цифровое или digital-старение – это процессы, возникающие в клетках кожи под воздействием синего света. Частое облучение синим светом приводит к оксидативному стрессу, связанному с образованием свободных радикалов. Важно понимать, что он проникает в кожу гораздо глубже UV-лучей, разрушая коллаген и эластин – основные строительные белки кожи, сохраняющие ее здоровый, свежий и молодой вид. Еще один негативный фактор влияния HEV-лучей – это повышение риска пигментации кожи даже при условии применения средств с SPF.

Сам по себе синий свет не представляет угрозы для нашего организма, если не допускать его переизбытка. Допустим, в малых количествах синий свет бывает полезен – с ним легче просыпаться, он повышает внимание и концентрацию, его используют в рамках фотодинамической терапии для лечения акне и других воспалений кожи. То есть в рамках терапии он оказывает антибактериальное действие. Но приравнивать профессиональную процедуру и излучение от вашего смартфона, которое вы получаете недозированно в течение 7-8 часов в сутки, ни в коем случае нельзя.

Фото: pexels

Таким образом, синее излучение наших гаджетов ученые относят к относительно новому и до конца не изученному внешнему фактору стресса, с которым, безусловно, можно и нужно бороться. Так что цифровое старение – это не миф и не выдумки маркетологов.

Чем может быть опасен синий свет

Юлия Красная
К.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог, клинико-лабораторный диагност GEN87 на Шаболовской

Синий свет вызывает оксидативный стресс. Он провоцирует достаточно активное образование свободных радикалов, которые разрушают структуру клеток и приводят к сокращению срока клеточного цикла, то есть клетка живет меньше.

Он способен проникать гораздо глубже обычных ультрафиолетовых лучей, достигая уровня дермы и повреждая при этом белки, коллаген и эластин.

Помимо воздействия на кожу, синий свет подавляет выработку гормона сна – мелатонина. Видя синее мерцание ночью на выключателях или световых приборах, мы нарушаем сон. А при длительном нарушении сна, происходит изменение иммунной системы. Также синий свет повышает развитие гиперпигментации, объясняется это с тем, что он влияет на формирование очагов меланина в коже

Каковы признаки digital-старения?

Екатерина Карпова
Бьюти-эксперт, сооснователь Yoga.Market, журналист

У цифрового старения много признаков: меняется цвет лица (он становится более тусклым), появляются пигментация и сухие зоны, усталый вид, синяки под глазами, расширенные поры, воспаления, жирный блеск, поплывший подбородок, морщины в области шеи и глаз. Но у всех признаки появляются индивидуально: у кого-то сразу все, у некоторых усталый вид и синяки под глазами.

Фото: depositphotos

Как бороться с цифровым старением?

  • Высыпайтесь. Спать нужно не менее 7-8 часов. При этом помещение должно быть хорошо проветренным и нужно бы установить увлажнитель воздуха.

  • Правильно питайтесь – без жирных блюд и сладкого. Полуфабрикатам (если это не замороженные овощи) и фастфуду нужно сказать нет. Все это негативно сказывается на состоянии кожи и накапливает токсины в организме.

  • Избегайте стрессов. Кому-то помогают йога или медитация, кому-то – массажи или ароматерапия. Учитесь расслабляться и отключаться от мыслей о работе в свободное время.

  • Устраивайте себе цифровой детокс. Начните с малого: отключите уведомления от всех приложений (кроме смс и почты, но предварительно отпишитесь ото всех навязчивых рассылок) и проводите время в семье без телефона. В это время у вас должен быть план, чем заниматься, иначе начнется ломка посмотреть ленту. Выйдите на прогулку с ребенком или приготовьте что-то вместе с любимым человеком. Не используйте гаджеты перед сном. Чтение бесконечной ленты новостей или просмотр роликов крадет время на ночной сон.

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  • Пользуйтесь хорошей косметикой. Современные средства обещают устранять последствия влияния digital-старения. Они запускают в коже восстановительные процессы, налаживают обмен веществ, обладают антиоксидантными действием и просто визуально улучшают цвет лица. Используйте специальные уходовые средства с веществами, защищающими от HEV-излучения. Свою эффективность доказали антиоксиданты, препятствующие образованию свободных радикалов, возникших в результате действия синего излучения.

  • Защитите себя от синего света. На некоторых смартфонах в настройках можно изменить свет дисплея, если такой функции нет, можно скачать себе приложение. И важно дополнительно ухаживать за кожей и телом: использовать косметологические средства и заниматься физическими нагрузками.

Фото: depositphotos, предоставлены брендами

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