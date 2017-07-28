Наша кожа часто подвергается воздействию неблагоприятных факторов. Порой она реагирует неприятными симптомами различных заболеваний, страдает от солнца и физических воздействий. А иногда на коже могут появиться пигментные пятна — и это тоже серьезная проблема как с эстетической, так и с медицинской точки зрения. Давайте разбираться, откуда они берутся и как с ними бороться.

Что такое пигментные пятна Появление на коже небольших овальных потемнений от светло-коричневого до темно-коричневого оттенков и есть пигментация кожи. Ее причинами могут стать несколько явлений, начиная от воздействия солнечных лучей или гормональных изменений и заканчивая старением кожи и приемом каких-либо препаратов. Пигментные пятна часто сопровождаются сухостью, огрубением кожи, морщинами, проступанием сосудов. Иногда под видом пигментных пятен могут маскироваться злокачественные новообразования кожи. Именно поэтому прежде чем приступить к борьбе с пигментацией, стоит проконсультироваться со специалистом — для этого пройдите консультацию дерматолога, эндокринолога и гинеколога. За цвет кожи у нас отвечают пигменты: меланин, каротин, меланоид, оксигемоглобин и восстановленный гемоглобин. При нарушении их концентрации или при отсутствии какого-либо из пигментов на коже образуются пигментные пятна различного размера. Основную роль играет меланин, он является барьером на пути ультрафиолетового излучения. В результате скопления меланина в больших количествах на коже и образуются пигментные пятна, они могут быть как врожденными, так и приобретенными. Причины появления пигментых пятен

Основной причиной появления пигментных пятен является воздействие УФ-лучей. Так как именно ультрафиолет активизирует выработку меланина. Кроме того, они могут возникать при повышенном уровне стресса, при заболеваниях эндокринной системы. Помимо этих причин, пигментные пятна могут появляться с возрастом. Чаще всего они проявляются на плечах, лице, запястьях. Они называются лентиго. Их трудно замаскировать с помощью декоративной косметики, поэтому их обязательно нужно лечить. Как лечить пигментые пятна

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Лечение пигментных пятен зависит от причины их появления. Для начала стоит проконсультироваться с врачом, а затем выбирать курс лечения. Если никаких серьезных заболеваний не было обнаружено, можно рассматривать косметологические виды избавления от пигментации. Первый способ: химический пилинг, в результате воздействия фруктовых кислот происходит равномерное обесцвечивание кожи. Этот способ подходит, если пигментных пятен много и они неглубокие. Второй вариант — мезотерапия. При этой процедуре вводится активное вещество вглубь тканей, в результате происходит осветление пигментных пятен и улучшение общего состояния кожи. Третий вариант — фотоудаление, подходит для тех, у кого пигментные пятна находятся глубоко. Самый простой способ защиты от пигментных пятен, вызванных долгим пребыванием на солнце, — использование кремов с SPF-защитой. Кроме того, на сегодняшний день существует большое количество кремов для лечения пигментации, вызванной разными причинами, просто подберите свой.

Елена Селиванова, ведущий косметолог Клиники «Петровка Бьюти», врач-косметолог, дерматовенеролог, эксперт бренда iSystem в компании «Скин Технолоджи»