Как бороться с пигментными пятнами: 3 способа
Наша кожа часто подвергается воздействию неблагоприятных факторов. Порой она реагирует неприятными симптомами различных заболеваний, страдает от солнца и физических воздействий. А иногда на коже могут появиться пигментные пятна — и это тоже серьезная проблема как с эстетической, так и с медицинской точки зрения. Давайте разбираться, откуда они берутся и как с ними бороться.
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Елена Селиванова,
ведущий косметолог Клиники «Петровка Бьюти», врач-косметолог, дерматовенеролог, эксперт бренда iSystem в компании «Скин Технолоджи»