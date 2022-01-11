Как избавиться от отеков лица всего за 3 минуты: видеоурок от звездного эксперта

Начинаем нашу тренировку с разминки: большие пальцы ставим в зону подбородка. Остальные пальцы соединяем треугольником вокруг области носа. Сильным нажатием ведем руки до виска, вдоль уха, затем переворачиваем и выводим вниз по линии шеи. Стараемся делать движение быстро и с максимальным нажатием. Тренировка должна быть интенсивной, иначе не будет эффективной. Повторяем упражнение 10 раз.

Второе упражнение. «Расправляем» носогубные складки

Ставим два пальца рук на уголки губ. И сильным нажатием круговыми движениями ведем в зону носогубных складок. Опускаем руки обратно в уголки губ. Быстро и совсем не сложно! Повторяем упражнения в быстром темпе 10 раз.

Третье упражнение. Убираем отеки в области вокруг глаз

Ставим указательные пальцы рук в уголки глаз. Нажимаем и держим 5 секунд. Повторяем упражнение также 10 раз.

Согласитесь, очень просто и занимает минимум драгоценных минут по утрам! Такие упражнения не только помогут избавиться от отечности, но и усилить эффект уходовой косметики. Дополнительными помощниками в борьбе с утренними отеками, помимо массажа, могут стать обильное питье сразу после пробуждения, умывание холодной водой или увлажнение кожи кубиками льда.