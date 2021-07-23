На какие ухищрения идут звезды, чтобы избежать отеков и застоев жидкости в теле
Сто прыжков на месте
Итак, Ирена Понарошку каждое утро начинает с подпрыгиваний на месте. По ее словам, прыжки разгоняют лимфоток, кровоток, будят организм, выводят лишнюю воду да и попросту заряжают хорошим настроением. Телеведущая в подобных методиках знает толк: Ирена регулярно практикует фитнес-туры и детокс-программы, много лет не ест мясо, занимается йогой, а своего массажиста называет едва ли не волшебником. Важно: прыжки на месте нужно делать до первого стакана воды или кофе.
Елизавета Боярская старается не пить много жидкости на ночь и предпочитает легкий ужин, не ест ничего соленого. Все тоже с одной лишь целью: избежать отеков на утро. «Иногда сплю полусидя. Для этого нужно подложить две подушки, чтобы немного приподнять тело — и утром будешь без отеков. Эффект будет хорошим», — делилась актриса. На массажи Боярская тоже ходит, но куда реже.
А вот Регина Тодоренко настоящая фанатка массажа и для тела, и для лица. Цель Регины — по возможности не видеть на бедрах целлюлит. В борьбе с ним она использует разные средства. И судя по видео на страничке в ее соцсети, все не зря. Среди других поклонниц лимфодренажа: Ольга Кабо, Роза Сябитова, Ляйсан Утяшева (спортсменка может сделать массаж дома с помощью самой обычной скалки), Марика и другие звезды.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @irenaponaroshku
Анна Волошина
Сертифицированный массажист, косметолог
Комментарий специалиста: что такое лимфа и зачем ее разгонять
Циркулирующая в лимфатических сосудах жидкость называется лимфой. По химическому составу она близка к плазме крови. Лимфатическая система по своей значимости не менее важна, чем кровеносная. На нее возложена функция очищения организма от внутреннего «мусора» и защиты от патогенных микробов и вирусов. Она также играет важную роль в обмене веществ. Стресс, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни приводят к сбою в лимфатической системе и лимфостазу. В результате происходит замедление лимфотока. Лимфатическая система перестает очищать межклеточную жидкость должным образом. Часть ее функций берут на себя почки и кровеносная система, однако отработанные продукты жизнедеятельности все равно не выводятся из организма в полной мере, а накапливаются в нем, приводя к интоксикации. Это моментально отражается на здоровье и внешнем облике человека в виде:
• отеков;
• темных кругов под глазами;
• землистого цвета лица;
• варикоза;
• избытка жировых отложений;
• гипертонии;
• снижения иммунитета.
Нарушение движения лимфы приводит не только к проблемам со здоровьем, но и эстетическим дефектам кожи. В результате пропадает тонус и появляются дряблость кожи, целлюлит. Так что такое лимфодренажный массаж и для чего он нужен? Лимфодренажный массаж — физиотерапевтическая процедура, направленная на стимуляцию работы лимфатической системы и облегчение движения жидкости в организме. Ускорение лимфотока способствует освобождению клеток и тканей от токсинов, а значит, способствует похудению.
Фото: Pexels.com
В каких случаях лимфодренаж будет эффективен
Данный вид массажа появился относительно недавно — в середине прошлого столетия. Его технику разработал французский врач Паскаль Кош. Однажды он заметил, что при разминании зоны вдоль линий лимфотока отеки у больных проходят в разы быстрее. Впоследствии он с успехом применял лимфодренажный массаж при лечении болезней вен. Теперь эта техника востребована и в косметологии.
Это безболезненный процесс, подразумевающий поглаживания и надавливания. Все манипуляции деликатные и волнообразные, выполняются медленно и весьма мягко. Интенсивность воздействия увеличивается к середине сеанса. Активизация застоявшейся лимфы происходит только при правильных манипуляциях, поэтому важно выбрать опытного массажиста. Для получения выраженного эффекта необходимо провести курс лимфодренажного массажа. В него обычно входит 8-10 сеансов. Длительность курса подбирается индивидуально в зависимости от проблемы. Сеансы обычно проводятся через день. Лимфодренажный массаж эффективен, когда есть:
• целлюлит;
• послеоперационные рубцы;
• растяжки;
• склонность к полноте;
• отеки, в том числе внутренние, появляющиеся по причине старения организма;
• варикозное расширение вен;
• заболевания с нарушением обмена веществ;
• потеря эластичности кожи.
Фото: Pexels.com
Противопоказания
Лимфодренажный массаж имеет противопоказания, как и любая физиотерапевтическая процедура. От него следует отказаться при наличии:
• дерматозов;
• острых инфекционных болезней;
• опухолей злокачественной природы;
• патологий лимфатической системы;
• проблем с почками;
• беременности любого срока;
• тромбофлебита.
Как делать самостоятельно
Можно ли применять технику лимфодренажного массажа самостоятельно? Для начала стоит отметить, что в домашних условиях такой массаж состоит из легких надавливаний и мягкого скольжения по линии лимфотока, основные линии такие:
• от шеи в сторону груди; • от запястий в сторону плеч; • от живота в сторону тазобедренных суставов; • от ног в сторону тазобедренных суставов.
Важнейшие лимфоузлы располагаются под нижней челюстью, на боковых поверхностях шеи, в зоне подмышек, по линии локтевых сгибов, в центре грудной клетки. Что же касается нового тренда — лимфодренажных прыжков по утрам, есть ли от них польза? Да. Ночью все процессы в организме замедляются. Это сопровождается сменой гормонального фона и расслаблением, организм восстанавливается. Но при этом происходит застой в лимфатической системе, что, в свою очередь, становится причиной отеков. Чтобы взбодриться утром и прогнать ненужную жидкость, есть несколько вариантов: сделать зарядку или же попрыгать. Если у кровеносных сосудов есть сердце, проталкивающее кровь, то у лимфатической системы такого «лифта» нет, а движение лимфы происходит за счет давления и сокращения окружающих тканей и органов, нервов, сосудов, фасции. Такой вибрацией мы как бы толкаем лимфу вверх, усиливаем кровоснабжение.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram, Pexels.com Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!