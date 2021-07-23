На какие ухищрения идут звезды, чтобы избежать отеков и застоев жидкости в теле

Сто прыжков на месте

Итак, Ирена Понарошку каждое утро начинает с подпрыгиваний на месте. По ее словам, прыжки разгоняют лимфоток, кровоток, будят организм, выводят лишнюю воду да и попросту заряжают хорошим настроением. Телеведущая в подобных методиках знает толк: Ирена регулярно практикует фитнес-туры и детокс-программы, много лет не ест мясо, занимается йогой, а своего массажиста называет едва ли не волшебником. Важно: прыжки на месте нужно делать до первого стакана воды или кофе.

Елизавета Боярская старается не пить много жидкости на ночь и предпочитает легкий ужин, не ест ничего соленого. Все тоже с одной лишь целью: избежать отеков на утро. «Иногда сплю полусидя. Для этого нужно подложить две подушки, чтобы немного приподнять тело — и утром будешь без отеков. Эффект будет хорошим», — делилась актриса. На массажи Боярская тоже ходит, но куда реже.

А вот Регина Тодоренко настоящая фанатка массажа и для тела, и для лица. Цель Регины — по возможности не видеть на бедрах целлюлит. В борьбе с ним она использует разные средства. И судя по видео на страничке в ее соцсети, все не зря. Среди других поклонниц лимфодренажа: Ольга Кабо, Роза Сябитова, Ляйсан Утяшева (спортсменка может сделать массаж дома с помощью самой обычной скалки), Марика и другие звезды.