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Грандиозный апгрейд: какие операции помогли Розе Сябитовой сбросить 10 лет

Главная телесваха страны — впечатляющий пример крайне успешной работы пластических хирургов и косметологов
Розу Сябитову можно смело назвать одной из самых ярких и скандальных российских телеведущих. Ее многие знают как порой весьма беспринципную особу, которая за словом в карман не полезет, а также как ярую сторонницу пластических операций. Главная сваха передачи «Давай поженимся!» никогда не скрывала, что обращалась к хирургам, чтобы улучшить внешность, и специалисты поработали над ней на славу.
Грандиозный апгрейд: какие операции помогли Розе Сябитовой сбросить 10 лет

Сябитова — телеведущая Первого канала, а значит, требования, которым ей необходимо соответствовать, достаточно высокие. Мы вместе с экспертом постарались разобраться во всех ее бьюти-трансформациях, которые она делает для поддержания себя в форме, — даже в тех, о которых она не упоминала.

«Если посмотреть фотографии ведущей хотя бы 10-летней давности, можно отметить, что в свои 59 лет она выглядит намного привлекательнее с точки зрения качества кожи, чем раньше. Налицо явные признаки сделанных пластических операций, которые сама звезда не скрывает. С уверенностью можно сказать, что из хирургических вмешательств на лице были выполнены подтяжка и блефаропластика. Также ведущая увеличивала грудь и прибегала к липосакции», — комментирует Ирина Филимоненко, специалист клиники 360 Cosmetology.

Ирина Филимоненко

Врач-косметолог клиники 360 Cosmetology

Свои первые «улучшайзеры» Роза Сябитова начала делать, насмотревшись на других звезд Первого канала. Ведущая не желала отставать от своих коллег по цеху и стала обращаться к косметологам и пластическим хирургам за помощью, чтобы сохранить молодость. Сама ведущая призналась, что зачастую операции выполнялись за рекламу или по бартеру. Однако ею были потрачены немаленькие суммы, чтобы скорректировать возрастные изменения.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @syabitova_roza

Подтяжка лица

На свое 50-летие звезда преподнесла себе подарок и сделала подтяжку лица. И это было как раз вовремя, ведь Сябитова не собирается покидать место свахи всея Руси, а лицо — ее главный рабочий инструмент.

Инъекции ботулотоксина

Гладкая и ровная кожа Сябитовой, отсутствие глубоких заломов и никакой обвисшей кожи свидетельствуют о применении «уколов красоты». Но важно отметить, что Роза знает меру и не злоупотребляет инъекциями, ее лицо на экране телевизора все такое же живое, с яркой мимикой. Она выглядит очень свежо, подтянуто и моложе своего возраста лет на 10 минимум.

Увеличение губ

Гравитация и время — главные причины старения. Эти факторы влияют на форму губ, в результате появляются заломы носогубных складок, уголки рта опускаются, из-за чего в целом лицо выглядит усталым. Чтобы побороть силу притяжения и избавиться от грустной улыбки, ведущая корректирует ее при помощи филлеров. Ее губы выглядят сочно, а вытянутые уголки губ образуют добрую улыбку.

Грандиозный апгрейд: какие операции помогли Розе Сябитовой сбросить 10 лет

Фото: Instagram @syabitova_roza

Однако, несмотря на большое количество пластических операций, телеведущая не советует прибегать к таким мерам и, перед тем как лечь на хирургический стол, просит всех хорошо подумать. Особенно это касается молодых девушек. В молодом возрасте, от 20 до 30 лет, по ее мнению, лучше ограничиваться поддерживающими молодость уходовыми процедурами, которые не влекут за собой серьезных хирургических вмешательств.

Липосакция и абдоминопластика

Недавно Сябитова была приглашена в качестве гостя на YouTube-канал певицы Валерии, где поделилась информацией о своих операциях и рассказала о липосакции. «Отсосала килограмма 3 с пятой точки», — с самоиронией честно рассказала ведущая о липосакции. Также ей при помощи абдоминопластики была скорректирована область живота и бедер и устранено растяжение брюшных мышц. Правда, результаты проделанной работы незаметны, и причиной тому стало отсутствие диеты и активного образа жизни. В скором времени килограммы жира, от которых звезда отчаянно пыталась избавиться, вновь вернулись на свои места.

Роза Сябитова, 2018 год

Роза Сябитова, 2018 год

Фото: Globallook

Маммопластика

Роза Сябитова сделала операцию по увеличению груди, и надо признать, что хирург выполнил работу изумительно. Грудь приобрела новую форму, стала более выразительной и совсем не портит целостный образ ведущей.

Блефаропластика

Несмотря на профессионализм визажистов, нависшее веко Сябитовой затрудняло им работу, и поэтому Роза решила избавиться от обвисшей кожи, что явно пошло ей на пользу. После операции взгляд ведущей стал открытым и выразительным.

Фото: globallook, Instagram @syabitova_roza, starface

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