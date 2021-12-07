Грандиозный апгрейд: какие операции помогли Розе Сябитовой сбросить 10 лет

Грандиозный апгрейд: какие операции помогли Розе Сябитовой сбросить 10 летГлавная телесваха страны — впечатляющий пример крайне успешной работы пластических хирургов и косметологов
Сябитова — телеведущая Первого канала, а значит, требования, которым ей необходимо соответствовать, достаточно высокие. Мы вместе с экспертом постарались разобраться во всех ее бьюти-трансформациях, которые она делает для поддержания себя в форме, — даже в тех, о которых она не упоминала.
«Если посмотреть фотографии ведущей хотя бы 10-летней давности, можно отметить, что в свои 59 лет она выглядит намного привлекательнее с точки зрения качества кожи, чем раньше. Налицо явные признаки сделанных пластических операций, которые сама звезда не скрывает. С уверенностью можно сказать, что из хирургических вмешательств на лице были выполнены подтяжка и блефаропластика. Также ведущая увеличивала грудь и прибегала к липосакции», — комментирует Ирина Филимоненко, специалист клиники 360 Cosmetology.
Ирина Филимоненко
Врач-косметолог клиники 360 Cosmetology
Свои первые «улучшайзеры» Роза Сябитова начала делать, насмотревшись на других звезд Первого канала. Ведущая не желала отставать от своих коллег по цеху и стала обращаться к косметологам и пластическим хирургам за помощью, чтобы сохранить молодость. Сама ведущая призналась, что зачастую операции выполнялись за рекламу или по бартеру. Однако ею были потрачены немаленькие суммы, чтобы скорректировать возрастные изменения.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @syabitova_roza
Подтяжка лица
На свое 50-летие звезда преподнесла себе подарок и сделала подтяжку лица. И это было как раз вовремя, ведь Сябитова не собирается покидать место свахи всея Руси, а лицо — ее главный рабочий инструмент.
Инъекции ботулотоксина
Гладкая и ровная кожа Сябитовой, отсутствие глубоких заломов и никакой обвисшей кожи свидетельствуют о применении «уколов красоты». Но важно отметить, что Роза знает меру и не злоупотребляет инъекциями, ее лицо на экране телевизора все такое же живое, с яркой мимикой. Она выглядит очень свежо, подтянуто и моложе своего возраста лет на 10 минимум.
Увеличение губ
Гравитация и время — главные причины старения. Эти факторы влияют на форму губ, в результате появляются заломы носогубных складок, уголки рта опускаются, из-за чего в целом лицо выглядит усталым. Чтобы побороть силу притяжения и избавиться от грустной улыбки, ведущая корректирует ее при помощи филлеров. Ее губы выглядят сочно, а вытянутые уголки губ образуют добрую улыбку.
Фото: Instagram @syabitova_roza
Однако, несмотря на большое количество пластических операций, телеведущая не советует прибегать к таким мерам и, перед тем как лечь на хирургический стол, просит всех хорошо подумать. Особенно это касается молодых девушек. В молодом возрасте, от 20 до 30 лет, по ее мнению, лучше ограничиваться поддерживающими молодость уходовыми процедурами, которые не влекут за собой серьезных хирургических вмешательств.
Липосакция и абдоминопластика
Недавно Сябитова была приглашена в качестве гостя на YouTube-канал певицы Валерии, где поделилась информацией о своих операциях и рассказала о липосакции. «Отсосала килограмма 3 с пятой точки», — с самоиронией честно рассказала ведущая о липосакции. Также ей при помощи абдоминопластики была скорректирована область живота и бедер и устранено растяжение брюшных мышц. Правда, результаты проделанной работы незаметны, и причиной тому стало отсутствие диеты и активного образа жизни. В скором времени килограммы жира, от которых звезда отчаянно пыталась избавиться, вновь вернулись на свои места.
Фото: Globallook
Маммопластика
Роза Сябитова сделала операцию по увеличению груди, и надо признать, что хирург выполнил работу изумительно. Грудь приобрела новую форму, стала более выразительной и совсем не портит целостный образ ведущей.
Блефаропластика
Несмотря на профессионализм визажистов, нависшее веко Сябитовой затрудняло им работу, и поэтому Роза решила избавиться от обвисшей кожи, что явно пошло ей на пользу. После операции взгляд ведущей стал открытым и выразительным.
Фото: globallook, Instagram @syabitova_roza, starface