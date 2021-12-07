Грандиозный апгрейд: какие операции помогли Розе Сябитовой сбросить 10 лет

Подтяжка лица

На свое 50-летие звезда преподнесла себе подарок и сделала подтяжку лица. И это было как раз вовремя, ведь Сябитова не собирается покидать место свахи всея Руси, а лицо — ее главный рабочий инструмент.

Инъекции ботулотоксина

Гладкая и ровная кожа Сябитовой, отсутствие глубоких заломов и никакой обвисшей кожи свидетельствуют о применении «уколов красоты». Но важно отметить, что Роза знает меру и не злоупотребляет инъекциями, ее лицо на экране телевизора все такое же живое, с яркой мимикой. Она выглядит очень свежо, подтянуто и моложе своего возраста лет на 10 минимум.

Увеличение губ

Гравитация и время — главные причины старения. Эти факторы влияют на форму губ, в результате появляются заломы носогубных складок, уголки рта опускаются, из-за чего в целом лицо выглядит усталым. Чтобы побороть силу притяжения и избавиться от грустной улыбки, ведущая корректирует ее при помощи филлеров. Ее губы выглядят сочно, а вытянутые уголки губ образуют добрую улыбку.