Жесткая самодисциплина, уколы красоты и еще 7 секретов красоты неподражаемой Людмилы Гурченко

Всегда тщательно продумывать образ

Вряд ли вы отыщете хотя бы одну фотографию, на которой Людмила Марковна выглядит неряшливо или неухоженно. А все потому, что звезда всегда тщательно, до мелочей, продумывала свой образ. Прическа, маникюр, платье – все должно быть идеально, все поможет держаться на публике с достоинством. Даже дома Гурченко не позволяла себе распускаться: легкий макияж, прическа и каблуки – с этими слагаемыми успеха она не расставалась даже дома.

Никаких строгих диет

В детстве Людмила Марковна пережила оккупацию ее родного города Харькова, и это наложило неизгладимый отпечаток на ее отношения с едой. Артистка признавалась, что с тех пор никогда не голодала и не сидела на строгих диетах – просто не могла, при этом она придерживалась главных правил здорового питания, которые известны большинству из нас. Ела она 4-5 раз в день маленькими порциями и в определенное время, при этом углеводы – в первой половине дня, а белки – после обеда, высококалорийной пищей типа борща с галушками или котлетами «баловалась» лишь изредка, исключила соль и сахар, предпочитала тушеное и вареное жареному.

Следить за кожей с молодости

Людмила Марковна отчаянно не хотела стареть и боролась с возрастными изменениями с молодости, справедливо считая, что превентивные меры отсрочат неизбежное появление морщин. Артистка всегда умудрялась доставать все самые лучшие кремы, которые тогда были доступны советскому человеку, не гнушалась и народными рецептами.

Уколы красоты

Гурченко не сильно афишировала, но никогда и не скрывала, что как только появилась возможность, она стала посещать косметологов и использовать все самые современные технологии, чтобы замедлить процесс старения. «Это правда. И я буду продолжать делать это до смерти!», – гордо отвечала она на вопрос журналистов. Причем погоня актрисы за молодостью началась еще в 70-х годах XX века, когда о ботоксе и филлерах еще и не слышали.