Жесткая самодисциплина, уколы красоты и еще 7 секретов красоты неподражаемой Людмилы Гурченко

Парфюмированная вода A Chant for the Nymph из коллекции The Alchemist’s Garden, Gucci, вдохновлена цветком франжипани, символизирующим бессмертие благодаря стойкому запаху, который он дарит в теплые ночи. Цветок франжипани, скрываясь за опьяняющим иланг-илангом, согревается аккордом мягкой ванили. Цена: 27 140 рублей.