Жесткая самодисциплина, уколы красоты и еще 7 секретов красоты неподражаемой Людмилы Гурченко
Как отмечают многие, у Люси (та называли ее только избранные) или неподражаемой Людмилы Марковны (так уважительно к ней обращались почитатели ее таланта) была удивительная черта: она умела быть современной той эпохе, в которой она жила. Артистка всегда представала в образе звезды, немного отстраненной, закрытой, ее всегда окружал ореол таинственности и недосягаемости, за что ее не раз называли отечественной Марлен Дитрих. При этом в кино Гурченко всегда была разной – в ее фильмографии нет ни одной роли, про которую бы можно было злорадно заявить: «В этом образе мы ее уже видели и не раз!» Но ее героинь всегда объединяло одно: легкий налет аристократичности и шика. Каких же бьюти-секретов звезда придерживалась, чтобы на протяжении многих лет не растерять своего шарма?
Жесткая самодисциплина
Гурченко – женщина с сильным характером. Жесткая, принципиальная, колоссально работоспособная, она была требовательна не только к окружающим, но и к себе самой. Артистка гордо заявляла, что на ее талии со школьного выпускного не появилось ни одного лишнего сантиметра и что она в зрелом возрасте может влезть в платья, в которых снималась в «Карнавальной ночи». Во многих интервью можно найти высказывания артистики в духе: «Женский организм – это вам не гармонь: потолстею-поxудею, потолстею-поxудею. Надо держать себя в рукаx!»
Фото: кинопоиск.ру
Всегда тщательно продумывать образ
Вряд ли вы отыщете хотя бы одну фотографию, на которой Людмила Марковна выглядит неряшливо или неухоженно. А все потому, что звезда всегда тщательно, до мелочей, продумывала свой образ. Прическа, маникюр, платье – все должно быть идеально, все поможет держаться на публике с достоинством. Даже дома Гурченко не позволяла себе распускаться: легкий макияж, прическа и каблуки – с этими слагаемыми успеха она не расставалась даже дома.
Никаких строгих диет
В детстве Людмила Марковна пережила оккупацию ее родного города Харькова, и это наложило неизгладимый отпечаток на ее отношения с едой. Артистка признавалась, что с тех пор никогда не голодала и не сидела на строгих диетах – просто не могла, при этом она придерживалась главных правил здорового питания, которые известны большинству из нас. Ела она 4-5 раз в день маленькими порциями и в определенное время, при этом углеводы – в первой половине дня, а белки – после обеда, высококалорийной пищей типа борща с галушками или котлетами «баловалась» лишь изредка, исключила соль и сахар, предпочитала тушеное и вареное жареному.
Следить за кожей с молодости
Людмила Марковна отчаянно не хотела стареть и боролась с возрастными изменениями с молодости, справедливо считая, что превентивные меры отсрочат неизбежное появление морщин. Артистка всегда умудрялась доставать все самые лучшие кремы, которые тогда были доступны советскому человеку, не гнушалась и народными рецептами.
Уколы красоты
Гурченко не сильно афишировала, но никогда и не скрывала, что как только появилась возможность, она стала посещать косметологов и использовать все самые современные технологии, чтобы замедлить процесс старения. «Это правда. И я буду продолжать делать это до смерти!», – гордо отвечала она на вопрос журналистов. Причем погоня актрисы за молодостью началась еще в 70-х годах XX века, когда о ботоксе и филлерах еще и не слышали.
Фото: Globallookpress.com
Пластические операции
Когда справляться только неинвазивными методами уже не получалось, Гурченко без сомнений легла под нож пластического хирурга. Сначала в знаменитом Институте красоты на Арбате она немного подкорректировала разрез глаз, затем скорректировала нос, скулы, овал лица, сделала блефаропластику, не одну круговую подтяжку. По разным подсчетам, звезда перенесла не менее 20 пластических операций и тем самым вписала свое имя в список знаменитостей с рекордным числом трансформаций внешности. Однако на любую критику артистка отвечала: «Мое лицо – моя зарплата!», имея в виду, что зритель ждет, чтобы она хорошо выглядела и разочаровывать его нельзя.
Никакого спортзала
Специально заниматься спортом в зале звезда не считала необходимым, но она была настолько энергична, что лишние калории сгорали сами собой. Кроме того, при желании и наличии свободного времени Гурченко могла сделать зарядку или гимнастику где угодно, а частые перелеты, активные съемки довершали начатое, ведь ей порой и перекусить лишний раз было некогда.
Акцент на глаза в макияже
Частью фирменного стиля Гурченко был яркий макияж глаз с двумя стрелками – на верхнем и нижнем веке. Им она никогда не изменяла, так как считала, что это очень красиво и стильно. Тени на веках могли быть блестящими или матовыми, помада на губах – любой, но стрелки были всегда. А вот брови Людмила Марковна ненавидела всей душой, считала, что их нужно убрать как класс, потому всегда по примеру Марлен Дитрих их сбривала и рисовала новые – в зависимости от настроения, предстоящей роли и моды их форма менялась, но отрастить свои звезде даже в голову не приходило.
Любить и быть любимой
Гурченко была дамой влюбчивой и несмотря на сильный характер признавалась, что не может долго находить одна. Ей было жизненно необходимо, чтобы рядом был человек, на которого можно опереться. В этом был ее источник силы, энергии и хорошего настроения. Со смехом артистка однажды заявила, что любовь в ее жизни была одна, и менялись только объекты. Действительно, только официально замужем Людмила Марковна была аж 5 раз!
Фото: globallook, kinopoisk
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