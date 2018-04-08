Комплексные одномоментные операции — это операции, при которых во время одного наркоза одновременно проводится до пяти различных хирургических манипуляций.
Преимущества симультанных операций
Легкое психологическое восприятие. Согласитесь, что перенести одну операцию психологически гораздо приятнее, чем две. Пациенты абсолютно точно воспринимают операцию ринопластики и увеличения груди в один наркоз как одну операцию, а значит психологически им намного легче перенести данный факт.
Конечно, это экономия! Нередко такие операции идут с дисконтом, очень часто какая-то процедура идет в подарок. Плюс вы экономите на стационаре и наркозе.
Несколько операций — один наркоз.
Ускоренный и облегченный реабилитационный период. Людей часто привлекают именно удобства реабилитации, когда нет необходимости брать два раза больничный на работе. Куда приятнее сделать две операции в один момент, а отпуск, который ушел бы на реабилитацию, можно провести на море и покрасоваться новыми формами.
Как подобрать идеально сочетающиеся операции
Я всегда советую своим пациентам совмещать абдоминопластику и липосакцию с такой процедурой, как липосакция подбородка и удаление комков Биша, такое сочетание дает стопроцентный эффект!
После беременности и родов женщины сталкиваются со множеством изъянов — это и лишний вес, и складки, и растяжки. Воспользоваться услугой таких операций и привести себя к желаемому результату в ускоренные сроки может любая дама.
А вот абдоминопластику (подтяжку живота) и интимную пластику желательно не проводить в один прием из-за сильного отека, боли в интимной зоне и возможной несостоятельности швов.
О немногочисленных минусах
Самое важное правило: пациент должен быть здоров! Нельзя утаивать от доктора хронические заболевания, аллергию, определенные особенности течения послеоперационного периода. Врачи всегда следят за психологической стабильностью пациента и его готовностью выполнять рекомендации.
Конечно, в редких случаях возможен более выраженный болевой синдром, но с учетом нашей современной медицины врачи легко справляются с подобным вариантом течения послеоперационного периода.
Текст: Дарья Солодовникова
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