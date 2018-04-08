Преимущества симультанных операций

Легкое психологическое восприятие. Согласитесь, что перенести одну операцию психологически гораздо приятнее, чем две. Пациенты абсолютно точно воспринимают операцию ринопластики и увеличения груди в один наркоз как одну операцию, а значит психологически им намного легче перенести данный факт. Конечно, это экономия! Нередко такие операции идут с дисконтом, очень часто какая-то процедура идет в подарок. Плюс вы экономите на стационаре и наркозе. Несколько операций — один наркоз. Ускоренный и облегченный реабилитационный период. Людей часто привлекают именно удобства реабилитации, когда нет необходимости брать два раза больничный на работе. Куда приятнее сделать две операции в один момент, а отпуск, который ушел бы на реабилитацию, можно провести на море и покрасоваться новыми формами.

Как подобрать идеально сочетающиеся операции

Я всегда советую своим пациентам совмещать абдоминопластику и липосакцию с такой процедурой, как липосакция подбородка и удаление комков Биша, такое сочетание дает стопроцентный эффект!

После беременности и родов женщины сталкиваются со множеством изъянов — это и лишний вес, и складки, и растяжки. Воспользоваться услугой таких операций и привести себя к желаемому результату в ускоренные сроки может любая дама.

А вот абдоминопластику (подтяжку живота) и интимную пластику желательно не проводить в один прием из-за сильного отека, боли в интимной зоне и возможной несостоятельности швов.

О немногочисленных минусах

Самое важное правило: пациент должен быть здоров! Нельзя утаивать от доктора хронические заболевания, аллергию, определенные особенности течения послеоперационного периода. Врачи всегда следят за психологической стабильностью пациента и его готовностью выполнять рекомендации.

Конечно, в редких случаях возможен более выраженный болевой синдром, но с учетом нашей современной медицины врачи легко справляются с подобным вариантом течения послеоперационного периода.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock/vostock