Маммопластика – раз и навсегда? Есть ли срок годности у грудных имплантов

Есть две категории причин для замены или удаления имплантата – внутренние и внешние воздействия.

В случае с внутренними изменениями причиной могут быть патологические процессы изменения рубцовых тканей вокруг имплантатов. Образование плотной фиброзной капсулы вокруг имплантата – естественная реакция организма на инородное тело. По сути, появление этих капсул направлено на изоляцию очага воспаления от окружающих тканей и системного кровотока, чтобы препятствовать дальнейшему его распространению по организму. В этом случае нужна замена имплантата по медицинским показаниям, либо полное его удаление.

Внешние воздействия могут повредить имплантат – сильный удар, ДТП, порез, несчастный случай, спортивная травма. В результате такой ситуации имплантат может деформироваться или даже разорваться. Но даже в этом случае не обязательна замена или удаление имплантата, нередко можно аккуратно его восстановить с минимальными повреждениями.

Также никто не застрахован от естественных возрастных изменений: деформации контура ареола соска, провисания груди, потери эластичности кожи. Со временем грудь может приобрести неэстетичный вид, и здесь решение принимается в индивидуальном порядке, в соответствии с пожеланиями и состоянием здоровья пациента. Но важно понимать, что эти процессы абсолютно нормальны для организма, и ни один хирург не сможет на сто процентов спрогнозировать, как изменится ваша грудь через 20-30 лет.