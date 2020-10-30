Глазами специалиста: 5 особенностей органической косметики, о которых не любят говорить

«Честных» брендов, делающих косметику, которая действительно имеет право называться органической, не так много. В сертифицированных органических средствах больше 90% ингредиентов должны иметь натуральное растительное происхождение, произрастать эти вещества могут только на экологически чистых полях, где не были использованы химические удобрения или антипаразитарные химические вещества — представьте, насколько создание и поддержание таких условий увеличивает производственные затраты. Плюс многие растительные компоненты сами по себе стоят дорого. Качество и количество сырья всегда зависит от климата и времени года. Вследствие этого добывать его не всегда получается в нужных масштабах, в отличие от ингредиентов, которые ученые синтезируют химическим путем. Все эти факторы ведут к тому, что настоящая натуральная косметика, как правило, дороже обычной. Если мы платим больше, возникает логичный вопрос: более ли эффективна такая косметика?

Не всегда может конкурировать с неорганическими средствами

Если говорить об эффективности уходовой натуральной косметики в плане коррекции возрастных изменений, самыми действенными признаны такие вещества, как пептиды, ретинол и кислоты. Все эти ингредиенты синтезируются химическим путем. Также для оценки эффективности важна способность того или иного активного вещества проникать в глубокие слои кожи. Многие растительные ингредиенты могут быть и полезными, и потенциально эффективными, но, если их молекула имеет крупный размер, она просто не способна проникнуть через кожный барьер. Чтобы она «добралась» до глубоких слоев, а не просто лежала на поверхности кожи, производители должны разбить ее на более мелкие фрагменты — и этот процесс полностью биотехнологический. Ему, например, подвергается молекула гиалуроновой кислоты. Получается, что у производителей «ненатуральной» косметики больше возможностей синтезировать действительно работающие ингредиенты для своих средств. Производители органик-косметики в такой возможности ограничены.

Может быть очень аллергенна

Один из главных мифов о натуральной косметике — то, что она лучше подходит аллергикам. К сожалению, аллергия на растительные компоненты в креме может возникать так же, как и на цветение, лекарственные препараты или пищу. Синтетические ингредиенты более предсказуемы, поэтому вероятность того, что они окислятся или вызовут реакцию на коже, также меньше. По этой причине идеальной косметикой для аллергиков является та, у которой в составе сведено к минимуму количество потенциальных раздражителей.