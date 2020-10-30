Глазами специалиста: 5 особенностей органической косметики, о которых не любят говорить
Натуральная, органическая, био-, эко-косметика — это сейчас действительно целый тренд. Однако стоит уточнить, что органическая отличается от натуральной тем, что обладает специальным сертификатом, оценивающим его на стандарты качества и безопасности. Например, Cosmos Organic, Ecocert, которые подвергают составы серьезной проверке.
Наиболее популярными компонентами в натуральной косметике считаются эфирные и растительные масла, витамины (например, витамины А, Е), аллантоин, фруктовые кислоты, вытяжки из трав и растений.
Чем хороша натуральная косметика?
В органической косметике отсутствуют или сведены к минимуму красители, силиконы и парабены.
В ней нет жестких поверхностно-активных веществ (ПАВов) по типу лаурил-сульфатов, что существенно смягчает воздействие на кожу. Натуральные очищающие средства не такие жесткие, как ненатуральные, и подходят для чувствительной кожи.
Если мы говорим про organic, то многие органические бренды не тестируют средства на животных, а сам процесс производства экологичен, упаковки — биоразлагаемые.
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Весомый недостаток натуральной косметики заключается в том, что она, как правило, не содержит консервантов, позволяющих использовать средство в течение длительного срока — особенно после вскрытия. Без консервантов крем или сыворотка гораздо быстрее портятся, стремительно обсеменяются бактериями, из-за чего могут возникнуть аллергические реакции и высыпания.
Хранить полностью натуральную косметику следует в холодильнике — для нее важно соблюдение температурного режима. А если крем нужно зачерпывать из баночки, то перед этим тщательно обрабатывайте руки или используйте специальную лопаточку.
Не рекомендуется натуральная косметика тем, кому нужно решить какую-то серьезную проблему с кожей, добиться мощного антивозрастного результата или тем, кому требуется более активное очищение. Зато благодаря своему деликатному и щадящему воздействию она отлично подойдет людям с чувствительной кожей (при отсутствии индивидуальной аллергической реакции на какой-либо компонент) для поддержания кожи лица и тела в отличном состоянии.
Главные особенности натуральной косметики
Псевдо-экологичный состав
Нужно начать с того, что зачастую за надписью «органическая косметика» скрываются средства, вовсе не имеющие натурального состава. К сожалению, некоторые не очень добросовестные производители представляют нам якобы «organic»-средства, но стоит только обратить внимание на состав, а там все те же совсем не органические сульфаты, консерванты и силиконы. И где-то в конце длинного списка — растительные компоненты. В таком составе нет ничего опасного, только вот такая косметика не может называться органической. Это отличный маркетинговый ход: баночкам, на которых большими буквами написано «натуральное» и «растительное» мы интуитивно доверяем больше. А в полные составы, напечатанные мелким шрифтом на обратной стороне, редко кто-то вчитывается.
Фото: depositphotos
«Честных» брендов, делающих косметику, которая действительно имеет право называться органической, не так много. В сертифицированных органических средствах больше 90% ингредиентов должны иметь натуральное растительное происхождение, произрастать эти вещества могут только на экологически чистых полях, где не были использованы химические удобрения или антипаразитарные химические вещества — представьте, насколько создание и поддержание таких условий увеличивает производственные затраты. Плюс многие растительные компоненты сами по себе стоят дорого. Качество и количество сырья всегда зависит от климата и времени года. Вследствие этого добывать его не всегда получается в нужных масштабах, в отличие от ингредиентов, которые ученые синтезируют химическим путем. Все эти факторы ведут к тому, что настоящая натуральная косметика, как правило, дороже обычной. Если мы платим больше, возникает логичный вопрос: более ли эффективна такая косметика?
Не всегда может конкурировать с неорганическими средствами
Если говорить об эффективности уходовой натуральной косметики в плане коррекции возрастных изменений, самыми действенными признаны такие вещества, как пептиды, ретинол и кислоты. Все эти ингредиенты синтезируются химическим путем. Также для оценки эффективности важна способность того или иного активного вещества проникать в глубокие слои кожи. Многие растительные ингредиенты могут быть и полезными, и потенциально эффективными, но, если их молекула имеет крупный размер, она просто не способна проникнуть через кожный барьер. Чтобы она «добралась» до глубоких слоев, а не просто лежала на поверхности кожи, производители должны разбить ее на более мелкие фрагменты — и этот процесс полностью биотехнологический. Ему, например, подвергается молекула гиалуроновой кислоты. Получается, что у производителей «ненатуральной» косметики больше возможностей синтезировать действительно работающие ингредиенты для своих средств. Производители органик-косметики в такой возможности ограничены.
Может быть очень аллергенна
Один из главных мифов о натуральной косметике — то, что она лучше подходит аллергикам. К сожалению, аллергия на растительные компоненты в креме может возникать так же, как и на цветение, лекарственные препараты или пищу. Синтетические ингредиенты более предсказуемы, поэтому вероятность того, что они окислятся или вызовут реакцию на коже, также меньше. По этой причине идеальной косметикой для аллергиков является та, у которой в составе сведено к минимуму количество потенциальных раздражителей.
Высокая стоимость
Это достаточно дорогой продукт фармации, поскольку подбор рецептуры, себестоимость ингредиентов, а также их переработка с сохранением витаминов, минералов и прочих полезных веществ, правильная упаковка и транспортировка требуют немалых затрат. Одно дело, когда в крем для лица входит экстракт ромашки, другое — соли мертвого моря или масло ши. Естественно, заоблачная цена на космецевтику тоже не всегда оправдана.
Фото: pexels
Запах органической косметики Как правило, в натуральных уходовых средствах не используются косметические отдушки. Многие экстракты растений, продуктов пчеловодства, молочных сывороток при смешивании друг с другом могут приобретать не очень приятный аромат.
«Безопасна согласно требованиям ТР ТС 009/2011 вся косметика: и натуральная, и не относящаяся к таковой. При прочих равных условиях, конечно, в виде полученной декларации и подтверждающих ее протоколов. Но особенности у органической действительно есть. Вот, например, тот факт, что в ее производстве вместо отдушек используются эфирные масла, может неблагоприятно сказаться на аллергиках или вызвать головную боль. Кроме того, эфирные масла — сильнейшие аллергены. Это так обманчиво: с утра влетаешь во вкусно пахнущую лабораторию, а вечером оттуда же выползаешь с дикой мигренью. Спасибо за это можно сказать в том числе и этому ингредиенту. Не буду защищать индустрию минерального масла, но почти все кремы для деток с атопическим дерматитом выполнены на его основе. Почему? Потому что минеральное масло не способно вызывать аллергию и потому что оно имеет отличную запирающую влагу способность. А удерживать влагу при атопическом дерматите крайне важно. И первое, и второе ни в коем случае не опасность. Это только особенность, не более. Это вообще серьезный открывающийся пласт проблемы, когда натуральную или ненатуральную косметику (здесь неважно) пытаются обвинить во всех мыслимых и немыслимых, настоящих и будущих проблемах с кожей и волосами. Не нужно так делать! Потребитель вправе самостоятельно выбирать, какой продукт и философия ему ближе. Еще раз: при прочих равных условиях, что декларации получены легально и косметика подтверждает статус «безопасна». Не думаю, что можно выделить какую-то конкретную категорию людей, которым натуральная косметика не подойдет и не рекомендована. Но при этом стоит быть с ней особенно аккуратными аллергикам и беременным женщинам».
Фото: depositphotos, pexels
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