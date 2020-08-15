8 популярных мифов о бюджетной косметике, в которые давно пора перестать верить
Миф 1. Бюджетная косметика вызывает появление угрей и прыщей
Это один из самых распространенных мифов. За появление на коже угрей, прыщей, разнообразных сыпей отвечают не только внешние факторы, а в первую очередь гормональный фон. Воспаления и несовершенства возникают из-за нарушения барьерной функции кожи, что создает благоприятные условия для появления бактерий.
При возникновении любых проблем на коже стоит обратиться к врачу-дерматологу, который направит вас на анализы, и при необходимости к другим специалистам. Затем, конечно же, стоит скорректировать питание и подобрать правильный уход за кожей. Сыворотка, тоник, крем, декоративная косметика могут влиять на вашу кожу независимо от своей цены.
Миф 2. Бюджетная косметика значит некачественная
Это заблуждение прочно засело в головах многих, хотя уже давно не имеет под собой никакой основы. Более того, даже тяжелый люк может скатываться, липнуть к коже, сыпаться или вызывать раздражения на коже, зуд, акне, аллергию. Все дело в применяемых компонентах, производстве и условиях хранения продукта.
Состав продукта – то, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Если внимательно почитать этикетки недорогих и люксовых средств, можно обнаружить, что во многом их состав схож.
- В декоративной косметике стоит уделить особое внимание наличию в составе пластика, силикона и вредных веществ (алюминий, парафин, бензол, формальдегид и многие другие). Эти компоненты разрушают кожу и вызывают реакцию организма.
Фото: depositphotos
В уходовой косметике читать этикетки надо еще скрупулезно: в хороших средствах в состав входят живые бактерии, натуральные компоненты, гиалуроновая кислота, растительные и эфирные масла, витамины. Важно: в качественном креме все активные и полезные составляющие должны стоять в самом начале списка. Потому что чем раньше указан компонент, тем выше процент его содержания в средстве.
В уходовой косметике читать этикетки надо еще скрупулезно: в хороших средствах в состав входят живые бактерии, натуральные компоненты, гиалуроновая кислота, растительные и эфирные масла, витамины. Важно: в качественном креме все активные и полезные составляющие должны стоять в самом начале списка. Потому что чем раньше указан компонент, тем выше процент его содержания в средстве.
Миф 3. Бюджетные тональные средства забивают поры
Изначально мнение о том, что использование тонального крема негативно воздействует на кожу, было сформировано еще тогда, когда это соответствовало действительности. Он забивал поры, тем самым вызывая воспаления, его основными компонентами были красящий пигмент, воск и глицерин, он был слишком плотным и его было трудно смыть. Единственную функцию, которую выполняла подобная основа – «маскировка» несовершенств. Однако эти времена уже давно остались позади. Сегодня формула средств кардинально изменилась: все компоненты, входящие в его состав, нацелены не только на создание ровного тона, но и на защиту и лечение кожи лица.
Миф 4. Бюджетные кисти для макияжа всегда некачественные
Еще один миф, который диктует нам, что покупать кисти надо только натуральные и дорогие. Но это не так! Мало кому известно, что у натурального ворса есть свойство со временем впитывать в себя кремовые текстуры и отмыть их будет невозможно. Это приводит к тому, что на ворсинках остаются бактерии, которые могут вызвать воспаления.
При покупке кистей надо обращать внимание не на цену, а на ворс (он не должен сыпаться, быть хорошо закреплен, форма кисти должна быть правильной). У кистей может быть совершенно разный ценовой сегмент, но ухаживать за ними нужно по следующим правилам:
обязательно мыть как минимум раз в неделю (для жидких текстур – после каждого применения). Советую приобрести специальный коврик, шампунь или дезинфицирующие салфетки для очищения кистей.
сушить кисти необходимо так, чтобы ворс «висел» в воздухе. Идеально подойдет край стола. Такой способ позволит вам использовать кисть дольше.
Миф 5. Использовать надо только профессиональную косметику
Разберемся для начала в классификации косметики. Маркетологи намеренно не употребляют слова «дешевая» и «дорогая», подразделяя косметические продукты на категории «масс-маркет», «мидл-маркет», «люкс» и «профкосметика». Для чего? Ясно, что основная цель – грубым словом не оттолкнуть потенциального покупателя, поскольку для ряда традиционных культур, например, хлебосольной славянской, по-прежнему стыдно ощущать себя бедным, и слово «дешевый» может вызвать негативную реакцию.
Фото: depositphotos
По идее, средства защиты кожи лица от погодных факторов и лифтинг-косметика класса «масс-маркет» направлены исключительно на поддержание дермы в нормальном состоянии, причем по привлекательной цене. Мидл-маркет за повышенную стоимость товара обязан содержать щадящие консерванты и высокую концентрацию активных действующих веществ, дать ощутимый эффект после применения. Люкс теоретически предназначен для устранения существенных косметологических проблем. Производители такой декоративной косметики не скупятся на научно-технологические новшества. Продукты обеспечиваются высоким уровнем маркетинга и дизайна, занимая полки в фешенебельных бутиках и торговых отделах дьюти-фри. Однако именно имиджевая составляющая и больший рекламный бюджет зачастую определяют стоимость люксовой косметики.
Замыкают эту классификацию профессиональные средства. Многие путают профкосметику и профмакияж, то есть качественные характеристики продукта (легко наносится, хорошо ложится, не стекает, не скатывается) и их назначение. И это частая ловушка! Визажисты понимают, что макияж подразделяется на салонный (для жизни и торжеств) и студийный, он же профессиональный. Сфера применения последнего – фотосессии, подиум, ТВ, шоу, спорт: художественная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание, спортивно-бальные танцы и др. Косметика, применяемая в профмакияже, не щадит кожу, не увлажняет и не питает, зато выдерживает движение (шаг по подиуму, танцевальные и спортивные ритмы), нагрев осветительных приборов (софитов), высокую влажность (съёмки у воды и в воде). Конечно, категория, к которой относится то или иное средство, определяет его цену, но не равнозначна качеству. И уж точно профкосметика для повседневной жизни вам не нужна, потому что о коже она не думает.
Миф 6. Дешевая косметика не держится долго
А вы правильно наносите косметику? Существует определенная последовательность в мейкапе. Есть так называемый обратный порядок нанесения макияжа, когда первоначально «делаются» глаза, потом – лицо. Такой вид мейка выбирают, если у нас крайне ограниченное количество времени (невеста опоздала к визажисту, конвейер моделей в подиумных съемках и т.д.), много сыпучих материалов (тени, блестки), а также на вкус мастера – кто как привык делать. Традиционный порядок нанесения макияжа выглядит следующим образом:очищение кожи; нанесение дневного увлажняющего крема – легкий, без жира, питания и лифтинга, иначе скрутит праймерыю И дешевизна косметики тут не при чем. На губы – бальзам. Если сделать этот шаг в конце, не получится нарисовать контур. А обвинят в этом карандаш для губ. Праймер под макияж. Цветовая коррекция кожи. Тональная основа на все лицо, кроме глаз. Корректор/ антисерн на область вокруг глаз. Камуфляж туда, где не смогли скрыть дефекты корректором и тональной основой – поверх них. Пудра рассыпчатая. Ею мы фиксируем макияж тонкой вуалью. А там, где была коррекция, в два слоя – лучше ляжет скульптор. Сухая коррекция формы лица (контуринг). Брови. Макияж глаз. Макияж губ. Нанесение румян для свежести, если клиентка пользуется ими. Нанесение хайлайтера. Фиксирующий спрей. В нкм есть вредный силикон, это – в профмакияж. А на каждый день – термальная вода. Высушиваем, происходит сцепка макияжа. Тушь можно наносить в конце, а можно – в пункте с глазами. Убедитесь в том, что вы соблюдаете эту последовательность прежде, чем винить low-сегмент косметики.
Миф 7. Покупая бюджетную косметику, мы платим лишь за сам продукт
Но весь вопрос как раз в самом продукте. Только крупные компании могут провести дорогостоящие лабораторные исследования, используя революционные новинки. Это особенно важно при разработке антивозрастных средств. Как правило, отбираются самые активные ингредиенты и молекулы для обеспечения максимального результата. Кроме того, у крупных компаний есть возможность поддерживать контроль безопасности, проводить отдельные исследования по гипоаллергенности продуктов.
Фото: depositphotos
В люксовых и дорогих профессиональных брендах в качестве основы для кремов используются органические и высокоочищенные масла, а не продукты нефтепереработки, как в масс-маркете. У этих марок есть возможность использовать только дорогие и гипоаллергенные консерванты. При использовании растительных экстрактов особый упор делается на чистоту и органическое происхождение данных компонентов.
Клеточная косметика – тоже знак высокотехнологичного и дорогостоящего бренда. Это касается и использования различных липосом – особых транспортных систем для более глубокого проникновения ценных веществ и компонентов. Без этих транспортных систем биоактивные вещества не могут проникнуть в кожу и остаются лишь на поверхности, не оказывая особого воздействия.
Поэтому качество сырья, эффективность средств и безопасность продукта не могут быть такими же в бюджетной косметике. В дорогой косметике более безопасные, протестированные и более эффективные компоненты. А нежные текстуры и дорогие отдушки – это отдельная особая тема приверженности клиентов качественным брендам.
Миф 8. В бюджетной косметике те же ингредиенты, что и в люксе
При одинаково заявленных компонентах всегда есть разница в количестве. Можно добавить минимальное количество активного вещества, которое будет заявлено на этикетке. Этим и пользуются бюджетные марки, заявляя составы с хорошими компонентами. Но не стоит забывать о дозозависимом эффекте любого препарата: чем больше доза, тем быстрее и выраженнее лечебный эффект.
Второй момент: существуют различные формы одного и того же вещества. Эффективны более стабильные формы, которые лучше проникают в кожу и действуют в меньшей концентрации.
Витамин С существует в большом количестве разных форм в косметике. В дорогостоящих препаратах используются, например, аскорбилфосфат магния - это самая стабильная, водорастворимая форма витамина С, хорошо проникающая в кожу и оказывающая действие в меньших концентрациях. Это не кислотная форма, которую можно применять и для чувствительной кожи. Витамин С в бюджетных марках присутствует в малых концентрациях и в летучей форме, которая очень быстро разрушается.
Так что, хотим мы этого или нет, но все инновационные разработки и реально работающие средства следует искать в люксовых и дорогих профессиональных брендах.
Фото: depositphotos
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