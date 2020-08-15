8 популярных мифов о бюджетной косметике, в которые давно пора перестать верить

По идее, средства защиты кожи лица от погодных факторов и лифтинг-косметика класса «масс-маркет» направлены исключительно на поддержание дермы в нормальном состоянии, причем по привлекательной цене. Мидл-маркет за повышенную стоимость товара обязан содержать щадящие консерванты и высокую концентрацию активных действующих веществ, дать ощутимый эффект после применения. Люкс теоретически предназначен для устранения существенных косметологических проблем. Производители такой декоративной косметики не скупятся на научно-технологические новшества. Продукты обеспечиваются высоким уровнем маркетинга и дизайна, занимая полки в фешенебельных бутиках и торговых отделах дьюти-фри. Однако именно имиджевая составляющая и больший рекламный бюджет зачастую определяют стоимость люксовой косметики.

Замыкают эту классификацию профессиональные средства. Многие путают профкосметику и профмакияж, то есть качественные характеристики продукта (легко наносится, хорошо ложится, не стекает, не скатывается) и их назначение. И это частая ловушка! Визажисты понимают, что макияж подразделяется на салонный (для жизни и торжеств) и студийный, он же профессиональный. Сфера применения последнего – фотосессии, подиум, ТВ, шоу, спорт: художественная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание, спортивно-бальные танцы и др. Косметика, применяемая в профмакияже, не щадит кожу, не увлажняет и не питает, зато выдерживает движение (шаг по подиуму, танцевальные и спортивные ритмы), нагрев осветительных приборов (софитов), высокую влажность (съёмки у воды и в воде). Конечно, категория, к которой относится то или иное средство, определяет его цену, но не равнозначна качеству. И уж точно профкосметика для повседневной жизни вам не нужна, потому что о коже она не думает.

Миф 6. Дешевая косметика не держится долго

А вы правильно наносите косметику? Существует определенная последовательность в мейкапе. Есть так называемый обратный порядок нанесения макияжа, когда первоначально «делаются» глаза, потом – лицо. Такой вид мейка выбирают, если у нас крайне ограниченное количество времени (невеста опоздала к визажисту, конвейер моделей в подиумных съемках и т.д.), много сыпучих материалов (тени, блестки), а также на вкус мастера – кто как привык делать. Традиционный порядок нанесения макияжа выглядит следующим образом:очищение кожи; нанесение дневного увлажняющего крема – легкий, без жира, питания и лифтинга, иначе скрутит праймерыю И дешевизна косметики тут не при чем. На губы – бальзам. Если сделать этот шаг в конце, не получится нарисовать контур. А обвинят в этом карандаш для губ. Праймер под макияж. Цветовая коррекция кожи. Тональная основа на все лицо, кроме глаз. Корректор/ антисерн на область вокруг глаз. Камуфляж туда, где не смогли скрыть дефекты корректором и тональной основой – поверх них. Пудра рассыпчатая. Ею мы фиксируем макияж тонкой вуалью. А там, где была коррекция, в два слоя – лучше ляжет скульптор. Сухая коррекция формы лица (контуринг). Брови. Макияж глаз. Макияж губ. Нанесение румян для свежести, если клиентка пользуется ими. Нанесение хайлайтера. Фиксирующий спрей. В нкм есть вредный силикон, это – в профмакияж. А на каждый день – термальная вода. Высушиваем, происходит сцепка макияжа. Тушь можно наносить в конце, а можно – в пункте с глазами. Убедитесь в том, что вы соблюдаете эту последовательность прежде, чем винить low-сегмент косметики.