Найти и обезвредить: какие компоненты нельзя сочетать в косметике

Как создается косметика для комплексного решения проблем кожи

Второй и важнейший с точки зрения эффективности момент — нужно досконально понимать механизм возникновения и развития (говоря научным языком, этиологию и патогенез) той проблемы кожи, которую производитель косметики хочет решить, также необходимо учитывать, какие состояния сопровождают эти проблемы кожи.

Возьмем для примера купероз. Чтобы создать эффективное средство от купероза, нужно иметь в виду все нюансы течения заболевания, а также факторы, которые его ослабляют или, наоборот, усугубляют.

К примеру, разогревающая маска не может работать против купероза, так как сам по себе разогревающий эффект людям с этой проблемой противопоказан. При этом средство должно влиять не только на процесс разрастания сосудистой сетки, но и с помощью различных комбинаций активов укреплять стенки сосудов, снижать чувствительность и красноту кожи, обеспечивать ей дополнительную защиту от стресс-факторов, которые всегда ухудшают состояние и т.д. Мало того, действительно комплексный уход — это еще и базовый уход по умолчанию, который идет в абсолютно каждом средстве: увлажнение, питание. Для каждого из этих эффектов подбираются свои компоненты, их нужно подружить в текстуре средства, распределить главные и второстепенные роли.

Второй пример: средство для улучшения овала лица. Тут следует делать ставку не только на активы с лифтинг-эффектом, но и дополнять рецептуру ингредиентами, которые помогают скорректировать провисания кожи, ингредиенты с эффектом филлера от морщин, бороться с потерей естественной упругости кожи, потому что у людей, у которых «плывет» овал, как правило, этот процесс уже происходит, и т.п. Действенный продукт всегда решает проблему в комплексе. Это целая ювелирная работа.

Что такое титрирование косметики

Что касается многокомпонентных составляющих, например, натуральных экстрактов или эфирных масел, здесь нередко встает вопрос титрования, то есть точного определения того или иного активного вещества внутри экстракта. В зависимости от цели можно прибегнуть к двум подходам. Первый – сочетать экстракты с учетом пересечения и дополнения их действий. Или второй – более технологичный — использовать отдельные активные молекулы в требуемой концентрации (например, брать известный природный антисептик азулен, полученный из ромашки, вместо цельного экстракта ромашки).