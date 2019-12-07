Найти и обезвредить: какие компоненты нельзя сочетать в косметике
Косметические рецептуры — это не только строгий расчет, но и творческий подход, без которого сделать что-то особенное просто невозможно. Однако при разработке формулы косметического средства всегда нужно учитывать принцип сочетаемости ингредиентов. Так, компоненты-синергисты способны усилить действие друг друга, эффект от средства, в котором они содержатся, будет ярче и значительнее. А ингредиенты-антагонисты, наоборот, снижают активность друг друга и порой даже ведут к полному нивелированию эффективности конечного продукта. При этом сами вещества необязательно изменяют свою структуру – речь идет именно о том, как они воздействуют на кожу.
Главный принцип при разработке косметики
Синергизм при составлении косметических рецептур — базовый принцип, которого должен придерживаться опытный производитель. Суть его сводится к тому, что определенные компоненты могут усиливать действие друг друга, а их грамотное сочетание позволяет расширить спектр действия конечного продукта. Помимо основного эффекта, желательно решить сопутствующие задачи потребитела, и цель производителя — обеспечить это с помощью грамотно составленной формулы.
Чисто химия: как взаимодействуют друг с другом разные компоненты
Первое, с чем мы сталкиваемся при создании косметической формулы — химическое взаимодействие ингредиентов и их различная растворимость. Это основа основ для составителей рецептур и технологов производства. Для того, чтобы подружить водорастворимые и жирорастворимые компоненты, создаются эмульсии. Кроме того, в качестве «транспорта» используются различные сферы и другие системы доставки, например, липосомы, ионосомы и др. Они «захватывают» активный ингредиент и доставляют его, минуя препятствия, к цели, где он высвобождается и начинает действовать.
Бывает и наоборот — компоненты деактивируют друг друга или один деактивирует другой. Например, кислоты нейтрализуются щелочью, белки под действием кислот могут сворачиваться, гиалуроновая кислота — разжижается и т.д. Это непосредственно влияет на выбор структуры средства и компонентов (как активных, так и базовых).
Фото: vostock-photo
Как создается косметика для комплексного решения проблем кожи
Второй и важнейший с точки зрения эффективности момент — нужно досконально понимать механизм возникновения и развития (говоря научным языком, этиологию и патогенез) той проблемы кожи, которую производитель косметики хочет решить, также необходимо учитывать, какие состояния сопровождают эти проблемы кожи.
Возьмем для примера купероз. Чтобы создать эффективное средство от купероза, нужно иметь в виду все нюансы течения заболевания, а также факторы, которые его ослабляют или, наоборот, усугубляют.
К примеру, разогревающая маска не может работать против купероза, так как сам по себе разогревающий эффект людям с этой проблемой противопоказан. При этом средство должно влиять не только на процесс разрастания сосудистой сетки, но и с помощью различных комбинаций активов укреплять стенки сосудов, снижать чувствительность и красноту кожи, обеспечивать ей дополнительную защиту от стресс-факторов, которые всегда ухудшают состояние и т.д. Мало того, действительно комплексный уход — это еще и базовый уход по умолчанию, который идет в абсолютно каждом средстве: увлажнение, питание. Для каждого из этих эффектов подбираются свои компоненты, их нужно подружить в текстуре средства, распределить главные и второстепенные роли.
Второй пример: средство для улучшения овала лица. Тут следует делать ставку не только на активы с лифтинг-эффектом, но и дополнять рецептуру ингредиентами, которые помогают скорректировать провисания кожи, ингредиенты с эффектом филлера от морщин, бороться с потерей естественной упругости кожи, потому что у людей, у которых «плывет» овал, как правило, этот процесс уже происходит, и т.п. Действенный продукт всегда решает проблему в комплексе. Это целая ювелирная работа.
Что такое титрирование косметики
Что касается многокомпонентных составляющих, например, натуральных экстрактов или эфирных масел, здесь нередко встает вопрос титрования, то есть точного определения того или иного активного вещества внутри экстракта. В зависимости от цели можно прибегнуть к двум подходам. Первый – сочетать экстракты с учетом пересечения и дополнения их действий. Или второй – более технологичный — использовать отдельные активные молекулы в требуемой концентрации (например, брать известный природный антисептик азулен, полученный из ромашки, вместо цельного экстракта ромашки).
Компоненты-синергисты
Взаимно усиливающим эффектом обладают некоторые фруктовые кислоты. Многие, наверное, обращали внимание на то, что в средствах ухода для жирной и проблемной кожи часто можно увидеть несколько кислот одновременно – это делается именно потому, что в комплексе они работают эффективнее (гликолевую кислоту нередко сочетают с пировиноградной или лимонной, а салициловую – с гликолевой и с антибактериальным агентом – бензоилпероксидом).
Могут усиливать друг друга и пептиды, например, аргирелин, лейфазил и синэйк вместе разглаживают морщины эффективнее, чем каждый из них по отдельности.
Еще один яркий пример синергизма – антиоксиданты. Например, витамин С хорош и сам по себе, но «коктейль» из него, витамина Е и экстракта зеленого чая гораздо эффективнее. То же самое касается и экстракта алоэ вера в сочетании с экстрактом лимона, черники, апельсина.
Фото: vostock-photo
Компоненты-антагонисты
К компонентам-антагонистам относятся, например, фруктовые кислоты и пептиды – средство, в составе которого есть оба этих ингредиента, чаще всего будет менее эффективным, нежели продукт, в составе которого значится только один из них.
Физические солнцезащитные средства (оксид титана и диоксид цинка) становятся теряют значительную часть своих защитных свойств, если производитель добавил в формулу натуральные масла (а вот минеральное масло, наоборот, делает такой санскрин более эффективным).
Тем, кто страдает от акне, при выборе ухода стоит определиться, какой схемы ухода придерживаться – с ретинолом и его производными или с пребиотиками. Одновременное использование разных средств, в составе которых есть либо то, либо другое, будет не очень продуктивным, так как ретинол не дает в полной мере раскрыть свой потенциал пребиотикам.
Опасные сочетания компонентов
При создании линейки средств косметические химики, как правило, стараются учитывать принцип синергии компонентов, потому в ее пределах вы вряд ли найдете в составе ингредиенты-антагонисты, но многие люди часто используют продукты из разных линеек и разных брендов, и это надо учитывать, потому как подобные сочетания в уходе не всегда могут быть удачными. И если вас разочаровывает действие новой сыворотки, обещающей чудодейственный эффект, прежде чем вынести ей приговор, попробуйте здраво оценить свой уход в целом и попробовать отказаться на время от продуктов другого производителя, при этом добавив на этот период рекомендованные для совместного использования средства (хотя бы в виде пробников).
Но гораздо опаснее антагонизма в косметике эффект неожиданной синергии, когда по отдельности отлично работающие продукты в сочетании друг с другом усиливают свои свойства и начинают действовать на кожу агрессивно. Такие побочные эффекты могут произойти при одновременном использовании антиэйдж-средств и средств с ретинолом или с кислотами. Также особенно осторожными нужно быть также при использовании косметики, в составе которой есть эфирные масла.
В заключение хочется отметить, что полный список синергистов и антагонистов составить, скорее всего, невозможно, ведь в таких случаях речь чаще всего идет о тех случаях, когда ингредиенты встречаются друг с другом один на один, а сегодня в косметике одновременно используется множество активных компонентов, потому химики при создании продукта проводят анализ их взаимодействия в комплексе, изучают сохранность средства и то, как оно воздействует в конечном итоге на кожу.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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