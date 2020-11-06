7 главных правил макияжа, которые помогут скрыть любые несовершенства кожи
Сегодня в бьюти-сфере есть множество различных средств для макияжа, благодаря которым некоторые превращают себя в совершенно других людей. Главное помнить, что проблемы с кожей чаще всего идут изнутри организма и с ними нужно бороться, а макияж лишь маскирует проблему и усугубляет ее при отсутствии лечения. Лицо без косметики — чистый холст, и в умелых руках можно создать шедевр, нужно лишь знать, как это грамотно сделать.
Какие косметические средства помогут скрыть несовершенства кожи
Тональный крем
Предназначение тонального крема – выравнивание цвета кожи, перекрытие мелких воспалений, потому он не обязан перекрывать акне. Лучше всего отдать предпочтение профессиональным лечебным средствам на минеральной основе, которые и скроют некоторые недостатки и одновременно будут оказывать лечебное действие.
Консилер
Отлично перекрывает «синяки» под глазами, а также высыпания. Выбирайте оттенок консилера чуть светлее тона кожи или идеально подходящий к нему. Это придаст лицу свежесть и визуально «откроет» глаза. Также существуют цветные консилеры. Они предназначены для перекрытия различных проблем с кожей: вены или синяки поможет перекрыть желтый оттенок; пигментные пятна или веснушки —фиолетовый или оранжевый; синяки с зеленым отливом — розовый консилер.
Фото: depositphotos
Корректор
Такое средство, как корректор предназначено именно для ярких воспалений на коже. Наносится точечно поверх тонального крема. Стоит обратить внимание на текстуру, если корректор на маслянистой основе, то есть риск, что средство потечет и забьет поры, провоцируя еще больше воспалений, поэтому лучше отдавать предпочтение корректорам с эффектом матовости.
Антисерн
Предназначен только для темных кругов под глазами. Средство обладает особым составом и содержит в себе светоотражающие частички. Именно из-за этих частичек его нельзя использовать на неровностях кожи, так как он может лишь подчеркнуть высыпание.
Пудра
Завершающий этап в макияже. Она придаст коже матовый эффект и поможет закрепить мейк. Кроме того, позволит скрыть те несовершенства, которые не перекрыли другие средства.
Как замаскировать несовершенства и сделать кожу идеальной при помощи макияжа
Качественно подготовьте кожу к макияжу
Самый первый шаг – тщательное очищение кожи и последующее ее увлажнение. Перед нанесением тонального крема рекомендуется нанести базу под макияж. Она выстраивает некоторый «барьер» между дермой и косметическими средствами, а также сделает лицо более гладким. Такое средство необходимо подбирать в зависимости от особенностей кожи. Есть специальные выравнивающие базы, которые подойдут людям с акне и расширенными порами, есть базы для жирной или сухой кожи.
Фото: depositphotos
Правильно наносите тон
Во время нанесения тонального средства отдавайте предпочтение более плотной кисточке или спонжу. Лайфхак: используйте смоченный в воде спонж, это сделает нанесение тонального средства с плотной кремовой текстурой более естественным и ровным. Помните, во избежание появления новых высыпаний необходимо регулярно мыть кисти и спонжи. Специальные средства для дезинфекции этих инструментов нужно применять каждый раз после применения.
Не забывайте расставлять акценты
Контуринг, более яркий макияж глаз или губ отвлечет внимание от качества кожи, но, если перестараться с цветом, то может получиться «отпугивающий» мейк, напоминающий тренды, оставшиеся в 90-х. Помните: сейчас в моде естественность.
Освойте цветные консилеры
Для того чтобы скрыть нежелательные новообразования и несовершенства на лице, вам нужно познакомиться с таким понятием, как цветовой круг. Суть метода заключается в использовании цветов, которые расположены друг напротив друга в круге, они нейтрализуют покраснения, фиолетовые и желтые синяки, рыжие пятна. Найдите в круге цвет своего новообразования, и замаскируйте его консилером противоположного цвета. Скрыть синяки под глазами поможет персиковый консилер, а для того, чтобы спрятать прыщи и покраснения, следует использовать зеленый. Средства наносите кисточкой или пальцем, аккуратно приминайте похлопывающими движениями, а сверху наносите тон. Тональное средство скроет следы консилера, и цвет кожи лица будет выглядеть более ровным.
Фото: depositphotos
Несмотря на то, что наличие веснушек на лице стало трендом 2020 года, многие обладательницы пигментных точек стараются их скрыть. Их нейтрализует консилер желтого цвета. Нанесите средство точечно с помощью кисточки и сверху закройте тональным кремом. С другой стороны, если кожа очень проблемная, можно, наоборот, добавить искусственных веснушек. Таким образом, имеющиеся несовершенства не будут сильно бросаться в глаза.
Не налегайте на плотные текстуры
Для того чтобы скрыть морщины, не следует налегать на плотные текстуры. На лицо наносите достаточно легкий тон на водной основе, а зону лба и бантик губ подсвечивайте светлым консилером. Под глазами нарисуйте треугольник, чтобы скрыть синяки и также нанесите консилер в уголки глаз. Хорошо растушуйте, и визуально мелкие морщины будут практически не видны.
Не подсвечивайте морщины хайлайтером
Ни в коем случае не делайте этого! Так вы только усугубите ситуацию, и морщины будут выглядеть еще более заметными благодаря 3D-эффекту. Это правило касается не только морщин, но и других несовершенств, например, скрытых прыщиков, бугорков и шрамов. Хайлайтер на них мы тоже не стоит использовать, так как он привлечет внимание к проблемному месту.
Освойте мокрую технику макияжа
Для проблемного лица также можно использовать мокрую технику макияжа. В этом случае в ход идут только кремовые текстуры, не рекомендуется подпудривать лицо, потому что опять же кожа начнет подсыхать, и несовершенства станут более заметны. Если в используемых кремовых текстурах присутствуют светоотражающие частицы, кожа будет выглядеть более ровной.
«Веснушки – это совсем не недостатки, а милые особенности вашей кожи. Я не думаю, что их нужно скрывать. Наоборот, весь 2020 год держится тренд на создание искусственных веснушек с помощью спреев с краской, карандашей для бровей и не только. Вас же наградила природа: не стоит это маскировать, наслаждайтесь. Если у вас незначительные покраснения и вы просто хотите выровнять тон кожи, то используйте точечно консилер и легкие цветокорректирующие средства, например, СС-крем. Если же покраснения сильные, например, постакне или аллергия, нужны более кроющие продукты. Маскировка прыщиков зависит от их типа. Для белых угрей используйте сухой плотный консилер в тон кожи или чуть темнее (но не светлее). Тонкой кистью нанесите его на сам прыщ и красную зону вокруг, стараясь не трогать здоровую кожу; затем мягко зафиксируйте консилер чистым пальцем, помогите ему «усесться». Если прыщ плохо маскируется или находится в удобном месте – скажем, на шее, около носогубной складки – превратите его в родинку с помощью черного лайнера или карандаша для глаз. Для очень красных прыщей используйте зеленый праймер или зеленый консилер. Поверх нанесите желтый консилер и тщательно растушуйте у зоны рядом со здоровой кожей. Сверху нанесите немного пудры, чтобы закрепить макияж».
Фото: depositphotos
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