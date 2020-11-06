7 главных правил макияжа, которые помогут скрыть любые несовершенства кожи

Корректор

Такое средство, как корректор предназначено именно для ярких воспалений на коже. Наносится точечно поверх тонального крема. Стоит обратить внимание на текстуру, если корректор на маслянистой основе, то есть риск, что средство потечет и забьет поры, провоцируя еще больше воспалений, поэтому лучше отдавать предпочтение корректорам с эффектом матовости.

Антисерн

Предназначен только для темных кругов под глазами. Средство обладает особым составом и содержит в себе светоотражающие частички. Именно из-за этих частичек его нельзя использовать на неровностях кожи, так как он может лишь подчеркнуть высыпание.

Пудра

Завершающий этап в макияже. Она придаст коже матовый эффект и поможет закрепить мейк. Кроме того, позволит скрыть те несовершенства, которые не перекрыли другие средства.

Как замаскировать несовершенства и сделать кожу идеальной при помощи макияжа

Качественно подготовьте кожу к макияжу

Самый первый шаг – тщательное очищение кожи и последующее ее увлажнение. Перед нанесением тонального крема рекомендуется нанести базу под макияж. Она выстраивает некоторый «барьер» между дермой и косметическими средствами, а также сделает лицо более гладким. Такое средство необходимо подбирать в зависимости от особенностей кожи. Есть специальные выравнивающие базы, которые подойдут людям с акне и расширенными порами, есть базы для жирной или сухой кожи.