Чувствительная кожа: главные признаки и основные ошибки в уходе, которые совершают все женщины

Злоупотребление скрабами

Еще одной распространенной ошибкой может стать чрезмерное очищение: скрабировать и без того воспаленную кожу в надежде, что с верхним слоем мертвых клеток уйдут и все проблемы, неразумно. Нужно помнить, что грамотный уход за эпидермисом начинается и заканчивается там, где косметические процедуры могут обернуться не в лучшую сторону. Поэтому смело отказываемся от вапоризации, дермабрации и вакуумного массажа.

Увлечение аппаратной косметологией

Поговорим и о других процедурах. Лазерные, RF- и фотопроцедуры тоже не всегда имеют должного эффекта: под воздействием прямых ультрафиолетовых лучей чувствительная кожа может вызвать ответную реакцию в виде покраснений, стянутости и раздражений. Если намечается путешествие в жаркие страны, лучше всего оставаться всегда в тени и увлажнять лицо кремами с пометкой SPF.

Неправильно подобранный домашний уход

При выборе косметических средств уделите должное внимание составу продуктов: в них не должно быть сульфатов, спиртов, жестких ПАВов, ретинолов и их производных (ретиноидов), эфирных масел и сильных отдушек. Вам больше подойдет косметика с пантенолом, гиалуроновой и линолевой кислотами, а также с антиоксидантами и фитосфингозином. Как правило, производители ставят на них отметку «для чувствительной кожи» или «для кожи, склонной к аллергии».

Неправильное питание

Вся красота идет изнутри: если у вас чувствительная, склонная к покраснениям кожа, лучше перейти на более сбалансированное и гипоаллергенное питание, не забывая пить достаточное количество воды — примерно 30 мл воды на каждый килограмм веса.

Как правильно ухаживать за чувствительной кожей