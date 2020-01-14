Чувствительная кожа: главные признаки и основные ошибки в уходе, которые совершают все женщины
Главные признаки чувствительной кожи
В последние годы все большее количество людей отмечает у себя те или иные признаки чувствительной кожи. Она склонна к непредсказуемой реакции и повышенной раздражительности в ответ на обычные стимулы (как внешние, так и внутренние). Кожа может реагировать на усталость, стресс, недосып, погодные факторы (холод, солнце, ветер), водопроводную воду, средства по уходу за лицом и декоративную косметику. Как правило, реакции проявляются в виде ощущения стягивания, шелушения, покраснения, а также мелких высыпаний, которые могут сопровождаться зудом.
Почему же кожа предрасположена к чувствительности?
Повышенная раздражимость обусловлена истончением рогового слоя эпидермиса и, как следствие, снижением его барьерной функции. Недостаточная защита от неблагоприятных внешних факторов ведет к реагированию кожи на различные раздражители. Защитную функцию обеспечивают также иммунные клетки кожи и нормальное функционирование потовых и сальных желез. И если в силу различных причин их активность снижена или состав водно-липидной мантии меняется, может начаться раздражение кожи, которое могут спровоцировать практически любые внешние факторы (жара или холод, вода или солнце, ветер или пыль). Как правило, первые признаки раздражения появляются в области носогубного треугольника и зоне вокруг глаз.
Фото: vostock-photo
Стоит отметить, что повышенную чувствительность кожи к косметике, нервно-психическим нагрузкам, погодным факторам часто путают с аллергией или принимают за кожное заболевание. Однако такое состояние кожи может возникнуть на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта (особенно гастрита и гастродуоденита), аллергических, кожных, эндокринных заболеваний, а также нарушений со стороны иммунной системы. В таких случаях снижение реактивности кожи наступает после лечения основного заболевания.
Как отличить чувствительную кожу от проблемной?
Чувствительная кожа характерна для обладательниц как сухой, так и комбинированной и жирной кожи. Однако в группе риска находятся обладательницы светлой дермы с тонким роговым слоем и поверхностными сосудами на щеках и крыльях носа.
Тогда как отличить чувствительную кожу от проблемной? Ответ кроется в моментальной реакции на косметические средства или съеденный продукт, в которых содержатся ретиноиды, спирты, фруктовые кислоты, ПАВы, парафины, ланолин и консерванты. Как итог — покраснение, зуд и даже жар.
Распространенные ошибки в уходе за чувствительной кожей
Чрезмерное увлечение макияжем
Реактивная кожа не всегда может выглядеть эстетично, поэтому многие девушки пытаются скрыть явные недостатки макияжем, накладывая толстый слой тонального крема и фиксируя доброй порцией пудры. Но с декоративной косметикой нужно быть предельно осторожной. Стоит отказаться от плотных и жирных текстур, которые закупоривают поры и ложатся маской, — они пересушивают кожу и не дают ей полноценно дышать. Лучше всего обратиться к дерматологу или косметологу, чтобы собрать индивидуальную косметичку, учитывая все нюансы.
Отсутствие должного очищения
Очень часто многие обладательницы чувствительной кожи пренебрегают этим важным этапом ухода, так как считают, что она и так сильно воспалена. Но реактивную дерму можно и нужно очищать: остатки макияжа и загрязнения от окружающей среды провоцируют дополнительные воспаления и высыпания. Предпочтительнее использовать мягкое молочко или мицеллярную воду.
Фото: vostock-photo
Умывание горячей водой
А вот от умываний горячей водой и долгих приемов ванны стоит отказаться. Казалось бы, таким образом выводятся все вредные вещества через расширенные поры. Но при контакте с более прохладной кожей это может спровоцировать еще больше покраснений. Лучше всего умываться схожей по температуре к телу или бутилированной. По той же самой причине стоит избегать перепадов агрессивных температур. Этой зимой никаких парилок и ледяных купелей!
«Основное отличие чувствительной кожи от обычной — наличие внутренних микрораздражений. Они могут проявляться в виде дискомфорта после умывания, без сухости и стянутости, но с ощущением жжения; реакции на изменения температурных условий и на слишком «тяжелые» текстуры насыщенных кремов или масел. Чувствительная кожа может быть также и с акне, тогда, как правило, ее путают с комбинированной, что еще больше усугубляет воспалительные процессы».
Злоупотребление скрабами
Еще одной распространенной ошибкой может стать чрезмерное очищение: скрабировать и без того воспаленную кожу в надежде, что с верхним слоем мертвых клеток уйдут и все проблемы, неразумно. Нужно помнить, что грамотный уход за эпидермисом начинается и заканчивается там, где косметические процедуры могут обернуться не в лучшую сторону. Поэтому смело отказываемся от вапоризации, дермабрации и вакуумного массажа.
Увлечение аппаратной косметологией
Поговорим и о других процедурах. Лазерные, RF- и фотопроцедуры тоже не всегда имеют должного эффекта: под воздействием прямых ультрафиолетовых лучей чувствительная кожа может вызвать ответную реакцию в виде покраснений, стянутости и раздражений. Если намечается путешествие в жаркие страны, лучше всего оставаться всегда в тени и увлажнять лицо кремами с пометкой SPF.
Неправильно подобранный домашний уход
При выборе косметических средств уделите должное внимание составу продуктов: в них не должно быть сульфатов, спиртов, жестких ПАВов, ретинолов и их производных (ретиноидов), эфирных масел и сильных отдушек. Вам больше подойдет косметика с пантенолом, гиалуроновой и линолевой кислотами, а также с антиоксидантами и фитосфингозином. Как правило, производители ставят на них отметку «для чувствительной кожи» или «для кожи, склонной к аллергии».
Неправильное питание
Вся красота идет изнутри: если у вас чувствительная, склонная к покраснениям кожа, лучше перейти на более сбалансированное и гипоаллергенное питание, не забывая пить достаточное количество воды — примерно 30 мл воды на каждый килограмм веса.
Как правильно ухаживать за чувствительной кожей
Уход за чувствительной кожей сводится к бережному очищению, увлажнению, защите и восстановлению барьерных свойств.
- Очищение. Идеальный продукт для очищения чувствительной кожи — мицеллярная вода. Она устраняет макияж и загрязнения и при этом успокаивает кожу. А вот частоту умывания водопроводной водой лучше снизить. При использовании средств для умывания необходимо ограничить продолжительность их контакта с кожей и смывать большим количеством воды.
Фото: vostock-photo
Увлажнение. Исследования подтверждают, что регулярное увлажнение снижает реактивность кожи. Но и здесь есть свои нюансы. Кожа с повышенной проницаемостью пропускает те компоненты, которые при ее нормальном состоянии не преодолели бы защитный барьер. Поэтому важно выбирать увлажняющие средства именно для чувствительной, склонной к раздражению кожи с минимальным содержанием компонентов в составе.
Защита и восстановление. До тех пор, пока барьерные свойства кожи не восстановятся, она нуждается в дополнительной защите. Для этой цели необходимо использовать средства, содержащие биополимеры, образующие на коже проницаемую пленку (гиалуроновая кислота), антиоксиданты, топические пробиотики.
Общие требования к средствам ухода за чувствительной кожей
- Минималистичные формулы. Теоретически чувствительная кожа может среагировать на любой компонент состава. Но чем меньше этих компонентов содержится в формуле продукта, тем меньше вероятность раздражения кожи при его использовании.
Отсутствие потенциально опасных веществ в составе (эфирные масла, красители, некоторые ПАВы, некоторые растительные экстракты) и высоких концентраций.
Герметичная упаковка. Лучше выбирать герметичные флаконы или флаконы с пипеткой. Риск попадания микроорганизмов в такие составы (а, следовательно, раздражение кожи их продуктами жизнедеятельности) меньше.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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