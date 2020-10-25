Как подтянуть обвисшую кожу после похудения: методики, которые работают

Где прежде всего страдает кожа во время похудения? Это зона нижней трети лица, живот, плечи и грудь. Чаще всего с такими эстетическими проблемами сталкиваются женщины в период похудения после родов, а также достаточно полные дамы. Кожа женщин в теле кажется очень плотной и здоровой, на лице она гладкая без единой морщинки, но на самом деле поддерживают ее только жировые отложения. И когда они уходят, оказывается, что сама по себе кожа вялая и атоничная. Здоровой ее не назовешь.

В большинстве случаев, если организовать за кожей во время похудения правильный уход, то она со временем сократится (если речь, конечно же, не идет о большой потере веса). Но в этом-то и загвоздка. Большинство женщин откладывает заботу о коже на потом, а это очень большая ошибка! Если речь идет о потере значительного количества килограммов, ее важно поддержать в процессе похудения. И тогда с большой долей вероятности удастся избежать провисания.

Как ухаживать за кожей в процессе похудения дома