Как подтянуть обвисшую кожу после похудения: методики, которые работают
Где прежде всего страдает кожа во время похудения? Это зона нижней трети лица, живот, плечи и грудь. Чаще всего с такими эстетическими проблемами сталкиваются женщины в период похудения после родов, а также достаточно полные дамы. Кожа женщин в теле кажется очень плотной и здоровой, на лице она гладкая без единой морщинки, но на самом деле поддерживают ее только жировые отложения. И когда они уходят, оказывается, что сама по себе кожа вялая и атоничная. Здоровой ее не назовешь.
В большинстве случаев, если организовать за кожей во время похудения правильный уход, то она со временем сократится (если речь, конечно же, не идет о большой потере веса). Но в этом-то и загвоздка. Большинство женщин откладывает заботу о коже на потом, а это очень большая ошибка! Если речь идет о потере значительного количества килограммов, ее важно поддержать в процессе похудения. И тогда с большой долей вероятности удастся избежать провисания.
Как ухаживать за кожей в процессе похудения дома
Первое, что необходимо сделать – скорректировать уход за кожей недели за три до того, как начнете худеть. Особенно важно это сделать тем, кто не привык регулярно уделять внимание своей внешности. За это время вы привыкнете делать это регулярно и сможете добиться нужного эффекта.
Подберите косметику для лица и тела
В первом случае это могут быть питательные кремы с натуральными маслами. Они имеют плотную текстуру, использовать их лучше в вечернее время. Для тела подойдут натуральные масла, например кокосовое, арганы, макадамии. Компоненты, которые в них содержатся, помогут сохранить эластичность кожи.
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Делайте массаж лица и тела
Домашние варианты также подойдут. Для лица – ручные или с помощью специальных гаджетов. Для тела баночный или с использованием жесткой щетки. Массаж повышает скорость обновления клеток, улучшает их питание.
Принимайте добавки для поддержания кожи
Во время похудения она может недополучать важные для нее элементы. Прежде всего это омега-3 жирные кислоты, некоторые аминокислоты. Последние особенно важны для тех, кто во время похудения активно занимается спортом. В этом случае максимальное количество питательных веществ будет идти на строительство мышц, а кожа при этом будет «голодать».
Контролируйте потерю веса! Даже если при весе 120 кг нужно похудеть до 60, при плавном уходе лишних килограммов вероятность того, что кожа обвиснет, уменьшается в несколько раз. Существуют определенные нормы, которые позволяют похудеть без вреда для качества кожи. Например, при ИМТ 22-27 можно сбрасывать не более 500 г в неделю.
Как ухаживать за кожей в процессе похудения дома
Большая часть процедур во время похудения будет направлена на укрепление мышечного каркаса и плотности кожи.
Мезотерапия
С помощью этой процедуры можно доставить все необходимое для образования новых волокон кожи. Таким образом можно питать кожу и лица, и тела. Подбираются мезопрепараты индивидуально, по потребностям кожи. Проводится процедура курсом.
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RF-лифтинг
Это прогревающая процедура, которая стимулирует образование нового коллагена кожи, не требует реабилитации и доступна по цене. Делать ее нужно на протяжении всего периода потери веса регулярно – один раз в неделю. RF-лифтинг можно делать как по лицу, так и по телу.
Ультразвуковой лифтинг
Отличная процедура как для лица, так и для тела. Она подходит для так называемых проблемных зон, которые тяжело теряют в объеме: нижняя треть лица, колени, внутренняя поверхность бедра. Благодаря этой процедуре удастся не только уплотнить кожу, но и удалить избыток жировой ткани обрабатываемой зоне.
Как убрать большие объемы кожи после похудения
Когда человек теряет вес, это очень важно для его общего здоровья и физического состояния, но при этом, как правило, образуются избытки кожи не только тела, но и в области лица. Существует ряд программ инвазивных и неинвазивных процедур, которые позволяют намного улучшить внешний вид кожи похудевших. Что касается хирургических процедур, прежде всего это радиоволновая обработка кожи, которая проводится наподобие липосакции – через небольшие проколы в скрытых местах. Волновод обеспечивает сокращение кожи до 40%.
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В ситуациях, когда эта методика не помогает, используются более радикальные хирургические методы коррекции. При избытках кожи верхних век это стандартная блефаропластика из открытых разрезов. То же самое может быть выполнено в области нижних век. Нередко после массивной потери веса требуется короткорубцовый фейслифтинг, а для коррекции провисающих тканей шеи – пластика шеи с платизмопластикой из так же полного разреза, включающего и доступ в заушной области. Для опущенных носогубных складок – это варианты чек-лифтинга и подтяжки средней зоны лица через височный доступ. Также существуют эндоскопические подтяжки для молодых людей. Пациентам в возрасте овал лица можно восстановить при помощи лифтинговых процедур. Это операции: мини-фейслифтинг, полная подтяжка кожи лица и шеи -– все они обычно сочетаются с липофилингом, который добавляет необходимые объемы в области скул, заполняет углубления в области и носогубных и ротощечных складок.
«После сильного снижения веса кожа теряет свою эластичность и упругость, что приводит к появлению большого количества морщин, обезвоженности, потери тонуса, а также к гравитационным изменениям в виде птоза тканей. Чаще всего это происходит за счет утраты в ней коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты – основного строительного материала кожи, а также при снижении мышечного каркаса. Для улучшения качества кожи необходимо проведение процедур, направленных на их восстановление. Это могут быть процедуры лазерной шлифовки CO2 лазером, термолифтинга (Aluma, Thermage). При потере мышечного тонуса рекомендуется проведение процедур ультразвукового SMAS-лифтинга (Ulthera System). Увлажнить кожу возможно с помощью процедур биоревитализации (лазерной или инъекционной) препаратами на основе гиалуроновой кислоты».
Фото: depositphotos, pixabay
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