4 бьюти-секрета актрисы Софи Марсо, которые ценят все француженки

У красавицы Софи Марсо сухая кожа с юных лет, такой тип эпидермиса более склонен к появлению морщин, чем остальные. Поэтому актриса, зная о полезных свойствах оливкового масла, использует его для увлажнения.

При сухой коже, да и в целом зимой, когда многие страдают от шелушения, раздражения и покраснений, вашим SOS-средством станет маска на основе оливкового масла и лука. Для начала положите в духовку неочищенную луковицу на полчаса, затем измельчите ее в блендере. Добавьте 3 столовые ложки оливкового масла и мед в аналогичной пропорции. Маску следует наносить на лицо, избегая зоны вокруг глаз.

Секрет 2. Отказ от ультрафиолета

Сексуальный загар или аристократичная бледность? Эстетики готовы вечно спорить на эту тему, однако, если вы придерживаетесь «загорелой» позиции, помните, что красота в этом случае может быть достаточно краткосрочной: кожа загорит и начнет быстрее стареть. Софи Марсо это прекрасно понимает, поэтому предпочитает избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, а уж тем более не увлекается солнечными ваннами. Давно доказано учеными: загар – это естественная реакция эпидермиса на ультрафиолет, вернее, защитная реакция.