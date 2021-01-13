4 бьюти-секрета актрисы Софи Марсо, которые ценят все француженки
В молодые годы за Софи Марсо закрепился титул «французской орхидеи», ее называли самой чувственной актрисой современности. Эту красоту и сексуальность, признанную во всем мире, звезда действительно гордо несет и по сей день. У нее двое детей. Она никогда не прибегала к помощи пластической хирургии, не проводит будни в кресле у косметолога и даже в магазинах косметики она совсем не частый гость. У французской звезды есть несколько секретов, которые помогают ей сохранять на протяжении долгих лет молодость и красоту, и они весьма просты и естественны, как сама Марсо.
Секрет 1. Оливковое масло для ухода за кожей лица
Оливковое масло, или как его еще называют «жидкое золото», не только лучшая заправка к салату, но и отличное средство для ухода за кожей. Оно может оказать самое благотворное влияние на нее, ведь в нем содержатся олеиновая кислота, провитамин А, витамин Е, флавоноиды. В древние времена в Европе и Средней Азии женщины использовали оливковое масло для кожи после занятий спорта, чтобы восстановить баланс. «Жидкое золото» питает, увлажняет и защищает кожу. В современном мире косметические фирмы используют оливковое масло для производства кремов и масок для лица.
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
У красавицы Софи Марсо сухая кожа с юных лет, такой тип эпидермиса более склонен к появлению морщин, чем остальные. Поэтому актриса, зная о полезных свойствах оливкового масла, использует его для увлажнения.
При сухой коже, да и в целом зимой, когда многие страдают от шелушения, раздражения и покраснений, вашим SOS-средством станет маска на основе оливкового масла и лука. Для начала положите в духовку неочищенную луковицу на полчаса, затем измельчите ее в блендере. Добавьте 3 столовые ложки оливкового масла и мед в аналогичной пропорции. Маску следует наносить на лицо, избегая зоны вокруг глаз.
Секрет 2. Отказ от ультрафиолета
Сексуальный загар или аристократичная бледность? Эстетики готовы вечно спорить на эту тему, однако, если вы придерживаетесь «загорелой» позиции, помните, что красота в этом случае может быть достаточно краткосрочной: кожа загорит и начнет быстрее стареть. Софи Марсо это прекрасно понимает, поэтому предпочитает избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, а уж тем более не увлекается солнечными ваннами. Давно доказано учеными: загар – это естественная реакция эпидермиса на ультрафиолет, вернее, защитная реакция.
И что самое важное: воздействие UV-лучей имеет накопительный эффект, кожа «помнит» все, соответственно, каждый последующий загар оказывает разрушительное воздействие на ее клетки. И если мы говорим о красоте, то именно вследствие влияния ультрафиолета появляются морщины. Особенно вреден он для лица, которое подвержено этому негативному воздействию в любое время года, не только летом, поэтому для сохранения молодости важно использовать косметические средства с SPF-фактором.
Фото: Globallookpress.com
Секрет 3. Естественный макияж или его отсутствие
Чуть за полдень. Кафе в центре Москвы. За столиком сидит девушка с вечерним макияжем и, обедая греческим салатом, разговаривает по телефону. Ее smoky eyes – первое, что бросается в глаза в ресторане. Знакомая картина? Многие современные женщины чуть ли ни ложатся спать с таким мейкапом, забывая о том, что на самом деле яркий макияж может даже студентку 3 курса сделать заметно старше. Софи Марсо их ошибок не делала никогда. Француженка согласна на «боевой раскрас» только во время съемок. В повседневной жизни актриса либо вообще отдыхает от макияжа, либо наносит максимально естественный: розовые румяна, прозрачный блеск, консилер, тушь. Кстати, Софи принимала участие в фотосъемке для кампании журнала Elle Stars sans Fards (звезды без макияжа).
Актриса советует: попробуйте отойти от яркого мейка и вы почувствуйте, насколько коже станет легче дышать. А, кроме того, минимум декоративной косметики на вашем лице означает, что вам совершенно нечего прятать за ее слоями, и естественность, конечно же, освежает и молодит.
Совет 4. Не отказывайте себе во вкусной еде
Софи Марсо никогда не сидела на диетах. Как признается актриса, она просто не страдает чревоугодием. Француженка предпочитает не отказывать себе в любимых продуктах: она ест все, но понемногу. В основном она выбирает овощи, рыбу, злаковые на завтрак. Актриса вообще не ест мясо, фастфуд, сладкое. Исключение составляет горький шоколад. Кроме того, Марсо не пренебрегает парой бокалов сухого вина с сыром, если на то есть настроение. Как считают диетологи, эта позиция с точки зрения поддержания стройности правильная: отказы и запреты влекут за собой срывы. Психологически человеку очень сложно полностью отказаться от любимых продуктов. Известный российский врач Александр Мясников разделяет принцип Софи Марсо и рекомендует позволять себе все, но в меру. Трудно не согласиться, ведь переесть порой можно и полезной пищей. Главное – вовремя остановиться!