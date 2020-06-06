Как понять, что ваша кожа обезвожена и каким образом это можно исправить

Что провоцирует обезвоживание кожи

Обезвоженность кожи встречается при любом типе кожи и может возникать в результате заболеваний, к примеру, гормонального дисбаланса (у пациентов с сахарным диабетом кожа сухая и раздраженная), болезни мочеполовой и пищеварительной систем, инфекционных или генетических заболеваний.

К сухости и последующей обезвоженности кожу может приводить и воздействие внешних неблагоприятных факторов – ультрафиолет, сильный ветер, холод, пыль, сухой климат, воздействие на кожу химических веществ, разрушающих кожный барьер и даже несбалансированное питание.

Почему развивается обезвоживание кожи

Обезвоживание развивается вследствие снижения содержания влаги в самом верхнем слое эпидермиса – роговом слое, что ведет за собой усиление потери влаги более глубоких слоев. В роговом слое вода содержится в небольшом количестве, она необходима для поддержания пластичности и целостности, поэтому дефицит влаги в нем приводит к ухудшению его барьерных свойств, он перестает быть непроницаемым для воды, что приводит ухудшению обменных процессов, замедлению процессов восстановления и заживления, даже может возникнуть воспалительная реакция, ухудшается внешний вид кожи. И прежде чем бороться с симптомами, необходимо восстановить барьерные свойства непосредственно рогового слоя и поднять его влажность до оптимального уровня.