Как понять, что ваша кожа обезвожена и каким образом это можно исправить
Что провоцирует обезвоживание кожи
Обезвоженность кожи встречается при любом типе кожи и может возникать в результате заболеваний, к примеру, гормонального дисбаланса (у пациентов с сахарным диабетом кожа сухая и раздраженная), болезни мочеполовой и пищеварительной систем, инфекционных или генетических заболеваний.
К сухости и последующей обезвоженности кожу может приводить и воздействие внешних неблагоприятных факторов – ультрафиолет, сильный ветер, холод, пыль, сухой климат, воздействие на кожу химических веществ, разрушающих кожный барьер и даже несбалансированное питание.
Почему развивается обезвоживание кожи
Обезвоживание развивается вследствие снижения содержания влаги в самом верхнем слое эпидермиса – роговом слое, что ведет за собой усиление потери влаги более глубоких слоев. В роговом слое вода содержится в небольшом количестве, она необходима для поддержания пластичности и целостности, поэтому дефицит влаги в нем приводит к ухудшению его барьерных свойств, он перестает быть непроницаемым для воды, что приводит ухудшению обменных процессов, замедлению процессов восстановления и заживления, даже может возникнуть воспалительная реакция, ухудшается внешний вид кожи. И прежде чем бороться с симптомами, необходимо восстановить барьерные свойства непосредственно рогового слоя и поднять его влажность до оптимального уровня.
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Основными влагоудерживающими структурами кожи являются:
кожное сало;
липидные структуры (входящие в состав липидного барьера);
компоненты натурального увлажняющего фактора (свободные аминокислоты, мочевина, мочевая кислота, пироглутамат натрия), расположенные на поверхности корнеоцитов, способны связывать и тем самым удерживать воду;
кератин – белок, заполняющий корнеоциты, также способен связывать молекулы воды.
При нарушении одной из этих структур уровень воды в роговом слое падает, в результате чего возникает обезвоженность кожи.
Признаки обезвоженности кожи
Обезвоженность кожи можно распознать с помощью следующих признаков:
стягивание кожи и ощущение сухости после умывания;
шелушение (первоначально оно может проявляться лишь в виде шершавой поверхности и неравномерного распределения тонального крема, что дополнительно подчеркивает сухость кожи);
появление сетки мелких морщин, особенно в области верхней трети лица и около рта, которые разглаживаются после нанесения увлажняющего крема;
тусклый цвет лица (в норме кожа лица должна иметь едва заметный естественный блеск).
В чем отличие обезвоженной кожи от сухой
Главное отличие обезвоженной кожи от сухой в том, что сухая кожа дается человеку от рождения. Для эпидермиса такого типа характерна пониженная выработка кожного сала в результате недостаточно активной деятельности сальных желез, а также недостаточная активность ферментной системы кожи и дефекты эпидермального барьера, что приводит к повышенной потере влаги. Поэтому сухая кожа нуждается в постоянном восстановлении эпидермального барьера и поддержании работы клеток на должном уровне. В то время как обезвоженная кожа — это временное и достаточно быстро устраняемое явление.
«Какие компоненты должны содержать средства домашнего ухода?Для снижения индекса трансэпидермальной потери воды (препятствия испарению воды глубоких слоев кожи) окклюзионные компоненты, образующие на поверхности кожи полупроницаемую пленку. Самые популярные представители данной группы – жидкие силиконы, ланолин и сквалан; вещества, способные связывать и удерживать воду: глицерин, сорбитол, гиалуроновая кислота, хитозан (не способны проникать через роговой слой эпидермиса); компоненты натурального увлажняющего фактора, которые могут проникать в толщу рогового слоя; липидные компоненты в виде церамидов, холестерина, свободных жирных кислот».
Как ухаживать за кожей, испытывающей дефицит влаги, в домашних условиях
В первую очередь следует исключить из ухода твердые моющие средства (мыло), контрастные умывания, агрессивные скрабы с абразивными частицами, грубые мочалки, спиртовые лосьоны (тоники) и средства, содержащие кислоты. Также не рекомендуется посещение бани и сауны (кроме турецкой бани — хаммама).
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Очищать такую кожу следует с помощью средства с нейтральным рН (5,5), которое не должно содержать большого количества поверхностно-активных веществ (ПАВ). Один из признаков, что средство содержит мало ПАВ, — недостаточное пенообразование. Если кожа все равно плохо переносит умывание, то для ее очищения можно использовать специальное молочко или лосьон.
Чтобы быстро устранить дефицит влаги в домашних условиях, необходимо выбрать крем с влагоудерживающими компонентами. Наиболее популярные — глицерин, мочевина, гиалуроновая кислота, полисахариды и пр. Также в состав интенсивно увлажняющих средств могут входить пленкообразующие вещества, препятствующие испарению влаги из кожи (натуральные и минеральные масла, ланолин и т. п.), а также ингредиенты, восстанавливающие липидный барьер кожи (холестерин, сквалан, жирные кислоты).
Отличным дополнением станет использование глубоко гидратирующих сывороток, которые нужно наносить перед применением крема два раза в день. Для более быстрого и интенсивного увлажнения, а также в качестве SOS-средства (например, перед важным мероприятием) рекомендуются увлажняющие маски, которые можно наносить ежедневно в течение недели с плавным увеличением интервала до одного-двух раз в неделю.
Самый быстрый и эффективный способ профессионального увлажнения кожи — биоревитализация (инъекции гиалуроновой кислоты). Таким образом создается мощный гидрорезерв в глубоких слоях кожи (дерме), что позволяет не только вернуть ей здоровый и сияющий вид, но и устранить дискомфорт и сократить морщины, а также создать здоровую физиологическую среду для нормальной деятельности клеток. Все это обеспечивает долговременный результат таких процедур.
Фото: depositphotos, предоставлены брендами
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