Отказ от ретинола, глубокое очищение и еще 11 рекомендаций, как сохранить молодость кожи летом

Стоит выделить несколько важных моментов в летнем уходе за кожей:

Очищение кожи должно оставаться ежедневным – утром и вечером. Не ленитесь и не думайте, что раз вы ночью нигде не гуляли, да еще и тщательно умылись на ночь, то утром достаточно ополоснуть лицо водой. Использовать для очищения нужно мягкие средства в зависимости от типа кожи, при этом гели и пилинги с AHA-кислотами стоит оставить на осень.

Летом мы проводим на улице гораздо больше времени, чем обычно, а значит, кожа сильнее загрязняется, из-за жары поры забиваются быстрее, потому регулярно 1-2 раза в неделю необходимо проводить глубокое очищение – для этих целей хорошо подойдут энзимные маски и маски на основе глины. А вот скрабами с абразивными частицами натурального происхождения (скорлупа косточек абрикоса, кофе и т.д.) летом пользоваться не рекомендовано, так как они травмируют защитный роговой слой, стимулируют рост сосудов (купероз) и приводят к трансэпидермальной потери влаги.

Летом очень важно не пересушить кожу, поэтому уберите из ухода спиртосодержащие лосьоны и тоники либо используйте их локально, только чтобы подсушить воспаления.

Дневной уход остается по типу кожи: меняются только текстуры: крем для сухой кожи лица должен быть легким, не перегружающим кожу, для жирного типа подойдут эмульсии и гели с увлажняющим эффектом, желательно чтобы в их составе были антиоксиданты.