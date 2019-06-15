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Отказ от ретинола, глубокое очищение и еще 11 рекомендаций, как сохранить молодость кожи летом

Ни для кого не секрет, что летом кожа нуждается в особенно тщательной заботе. Жара, сухой на улице и кондиционированный в помещении воздух сильно обезвоживают кожу, делают ее тусклой и безжизненной. Злоупотребление в течение трех месяцев солнечными ваннами и отсутствие правильной защиты (да-да, еще встречаются люди, которые пренебрежительно относятся к SPF) дополнят печальную картину гиперпигментацией и сеткой преждевременно появившихся морщинок. Так как же надо ухаживать за кожей летом, чтобы осенью не заниматься устранением внезапно появившихся проблем?
Наталья Белоглазова
Врач-косметолог бьюти-пространства FACEOLOGY

Стоит выделить несколько важных моментов в летнем уходе за кожей:

  • Очищение кожи должно оставаться ежедневным – утром и вечером. Не ленитесь и не думайте, что раз вы ночью нигде не гуляли, да еще и тщательно умылись на ночь, то утром достаточно ополоснуть лицо водой. Использовать для очищения нужно мягкие средства в зависимости от типа кожи, при этом гели и пилинги с AHA-кислотами стоит оставить на осень.

  • Летом мы проводим на улице гораздо больше времени, чем обычно, а значит, кожа сильнее загрязняется, из-за жары поры забиваются быстрее, потому регулярно 1-2 раза в неделю необходимо проводить глубокое очищение – для этих целей хорошо подойдут энзимные маски и маски на основе глины. А вот скрабами с абразивными частицами натурального происхождения (скорлупа косточек абрикоса, кофе и т.д.) летом пользоваться не рекомендовано, так как они травмируют защитный роговой слой, стимулируют рост сосудов (купероз) и приводят к трансэпидермальной потери влаги.

  • Летом очень важно не пересушить кожу, поэтому уберите из ухода спиртосодержащие лосьоны и тоники либо используйте их локально, только чтобы подсушить воспаления.

  • Дневной уход остается по типу кожи: меняются только текстуры: крем для сухой кожи лица должен быть легким, не перегружающим кожу, для жирного типа подойдут эмульсии и гели с увлажняющим эффектом, желательно чтобы в их составе были антиоксиданты.

  • В ночной уход летом для сухой кожи нелишне будет включать средства с восстанавливающими компонентами – масла ши, авокадо, масло виноградных косточек, рисовых отрубей, пантенол, липиды, коллаген, сквален, гиалуроновая кислота, аминокислоты, мочевина, пептиды. Для жирной кожи хорошо подойдут легкие кремы в составе которых есть растительные экстракты, которые обладают противовоспалительным действием, витамины (С, Е, группы В), антиоксиданты (зеленый чай), глицин, пантенол, алоэ вера, микроэлементы (цинк, селен, кремний, сера).

Фото: vostock-photo/shutterstock

  • Для области вокруг глаз останутся все те же продукты, которыми вы пользовались весной, можно лишь добавить побольше увлажнения в виде патчей и специальную защиту для этой особо чувствительной зоны в виде стиков с SPF 50 (их, кстати, также можно использовать для ухода за губами).

  • В макияже, желательно отдавать предпочтение легким BB-кремам или тонирующим эмульсиям, которые дадут коже дышать.

  • А вот от продуктов, содержащих ретинол, летом, особенно перед поездкой к морю, лучше отказаться, так как этот компонент повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. К этим средствам лучше вернуться осенью или зимой, когда уровень инсоляции будет снижен.

  • Также не рекомендовано в летний период проведение пилингов или аппаратных процедур, которые сопровождаются активным шелушением, травматизацией эпидермиса или повышением фоточувствительности кожи, так как в сочетании с солнечным воздействием они могут спровоцировать появление гиперпигментации.

  • Лето – не лучше время года для различных оперативных вмешательств и удалений родинок, папиллом и т.д., так как в жаркое время года усиливается потоотделение, а пот – это благоприятная среда для размножения микроогранизмов, которые повышают риск развития инфекции в послеоперационной ране.

  • Старайтесь не трогать лицо грязными руками и используйте чистые бумажные платочки, если необходимо просушить лицо. Для того чтобы освежиться, можно использовать спрей с чистой или термальной водой или мисты с увлажняющими компонентами.

Ксения Федотова
Косметолог сети салонов Keep Looking

  • Яркое солнце и воздействие UV-лучей приводит к повреждению коллагено-эластиновых волокон кожи и, как следствие, к фотостарению и появлению гиперпигментации. Поэтому важно помнить о защите кожи в дневное время. В течение дня обязательно наносите SPF-защиту не ниже 25, даже если вы находитесь в городе.

  • В отличие от зимнего сезона, летом коже не нужно много питательных кремов и средств. Потому чем легче и проще текстуры крема, тем лучше кожа будет дышать. На лето лучше выбирать средства с легкой флюидной консистенцией с мощными увлажняющими факторами, но без активных масел. В составах лучше уделять внимание натуральным увлажняющим компонентам, таким как алое вера, гиалуроновая кислота, розовая герань и розовая вода.

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Le Visage Émulsion Ré-Équilibrante, Rivoli. Эмульсия восстанавливает баланс кожи естественным способом при помощи оригинального комплекта пре- и пробиотиков, усиливает микрофлору для обеспечения лучшей защиты эпидермиса от агрессивного воздействия и UV-лучей. Цена: 115€.

В целом рекомендации косметолога на лето предельно простые: летом кожу нужно особенно тщательно очищать, увлажнять и защищать от солнца. Не забывайте поддерживать водный баланс изнутри: пейте много чистой негазированной воды. Используйте SPF-защиту в дневное время, делайте легкие уходовые процедуры в салоне, и вы будете сиять и радовать всех своей красотой!

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами

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