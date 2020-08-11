Алые губы, идеальные smoky eyes и другие бьюти-секреты макияжа в стиле голливудских див

Какие продукты нужны для создания голливудского макияжа

Чтобы все получилось идеально, вам понадобятся: увлажняющая маска для лица, увлажняющий крем или основа под макияж, консилер, тональный крем, праймер с эффектом сияния, хайлайтер, карандаш для бровей, гель для бровей, карандаш для глаз, жидкая подводка для глаз, румяна для контуринга, пудра, тушь, карандаш для губ, красная помада.

Три основные правила по созданию голливудского образа

Правило 1. Перед нанесением тона стоит выбрать базу под макияж, которая будет верным помощником весь вечер, и не даст «сползти» лицу через несколько часов.

Правило 2. Определить свой цветотип: подобрать необходимый цвет тональной основы так, чтобы он не желтил или, наоборот, не сделал из прекрасной девушки угрюмого вампира с бледной кожей. Также нужно помнить главное правило при нанесении тона – не забывать про шею и зону декольте, чтобы не получить эффект маски. Наносить средство лучше спонжем или кистью из искусственного ворса, которые создадут идеальный ровный оттенок.

Правило 3. Подобрать такие стрелки, которые помогут добиться кошачьего взгляда, поэтому необходимо обзавестись терпением и необходимым арсеналом для поражения окружающих людей своей красотой. А при нанесении помады – предварительно создать четкий контур тем же оттенком карандаша, чтобы она продержалась весь вечер даже после бокала с шампанским.