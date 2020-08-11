Алые губы, идеальные smoky eyes и другие бьюти-секреты макияжа в стиле голливудских див
Несмотря на то, что голливудский макияж на первый взгляд кажется простым и легким – ровный тон, черные стрелки и классическая красная помада – существует множество нюансов, которые необходимо всегда помнить при создании образа. Самое важное – не перейти ту грань, которая сделает из утонченного макияжа вульгарное зрелище.
Какие продукты нужны для создания голливудского макияжа
Чтобы все получилось идеально, вам понадобятся: увлажняющая маска для лица, увлажняющий крем или основа под макияж, консилер, тональный крем, праймер с эффектом сияния, хайлайтер, карандаш для бровей, гель для бровей, карандаш для глаз, жидкая подводка для глаз, румяна для контуринга, пудра, тушь, карандаш для губ, красная помада.
Три основные правила по созданию голливудского образа
Правило 1. Перед нанесением тона стоит выбрать базу под макияж, которая будет верным помощником весь вечер, и не даст «сползти» лицу через несколько часов.
Правило 2. Определить свой цветотип: подобрать необходимый цвет тональной основы так, чтобы он не желтил или, наоборот, не сделал из прекрасной девушки угрюмого вампира с бледной кожей. Также нужно помнить главное правило при нанесении тона – не забывать про шею и зону декольте, чтобы не получить эффект маски. Наносить средство лучше спонжем или кистью из искусственного ворса, которые создадут идеальный ровный оттенок.
Правило 3. Подобрать такие стрелки, которые помогут добиться кошачьего взгляда, поэтому необходимо обзавестись терпением и необходимым арсеналом для поражения окружающих людей своей красотой. А при нанесении помады – предварительно создать четкий контур тем же оттенком карандаша, чтобы она продержалась весь вечер даже после бокала с шампанским.
Фото: Instagram yana_leventseva
Основные ошибки при создании голливудского макияжа
Нанесение помады без предварительного увлажнения. Яркая помада всегда выделяет все шелушения на губах, поэтому каждое утро после чистки зубов рекомендуется мягко массировать губы зубной щеткой, чтобы все ороговевшие частички убирались. А на ночь и в ветреную погоду использовать увлажняющее средство. На мягких губах любая помада смотрится выигрышно.
Длинные и объемные ресницы – верные спутники стрелок, поэтому необходимо прокрашивать их от самого корня, не забывая про нижний ряд. А межресничное пространство лучше заполнить карандашом-кайалом. Так взгляд кажется наиболее выразительным и открытым, а ресницы – гуще.
При нанесении яркой красной помады чаще всего многие по ошибке выбирают повседневные теплые румяна, что придает образу незавершенность, но визажисты рекомендуют подбирать румяна холодного розового оттенка, а не персиковые.
Лайфхаки по созданию макияжа голливудских див
Тон должен быть с натуральным финишем
Если тональный крем окажется слишком плотным, ситуацию спасет капля масла для лица, что заставит средство выглядеть более натуральным.
Не перебарщивайте с румянами
Слишком яркие румяна можно наносить под тональный крем, изменив обычную хронологию макияжа. Смешение текстуры румян и тонального крема в таком порядке даст более натуральный эффект, но при этом «размазанные» румяна добавят чертам выразительности.
Если нет румян, используйте помаду
Румяна может заменить ярко-красная помада для губ, но тогда придется потрудиться с растушевкой и с большей аккуратностью наносить пудру.
Правильно рисуйте стрелки
Самая основная ошибка девочек, которые рисуют себе стрелки – это заломы. Из-за нависающей складки на веке она визуально «ломается» и получается неровной. Чтобы избежать этой ошибки, рисовать их нужно с открытыми глазами. Линию начинайте с уголка глаза и ведите направляющую в свободную сторону от века. С открытыми глазами нам будет сразу видно, как стрелка проходит через складочки и не заламывается. Затем параллельно первой линии проведите вторую – к основанию века. В конце остается заполнить непрокрашенную часть внутри линий.
Фото: depositphotos
При необходимости «достройте» форму губ до симметричной
Красить губы красной помадой – достаточно сложный процесс, потому что губы у нас, как правило, ассиметричны. К тому же в случае с красной помадой часто видны абсолютно все неровности. Исправить эту проблему можно легко, используя консилер и скошенную кисть. Аккуратно пройдитесь кистью по имеющимся неровностям, запечатывая края.
Smoky могут быть не только темными
Макияж в стиле smoky-eyes остается классикой и никогда не выходит из моды. Кроме того, при создании дымчатого мейкапа не обязательно использовать черный цвет. Сегодня приветствуются любые оттенки, например, коричневые, серые или даже красные. Также очень выигрышно смотрятся графитовые оттенки, близкие к цвету мокрого асфальта.
Наносите подложку на веки
Для создания smoky-eyes следует наносить подложку на веки, чтобы макияж оставался стойким и насыщенным. Это может быть помада подходящего оттенка, либо самый удачный вариант – карандаш кайал. В зависимости от того, какой результат вы хотите получить, используйте черный, серый или коричневый цвет. Нанесите карандаш на ¼ века вдоль межресничного пространства, растушуйте его пушистой кисточкой и зафиксируйте тенями подходящего оттенка. Остается прокрасить ресничный контур и, по желанию, приклеить реснички. Голливудский макияж готов!
«Классический голливудский мейкап – один из самых сложных. Для макияжа губ нужна идеальная красная помада, подходящая под ваш цветотип, и безупречный контур: алый цвет не прощает ошибок. Со стрелками или smoky-eyes важно идеальное чувство баланса и умение создавать макияж с учетом особенностей строения вашего лица. Наиболее простая версия голливудского макияжа – это яркие губы и аккуратные стрелки. Увлажните лицо, нанесите базу для макияжа и ваше тональное средство. Если оно содержит небольшие мерцающие частички, кожа будет выглядеть сияющей и отдохнувшей. Нарисуйте черным лайнером стрелки, слегка удлиняя их к виску, накрасьте ресницы объемной тушью. Не забудьте о бровях: если необходимо, накрасьте их карандашом или тенями и зафиксируйте вашим любимым средством, гелем, тушью или мылом для бровей. Пройдитесь бронзером по выступающим частям лица (боковым сторонам лба, скулам, нижним краям челюсти – всем тем местам, которые загорают на солнце в первую очередь), нанесите хайлайтер на верхнюю часть скулы, под бровь и во внутренний уголок глаза. Для макияжа губ запаситесь яркой помадой, карандашом в тон или чуть темнее, чем помада, и кистью с остатками консилера. Аккуратно очертите контур губ, начиная с центральных частей верхней и нижней губы. Если карандаш и помада отличаются по цвету, растушуйте карандаш в центр губ и затем нанесите помаду, чтобы создать легкий эффект омбре. Если вы вышли за контур, аккуратно закрасьте это кистью с остатками консилера».
Фото: depositphotos, Instagram yana_leventseva
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