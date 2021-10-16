«Людей и события мы помним по их запаху»: колонка Яны Лапутиной

«Людей и события мы помним по их запаху»: колонка Яны ЛапутинойЖурналист и beauty-эксперт о том, почему ароматы могут стать «вишенкой на торте» вашего образа.
Яна Лапутина
Журналист, beauty-эксперт, совладелица клиники «Время Красоты»
Ну что, друзья, запускаю свою новую авторскую колонку на прекрасном портале Passion.ru! Неудивительно, что она будет посвящена вопросам красоты и всему, что с этим связано. Я с удовольствием буду делиться с вами своим личным опытом. Никакой рекламы, никакого product placement, никакой коммерции! Только те бренды, витамины, упражнения – которые я лично на себе испробовала и понимаю, как это работает, насколько это безопасно и будет эффективно для вас.
В моей колонке вы сможете найти ответы на следующие вопросы:
Стоит ли заниматься спортом и что такое ЗОЖ?
Как сбалансированно питаться?
Хороши ли БАДы и как их выбирать?
Нужно ли ориентироваться на анализ крови при выборе витаминов, которые вы используете?
Стоит ли прислушиваться к рекомендациям тренеров в зале или же нужно пойти на прием к терапевту?
Где пройти чек-ап и как ухаживать за волосами?
Как ухаживать за кожей дома?
Каким филлерам стоит доверять, какие аппаратные методики считаются безопасными и проверенными, а какие являются просто способом выкачать из вас деньги?
Безопасна ли пластическая хирургия и что такое эстетическая стоматология?
Обо всем этом я буду рассказывать с точки зрения моего личного опыта. Буду рада, если вы в директ моего Instagram-аккаунта будете присылать вопросы, которые вам интересны.
Фото: freepik.com
И, конечно, две мои очень любимые темы – ароматы и косметика! Это то, что окружает девушку с ее самого раннего возраста. Ведь каждая из нас заглядывала в косметичку мамы – тогда еще не такую богатую, наполненную и разнообразную в плане брендов – и тем не менее всем нам хотелось попробовать мамины тушь и помаду, не говоря уже о духах.
Духи – моя страсть. Я помню людей и события по тому аромату, который их сопровождал. Большинство важных моментов в моей жизни сопряжены с определенными запахами. Поэтому для меня парфюм имеет, пожалуй, основное и краеугольное значение. В силу этих причин, для первой своей колонки я выбрала именно эту тему.
Фото: freepik.com
Ароматы могут нас согревать, притягивать, отталкивать, дарить незабываемые ощущения, быть нашей одеждой или идеальным аксессуаром, дополнением к образу… Правильно и грамотно, гармонично подобранный аромат всегда становится той изюминкой, «вишенкой на торте», которая создает и завершает образ. И я как человек, который придает запахам особое значение, хотела бы поделиться списком тех, которые для меня являются ароматами, которые я выбираю всегда, а также теми, которые я открыла для себя совсем недавно.
Hermessence Poivre Samarcande от Hermes
Безусловно, мой личный топ возглавляет Hermessence Poivre Samarcande, Hermes. Впервые я попробовала его больше 12 или 14 лет назад, и мне повезло взять интервью у создателя этого аромата Жан-Клода Эллена перед самым его уходом из Парфюмерного Дома. Считаю, что это огромная честь – пообщаться с такой легендой. Если вы пролистаете мой Instagram, то найдете нашу совместную фотографию с с ним.
Hermessence Poivre Samarcande можно носить в любое время года, и он всегда будет прекрасно и по-разному звучать. Его нотки могут быть очень яркими, согревающими или же освежающими – но абсолютно точно запоминающимися. Они четко и явственно звучат на вашей коже. Невероятный микс из перца, вирджинского кедра, паприки, дуба, тмина и зеленых нот… Мой любимый парфюм, который занимает первое место и в моем сердце, и в моем рейтинге.
Silver Mountain Water от Creed
Второй аромат – от семейного Парфюмерного Дома Creed, появившегося еще в далеком XVIII веке, в 1760 году! Это бизнес, который передавался от отца к сыну на протяжении семи поколений. Парфюмер Оливер Крид с достоинством несет старинные традиции своей семьи, поддерживая высокие стандарты качества.
Фото: pexels
И даже те новые ароматы, которые появляются, безусловно, стали и станут достойным продолжением традиций. Мне кажется, очень здорово, что Creed не выпускают бесконечное количество новинок ежегодно. Ведь это показатель того, что Оливер хранит тепло и уважение к тому наследию, которое оставлено ему предками.
Мой любимый аромат Дома – это Silver Mountain Water. Он прекрасен тем, что его может носить как мужчина, так и женщина. Звучать он будет по-разному, но одинаково освежающе, сильно и ярко. Безусловно, роскошный аромат с эффектом прохлады.
French Leather и Russian Leather от MEMO
У Парфюмерного Дома Memo, основанного в 2007 году француженкой Кларой Моллой и ее мужем, ирландцем Джоном, есть много прекрасных, достойных ароматов. И мне также посчастливилось брать интервью у создателей.
Я влюблена в French Leather и Russian Leather. Первый аромат – интенсивный, в нем чувствуется много специй. Немного ориентальный, в нем раскрывается арабская, восточная Франция. Какие-то совершенно сумасшедшие нотки из лавки, в которую заходишь, а там продают специи, кожу, дымятся ароматные палочки… При этом в нем есть элегантность, шик, шарм Франции. Этот аромат я не могу носить на себе, хотя он мне очень нравится.
А вот парфюм, который я ношу – это Russian Leather. Не знаю, насколько он по своему букету действительно ассоциируется с Россией. Вероятно, те холодок и хвойность, которыми он наполнен, стали олицетворением зимней, хрустящей, блестящей России у создателя. Тем не менее уже года 4 года он тоже регулярно появляется в моем арсенале ароматов.
Фото: pexels
Это три аромата, которым я храню верность всегда. Но не могу не обратить внимание на то, что мир парфюмерии постоянно развивается, и появляются весьма любопытные новинки.
Twilly Eau Ginger от Hermes
Мне кажется, что радостный, свежий аромат Twilly Eau Ginger – стал крайне удачным запуском от прославленного Парфюмерного Дома. Дуэт из засахаренного имбиря и пиона вряд ли оставит кого-то равнодушным.
Его игривость подойдет как молодой девушке, так и уже зрелой барышне, которая хочет внести легкие, свежие нотки в свой образ. Аромат, который создан для выходного дня.
Ароматы могут нас согревать, притягивать, отталкивать, дарить незабываемые ощущения, быть нашей одеждой или идеальным аксессуаром, дополнением к образу…
Terre d'Hermès от Hermes
Пишу и понимаю, что, видимо, у меня сегодня день ароматов Hermes… Простите, но я ведь обещала вам делиться именно личным опытом и преференциями! Замыкает мой рейтинг мужской аромат Terre d'Hermès – который идеально подойдет и женщине. Он тоже немного с нотами специй, в нем тоже есть холодок. При этом он согревает кожу и меняется на ней, буквально расцветая.
Кому подойдет? Я думаю, что только сильная женщина, которая одинаково умеет открыто показывать свою женственность и контролировать свои эмоции, управлять ими, может носить этот аромат.
Попробуйте эти ароматы, расскажите, понравилось или нет. А я в следующей колонке расскажу вам о сыворотках, на которые стоит обратить внимание этой осенью и поделюсь секретами их применения, которые повысят эффективность.
Фото: freepik, pexels