«Людей и события мы помним по их запаху»: колонка Яны Лапутиной

Ароматы могут нас согревать, притягивать, отталкивать, дарить незабываемые ощущения, быть нашей одеждой или идеальным аксессуаром, дополнением к образу… Правильно и грамотно, гармонично подобранный аромат всегда становится той изюминкой, «вишенкой на торте», которая создает и завершает образ. И я как человек, который придает запахам особое значение, хотела бы поделиться списком тех, которые для меня являются ароматами, которые я выбираю всегда, а также теми, которые я открыла для себя совсем недавно.

Hermessence Poivre Samarcande от Hermes

Безусловно, мой личный топ возглавляет Hermessence Poivre Samarcande, Hermes. Впервые я попробовала его больше 12 или 14 лет назад, и мне повезло взять интервью у создателя этого аромата Жан-Клода Эллена перед самым его уходом из Парфюмерного Дома. Считаю, что это огромная честь – пообщаться с такой легендой. Если вы пролистаете мой Instagram, то найдете нашу совместную фотографию с с ним.

Hermessence Poivre Samarcande можно носить в любое время года, и он всегда будет прекрасно и по-разному звучать. Его нотки могут быть очень яркими, согревающими или же освежающими – но абсолютно точно запоминающимися. Они четко и явственно звучат на вашей коже. Невероятный микс из перца, вирджинского кедра, паприки, дуба, тмина и зеленых нот… Мой любимый парфюм, который занимает первое место и в моем сердце, и в моем рейтинге.

Silver Mountain Water от Creed

Второй аромат – от семейного Парфюмерного Дома Creed, появившегося еще в далеком XVIII веке, в 1760 году! Это бизнес, который передавался от отца к сыну на протяжении семи поколений. Парфюмер Оливер Крид с достоинством несет старинные традиции своей семьи, поддерживая высокие стандарты качества.