Стало известно, сколько россиян придерживаются здорового образа жизни

При этом отмечается, что женщины придерживаются ЗОЖ чаще мужчин (39,5% женщин против 27% мужчин). «Половина опрошенных также считают свое питание неправильным, 45% оценивают его положительно, а 5% — затрудняются ответить. В жизни большинства участников опроса (62%) присутствует спорт, но регулярно им занимается лишь 16%», — говорится в исследовании.

Кроме того, каждый пятый считает, что хорошо живет без ЗОЖ, так, 13% не хочет отказываться от алкоголя и сигарет, а 12% думают, что вести здоровый образ жизни слишком дорого. Об этом сообщают «РИА Новости».