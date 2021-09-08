Духи «не по возрасту» и еще 4 мифа о парфюмерии, мешающие ей наслаждаться
Екатерина Сиордия
Частный парфюмер
Миф 1. Существуют духи не по возрасту
Пожалуй, один из самых популярных существующих стереотипов — это утверждение родом из XVIII века о том, что запахи должны соответствовать возрасту. Да, наши далекие прапрапрабабушки тщательно следили за тем, чтобы молодые девушки едва заметно пахли фиалковой водой, носили светлые платья и держали «очи долу». Но на дворе XXI век, и рассуждения о том, что шипры — удел зрелых женщин, а акватика и модная сегодня кондитерская гурманика подходят только юным девушкам, безнадежно устарели.
Недавно на эту тему хорошо выступил бренд Juliette has a gun: в рекламе лаконичных Pear Inc. (основные ноты — груша и амброксан) весело скачет потрясающе обаятельная рыжая бабуля. Единственно правильный критерий выбора духов — те эмоции, которые они вызывают. Ну и про парфюмерный этикет не стоит забывать: духи с большим шлейфом неуместны в маленьких помещениях. Остальное — дело вкуса.
Фото: freepik.com
Миф 2. «Дорого равно стойко и шлейфово»
Да, такой подход к покупке духов до сих пор существует. Но давайте разберемся. За стойкость и шлейфовость отвечают определенные ароматные вещества, они могут быть и дорогими, и дешевыми. Все зависит от того, какое задание получил парфюмер. Например, целый ряд работ бренда Tom Ford — это духи, которые «сидят» близко к коже и даже не предполагают шлейфовости, хотя стоимость флакона начинается в среднем от 15 тысяч рублей. А вот Brocard — 400 рублей за 100 мл — слышно будет за несколько метров. Со стойкостью такая же история: ее не все любят, поэтому многие бренды даже из сегмента довольно дорогой ниши создают парфюмы, улетучивающиеся за 3-4 часа. Что очень хорошо для тех, кто в течение дня хочет менять духи, но не имеет возможности принять душ и переодеться.
## Миф 3. Иностранные духи лучше
В СССР флакон французских духов, подаренный заведующей детского сада, мог решить проблему отсутствия места в группе. И уж точно был предметом зависти подруг, потому что на полках магазинов можно было встретить только работы парфюмеров «Новой зари» и еще пары предприятий. Наверное, с тех пор и бытует стереотип о том, что лучшие духи — французские или как минимум иностранные.
К слову, надо отметить, что «Красная Москва», хоть и ассоциируется у многих с бабушками и безнадежным ретро, современными парфюмерами до сих пор считается одним из эталонных ароматов.
Фото: freepik.com
В России сейчас активно развиваются частные парфюмерные ателье, где мастера-парфюмеры создают интересные, самобытные духи, которые вполне могли бы конкурировать с мировыми люксовыми брендами. Почему они не выходят на рынок — вопрос специфики экономики в стране. Но сообщество российских парфюмеров продолжает расти, доказательство тому — ежегодная выставка VAST, объединяющая местных парфюмеров и поклонников их творчества.
Миф 4. Духи с феромонами превратят вас в объект желания
«Используйте наши духи с феромонами, и вам обеспечено внимание противоположного пола» — такое обещание могут дать только недобросовестные производители, а поверить ему — только не разбирающиеся в производстве духов люди. И так как таких большинство, «волшебные» духи с феромонами отлично продаются. Но давайте разберемся.
Феромоны — это вещества, которые выделяют животные для привлечения партнеров противоположного пола. Действуют они на представителей своего вида. К готовой к спариванию кошке не прибежит петух. С людьми такая же история. Можно облиться с ног до головы духами с феромонами бобра или шпанской мушки, на других людей это не произведет никакого эффекта. А ароматов с человеческими феромонами не бывает. «История одного парфюмера» Зюскинда, где главный герой убивал девушек, чтобы собрать их запах и создать притягательные для всех духи, — это всего лишь художественный вымысел.
Хотите с помощью аромата подчеркнуть свою сексуальность — выбирайте те, в которых вы чувствуете себя «горячей штучкой».
Миф 5. Подходящие духи на себе не ощущаешь
«Если вы не чувствуете на себе духи, значит, они вам подходят». Такие рекомендации до сих пор иногда можно услышать от консультантов в парфюмерном магазине. Но попробуем размышлять логически.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Если вы покупаете шлейфовый аромат, не слышите его на себе, но получаете комплименты от окружающих, вы заплатили за радость получать комплименты. А если аромат не шлейфовый? Окружающие его не слышат, вы на себе его не слышите через 15 минут, за что вы заплатили деньги, купив эти духи? За 15 минут удовольствия на старте? Или за призрачное «платье короля» из той самой сказки?
На самом деле духи вам подходят, если в течение дня вы слышите их на себе и они вам продолжают нравиться.
Кстати, если аромат носить ежедневно, нос к нему привыкает и вы перестаете его слышать. Поэтому и рекомендуют иметь в парфюмерном гардеробе несколько духов, чтобы время от времени их менять.
Фото: freepik