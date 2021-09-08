Духи «не по возрасту» и еще 4 мифа о парфюмерии, мешающие ей наслаждаться

Миф 2. «Дорого равно стойко и шлейфово»

Да, такой подход к покупке духов до сих пор существует. Но давайте разберемся. За стойкость и шлейфовость отвечают определенные ароматные вещества, они могут быть и дорогими, и дешевыми. Все зависит от того, какое задание получил парфюмер. Например, целый ряд работ бренда Tom Ford — это духи, которые «сидят» близко к коже и даже не предполагают шлейфовости, хотя стоимость флакона начинается в среднем от 15 тысяч рублей. А вот Brocard — 400 рублей за 100 мл — слышно будет за несколько метров. Со стойкостью такая же история: ее не все любят, поэтому многие бренды даже из сегмента довольно дорогой ниши создают парфюмы, улетучивающиеся за 3-4 часа. Что очень хорошо для тех, кто в течение дня хочет менять духи, но не имеет возможности принять душ и переодеться.

## Миф 3. Иностранные духи лучше

В СССР флакон французских духов, подаренный заведующей детского сада, мог решить проблему отсутствия места в группе. И уж точно был предметом зависти подруг, потому что на полках магазинов можно было встретить только работы парфюмеров «Новой зари» и еще пары предприятий. Наверное, с тех пор и бытует стереотип о том, что лучшие духи — французские или как минимум иностранные.

К слову, надо отметить, что «Красная Москва», хоть и ассоциируется у многих с бабушками и безнадежным ретро, современными парфюмерами до сих пор считается одним из эталонных ароматов.