Под лаской плюшевого пледа: какие ароматы согреют в ненастье

Выпьем за любовь

Согревающий эффект иногда имеют и алкогольные ароматы. Например, в работе House of Lion, посвященной дому Ланнистеров из сериала «Игра престолов», есть ноты красного вина, замши, амбры и грейпфрута. Неслучайно под осень популярный бренд Kilian выпустил духи Angel’s Share, обыгрывающие благородный коньяк.

Потянуло на сладенькое

Сладкая гурманика — еще одно направление, которое особенно хорошо продается в холодное время года. Солнца не хватает, так и хочется поднять себе настроение вкусным десертом. На парфюмерных предпочтениях это тоже сказывается.

Ваниль, практически во всех видах, шоколадные аккорды, жженый сахар, всевозможные парфюмерные воплощения конфет и печенья отлично заходят осенью и зимой. Метро начинает пахнуть давно полюбившимся всем Intense Café от Montale, This is Her от Zadig & Voltaire и им подобными; на парфюмерных выставках и маркетах особым спросом начинают пользоваться «вкусненькие духи».