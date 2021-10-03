Под лаской плюшевого пледа: какие ароматы согреют в ненастье

Одеваемся в кожу

Осенью хочется завернуться в теплый плед или накинуть куртку. Ароматы замши и кожи ассоциативно создадут ауру тепла. Ноты кожи — целый парфюмерный класс, где каждый найдет свое любимое звучание. Например, нежная испанская кожа с цветами или брутальная плотная кожа с дымными или древесными нотами.

Кстати, аккорд «кожа плюс специи» считается классическим зимним сочетанием. Один из знаменитых кожаных шипров — Bandit от Robert Piguet — выпускается с 1944 года и до сих пор звучит великолепно за счет тяжелого сочетания шипровых нот, цветов и кожи. Более современный кожаный невесомый аромат — Hermessence Cuir d'Ange от Hermès: прозрачная замша, мускус и гелиотроп, мягкий, ласковый парфюм на осень.

Бальзам на сердце

К теплым нотам также можно отнести плотные амбровые аккорды, с оттенками перуанского бальзама и лабданума. Классический пример ароматов этой группы — Myrrhe Impériale, Giorgio Armani, в котором мирра, бензоин, ваниль, амбра и шафран.

Кстати, бальзамические ароматы редко делятся на мужские или женские. Они создают настроение, мягкий обволакивающий кокон, который в осеннюю погоду красиво звучит и на мужской, и на женской коже.