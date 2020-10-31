Роды в Италии: платная анестезия, гости во время процесса и никаких суеверий
Об обезболивании при родах договариваются заранее
Я рожала младшую дочь бесплатно, в обычном роддоме. Есть вариант родов по контракту, но они очень дорогие — от десяти тысяч евро. Находишься в госпитале всего несколько дней, поэтому стоит ли это таких денег? Плюс у меня были уже третьи роды. Так что приняли решение рожать в роддоме бесплатно, по страховке, рядом с домом. Понравилось, что родильные дома дают раз-два в месяц возможность прийти и посмотреть родовые блоки, палаты. Приходишь с мужем и все смотришь. Добавляют, что роженица пока в состоянии увидеть, где все находится, как все работает, чтобы при родах о таких мелочах уже не думать. Так что мы с мужем ходили и смотрели — с нами еще пять пар. Настоятельно просили брать с собой не больше двух человек на роды. Потому что некоторые приглашают, помимо мужа, еще и маму, сестру, подругу — много людей в родильном зале не есть хорошо для персонала. Это показалось мне забавным, так как рожая старших дочерей в России, нужно было доплачивать, если планировала взять мужа на роды (сейчас это бесплатно — Прим.)
Что любопытно: если хочешь анестезию в процессе, то договариваться об этом нужно за два месяца до родов. Во время родового процесса попросить обезболивание нельзя. Нужно заранее записываться на консультацию к врачу, где тебе подбирают тип анестезии. Также предварительно сдаешь анализы. Доплачиваешь за визит к анестезиологу в районе ста евро — для Италии деньги совсем не большие. Врач в момент родов приезжает на роды — его вызывают. Но я этой услугой не пользовалась — рожала без анестезии.
Фото: Instagram @velopolina
Ребенка выкладывают на грудь на полтора часа
В роддом я приехала с мужем — у меня был индивидуальный родовой бокс, отдельная душевая и туалет, возможность воспользоваться джакузи. В палате ждали «приветственные» угощения: мармелад, печенье. Акушерка постоянно повторяла, что если я проголодаюсь, то нужно дать ей знать, так как понадобятся силы. Помню мебель веселого цвета: стены желто-фиолетовые, кресло зелено-розовое, то есть в роддоме не больничная обстановка. Ребенка тебе сразу кладут на грудь. Затем отошедшую плаценту и пуповину заворачивают в мешочек и выкладывают на живот. Выключают свет и оставляют так маму и младенца на час-полтора, пока смазка впитается. Только после этого ребенка обмывают и одевают в одежду, которую вы заранее принесли (обязательно просят, чтобы была шапочка). По поводу ведения беременности: на прием ходишь раз в месяц, делают плановые УЗИ (скрининг — по желанию), всего два раза, по-моему, сдавала кровь и мочу. Один раз анализ на глюкозу, когда приходишь на голодный желудок, а потом выпиваешь стакан сахарного сиропа. Вот этот обязательный анализ мне запомнился.
После родов лежишь в роддоме два дня, если все без осложнений прошло. У меня была двухместная палата, но находилась я там одна. Питание по меню: можешь заказывать на выбор блюда на обед и ужин из трех вариантов. Завтрак подается типичный итальянский: булочка, кофе, йогурт. Ходишь в столовую не нужно — питание развозят по палатам. Ребенок все время с тобой, но 24 часа работает комната матери и ребенка, где молодой маме, например, всегда могут помочь консультанты по грудному вскармливанию.
Фото: Instagram @velopolina
Какие пособия могут получать семьи в Италии
В Италии нет понятия многодетной семьи. Здесь смотрят на совокупный бюджет. Складывают доходы всех членов и вычисляют среднедушевой доход. Если он меньше определенного коэффициента, тебе могут начислить определенное пособие: кто-то 80 евро в месяц получает, кто-то 160. Но для тех, у кого трое детей и больше, есть фиксированное пособие — 1860 евро в год, которое разбивают на две выплаты — в июне и декабре. Многодетные семьи еще могут получить скидку на коммунальные платежи (газ и свет) — где-то 50%. Но при условии, что совокупный доход всех членов семьи меньше сорока тысяч евро в год, только тогда ты получаешь эту существенную для Италии субсидию. Подарочных наборов от властей нет, но есть декретные неплохие. Декрет полтора года, в течение которых восемь месяцев тебе платят практически полную сумму зарплаты. Потом ты можешь оставаться дома с ребенком (место держат до полутора лет), но уже не получаешь денег. Обычно все работают до последнего, а потом сидят восемь месяцев с малышом дома.
Фото: Instagram @velopolina
Детей не принято прятать от посторонних
Детей в Италии очень любят. Я первое время после родов не ходила в школу за старшими дочерьми, потому что знала, приди я в школу с коляской, к нам бы тут же сбежались другие мамы, залезли бы в коляску и начали умиляться моему ребенку. Здесь это в порядке вещей, когда незнакомые люди подходят пообщаться с чужим младенцем, сказать какие-то комплименты — это считается нормой, хотя лично мне было непривычно. Моя мама, приехав к нам, была к этому не готова. Для нее было шоком, когда прохожие по пути в бассейн угощали внучек конфетами, приветствовали — девочки у меня блондинки и привлекали много внимания. Мама еще не знала итальянский и не понимала, как это — незнакомые люди подходят к детям, что-то говорят, угощают сладостями.
Детей здесь никто не укутывает в конверты и одеяла — младенцы сверкают голыми пятками и ушами. Нашему глазу это тоже непривычно, так как у нас принято закутывать малышей потеплей, а то вдруг продует, простудится. В горах, лесах, магазинах, барах — везде можно увидеть родителей с младенчиками. Никто не сидит дома сколько-то там дней. В общественных местах почти везде есть пеленальные столики, комнаты мамы и ребенка, где можно сменить подгузник, покормить малыша, а если нужно, то и разогреть молочную смесь в микроволновке.
И да, не принято прятать ребенка сорок дней от посторонних людей, как у нас. Младенца показывают всем желающим, выкладывают фото в соцсети. А сразу после родов, когда роженицу отвезли в палату, к ней могут приходить гости — без ограничений. Им даже халаты, бахилы надевать не нужно (речь не о периоде пандемии — Прим.). В общем, опыт родов в Италии у меня исключительно положительный.
Фото: Pexels, Instagram @velopolina
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