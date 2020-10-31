Роды в Италии: платная анестезия, гости во время процесса и никаких суеверий

Об обезболивании при родах договариваются заранее

Я рожала младшую дочь бесплатно, в обычном роддоме. Есть вариант родов по контракту, но они очень дорогие — от десяти тысяч евро. Находишься в госпитале всего несколько дней, поэтому стоит ли это таких денег? Плюс у меня были уже третьи роды. Так что приняли решение рожать в роддоме бесплатно, по страховке, рядом с домом. Понравилось, что родильные дома дают раз-два в месяц возможность прийти и посмотреть родовые блоки, палаты. Приходишь с мужем и все смотришь. Добавляют, что роженица пока в состоянии увидеть, где все находится, как все работает, чтобы при родах о таких мелочах уже не думать. Так что мы с мужем ходили и смотрели — с нами еще пять пар. Настоятельно просили брать с собой не больше двух человек на роды. Потому что некоторые приглашают, помимо мужа, еще и маму, сестру, подругу — много людей в родильном зале не есть хорошо для персонала. Это показалось мне забавным, так как рожая старших дочерей в России, нужно было доплачивать, если планировала взять мужа на роды (сейчас это бесплатно — Прим.)

Что любопытно: если хочешь анестезию в процессе, то договариваться об этом нужно за два месяца до родов. Во время родового процесса попросить обезболивание нельзя. Нужно заранее записываться на консультацию к врачу, где тебе подбирают тип анестезии. Также предварительно сдаешь анализы. Доплачиваешь за визит к анестезиологу в районе ста евро — для Италии деньги совсем не большие. Врач в момент родов приезжает на роды — его вызывают. Но я этой услугой не пользовалась — рожала без анестезии.