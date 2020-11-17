Как избавиться от неудачного татуажа и микроблейдинга: главные методы и их особенности
В чем разница между татуажем и микроблейдингом
Перманентный макияж и татуаж
Это макияж-татуировка: в ходе особой косметологической процедуры в верхние слои кожи «закладывается» пигмент. В результате на лице образуется несмываемый makeup. Если девушке после непродолжительной реабилитации не нравится итоговая форма или цвет, мастера предлагают нанести поверх новое покрытие в надежде перекрыть неудачную работу. Но как бы печально это ни было, к сожалению, не любую работу можно исправить — все очень индивидуально и зависит от того, как сам пигмент поведет себя под кожей.
Микроблейдинг
Название процедуры образовано от двух слов: micro — маленький, blade — лезвие — это мануальный татуаж, создающий имитацию волосков на коже. Таким образом, это внедрение пигмента в эпидермис кожи. Неизвестно, как может отреагировать эпидермис на подобную процедуру. Эту технику профессионалы считают очень травматичной и неестественной, так как ее суть заключается в том, что вам специально процарапывают кожу и вводят туда краску.
Варианты неудачного перманентного макияжа
Существует несколько разновидностей неудачных случаев:
Неудачный микроблейдинг — это своего рода микропорезы, глубину внесения краски контролирует только рука мастера, потому чаще всего ее внедряют очень глубоко, намного глубже, чем обычную растушевку. Поэтому данная процедура очень часто сопровождается не только неудовлетворительными результатами, но и шрамами. Кроме того, довольно частым побочным эффектом считается изменение цвета пигмента, используемого для коррекции бровей, в красный или фиолетовый, что вряд ли кому-то придется по душе.
Когда говорят про неудачный татуаж, чаще всего имеют в виду старый, 10-15-летней давности, который наносился на большую глубину и выглядит как татуировка.
Фото: depositphotos
- Неудачный перманентный макияж бровей бывает двух видов: серого оттенка и слишком плотный.
Как исправить неудачный татуаж и микроблейдинг
Независимо от техники исполнения косметического татуажа, будь это растушевка, волоски или микроблейдинг, со временем брови требуют коррекции. Иногда просто меняется мода на форму или происходит естественное выцветание пигмента. И хорошо, если цвет меняется в сторону высветления, оставаясь в рамках первоначального оттенка, или просто сереет. Но бывает, что ситуация выходит за рамки дозволенного и тогда можно наблюдать брови всех цветов радуги: от лилово-синего, до апельсиново-оранжевого, а может быть и зеленый цвет.
Во время проведения коррекции всевозможных огрехов других мастеров, врач-косметолог принимает решение, как будет действовать. Тут есть два пути: первый — перекрытие цветом, если, конечно, позволяют исходные данные и форма бровей; второй — удаление старого пигмента с последующим перекрытием и изменением цвета, если это необходимо.
Ирина Голубева, визажист: «С помощью макияжа можно исправить неудачный татуаж. Для этого приобретите хороший тональный крем и плотный консилер. Наносить консилер можно с помощью небольшой кисти, перекрывая всю поверхность брови. Иногда бывает так, что пигмент татуажа может приобрести синий оттенок, тогда вам необходимо добавить корректора с розовым пигментом, чтобы нейтрализовать нежелательный цвет».
На сегодняшний день существует две техники избавления от неудачного татуажа: удаление при помощи ремувера (бывают кислотные и щелочные) или использование лазера. Какой из видов более продуктивен и менее травматичен, сказать трудно, поскольку все зависит от квалификации и опыта мастера, который будет удалять татуировку.
Преимущества разных методов удаления перманентного макияжа
Лазерное удаление
Более распространенный метод, аппарат видит практически все цвета пигментов, за исключением белого, но при этом на губах под воздействием плазмы в неоднородной среде диоксид титана меняет свою валентность с четырех до двух, из-за чего может появиться черная окантовка, которая уже не удаляется и не перекрывается ничем. Особенно это заметно в случаях с липлайтом.
Для бровей лазер подходит больше, так как их цвет темный и хорошо удаляется неодимовым лазером на длине волны 1064 нм. При этом капсула с пигментом как бы взрывается изнутри, и фрагменты его частичек удаляются с лимфотоком. Цвет перманента меняется на более светлый или более красный.
Длительность процедуры — примерно 30 минут. Придется проходить курс — за один раз избавиться от татуажа невозможно. Процесс заживления длится 1 месяц, потом делают повторную процедуру, красно-оранжевые следы удаляют тем же неодимовым лазером только на длине волны 532 нм. Количество процедур зависит от плотности и глубины залегания пигмента. Наиболее трудноудаляемым в бровях считают зеленый оттенок. Иногда мастеру может понадобиться до 10 процедур и займет это примерно год, но правильный подход может дать поразительные результаты.
Фото: depositphotos
Удаление ремувером
В этом случае происходит механическое дробление капсулы с последующим вытягиванием пигмента на поверхность кожи и его удалением с корочками. Тут тоже нужна особая осторожность, так как присутствуют риски шрамирования тканей. Особенно усложняется этот процесс, когда уже есть шрамы от микроблейдинга, полученные при неправильном выполнении процедуры. Однако ученые уже озаботились разработкой новой технологии ультразвукового удаления пигмента. Этот метод будет более безопасным, так как будет проводиться без нарушения целостности кожного покрова в отличие от ремуверов, и будет лучше лазера, поскольку одинаково будет реагировать на пигменты любого цвета и даже белый.
Реабилитация после коррекции татуажа
После проведения процедуры рекомендуется:
В случае удаления перманентного макияжа на глазах — капать противоотечные глазные капли.
В период заживления не рекомендуется посещать баню, сауну, бассейн.
Нежелательно ходить в спортзал.
На область, обработанную лазером, необходимо наносить мазь Целестодерм-В с гарамицином, а также на кожу вокруг удаленного участка — мазь Траумель.
Необходимо обрабатывать кожу хлоргексидином или мирамистином.
Избегать всяческого травмирования кожи после удаления татуажа.
Фото: depositphotos
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