Как избавиться от неудачного татуажа и микроблейдинга: главные методы и их особенности

На сегодняшний день существует две техники избавления от неудачного татуажа: удаление при помощи ремувера (бывают кислотные и щелочные) или использование лазера. Какой из видов более продуктивен и менее травматичен, сказать трудно, поскольку все зависит от квалификации и опыта мастера, который будет удалять татуировку.

Преимущества разных методов удаления перманентного макияжа

Лазерное удаление

Более распространенный метод, аппарат видит практически все цвета пигментов, за исключением белого, но при этом на губах под воздействием плазмы в неоднородной среде диоксид титана меняет свою валентность с четырех до двух, из-за чего может появиться черная окантовка, которая уже не удаляется и не перекрывается ничем. Особенно это заметно в случаях с липлайтом.

Для бровей лазер подходит больше, так как их цвет темный и хорошо удаляется неодимовым лазером на длине волны 1064 нм. При этом капсула с пигментом как бы взрывается изнутри, и фрагменты его частичек удаляются с лимфотоком. Цвет перманента меняется на более светлый или более красный.

Длительность процедуры — примерно 30 минут. Придется проходить курс — за один раз избавиться от татуажа невозможно. Процесс заживления длится 1 месяц, потом делают повторную процедуру, красно-оранжевые следы удаляют тем же неодимовым лазером только на длине волны 532 нм. Количество процедур зависит от плотности и глубины залегания пигмента. Наиболее трудноудаляемым в бровях считают зеленый оттенок. Иногда мастеру может понадобиться до 10 процедур и займет это примерно год, но правильный подход может дать поразительные результаты.