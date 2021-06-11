Кроуфорд и другие звезды, которые прославились из-за «недостатков» внешности
Американская актриса Вупи Голдберг одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырех главных престижных наград: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». Не сразу заметно, но у звезды особенно популярной в 80-90-х отсутствуют брови. Оказалось, в определенный момент она попросту решила их сбрить, чем и занимается до сих пор, оправдывая это тем, что ее настоящие брови ужасные: непослушные и торчат в разные стороны.
Фото: Globallook
И даже большой нос не помеха стать всемирно известной, это доказала Барбра Стрейзанд. Без выдающихся внешних данных, когда в нее не верила даже родная мать, она шла к своей цели и стала легендой музыки и кино ХХ века.
Фото: Globallook
А красотка Меган Фокс, которая находится в списке секс-символов, казалось бы, совершенна. Однако и у жгучей брюнетки есть свой недостаток, связан он с врожденной патологией, так называемой брахидактилией. Эта аномалия развития конечностей, в случае с Меган ее большие пальцы на руках гораздо крупнее остальных пальцев, при этом с маленькой ногтевой пластиной.
Фото: Globallook
Британская актриса Кира Найтли любит свою маленькую грудь и не считает ее недостатком, а скорее, наоборот, изюминкой. Звезда признается, она часто сталкивалась с тем, что после фотоссесий ей «пририсовывали» грудь, и ее это раздражало. Однажды Найтли решилась и сделала откровенную фотосьемку топлес и сообщила, что не собирается ничего менять.
Фото: Globallook
Героиню сериала «Секс в большом городе» Сару Джессику Паркер многие не считают привлекательной. Она обладательница крупного носа с горбинкой, однако это не помешало актрисе стать иконой стиля и сводить с ума многих мужчин.
Фото: Globallook
Синди Кроуфорд, популярная модель 90-х, тоже имеет собственную изюминку. На ее лице над губой есть родинка, которая поначалу даже мешала строить карьеру модели. Тогда в мире моды все должно было быть идеально, поэтому Синди нередко просили удалить свою родинку или пытались ее ретушировать. Она и сама комплексовала и подумывала ее удалить, но радуется, что не решилась на этот шаг.
Фото: Globallook
Американская звезда Ким Кардашьян по-своему особенна. Ее визитной карточкой стали объемные бедра и ягодицы по сравнению с талией. Многие поэтому считают ее привлекательной, и даже появилась соответствующая песня «Попа, как у Ким», ее формы стали неким трендом и принесли всемирную известность девушке.
Фото: Globallook
Фото: Globallook
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