Кроуфорд и другие звезды, которые прославились из-за «недостатков» внешности

Синди Кроуфорд, популярная модель 90-х, тоже имеет собственную изюминку. На ее лице над губой есть родинка, которая поначалу даже мешала строить карьеру модели. Тогда в мире моды все должно было быть идеально, поэтому Синди нередко просили удалить свою родинку или пытались ее ретушировать. Она и сама комплексовала и подумывала ее удалить, но радуется, что не решилась на этот шаг.