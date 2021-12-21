Сегодня в 09:00 5 мин.

Какой макияж будет актуален в 2022 году: самые горячие тренды

Визажисты — о главных тенденциях в мире мейкапа, которых не избежать в наступающем году

Новый, 2022 год обещает быть во всех отношениях ярким, в этом можно не сомневаться, несмотря на то что реалии современного мира диктуют свои правила на тренды макияжа. Так почему же визажисты уверяют, что грядущие тенденции в мире мейка унесут нас в мир волшебства и сказок?