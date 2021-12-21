Какой макияж будет актуален в 2022 году: самые горячие тренды

Какой макияж будет актуален в 2022 году: самые горячие трендыВизажисты — о главных тенденциях в мире мейкапа, которых не избежать в наступающем году
Конечно, было бы глупо отрицать, что из-за определенных обстоятельств, о которых вспоминать не слишком хочется, акцент естественным образом смещается с губ на глаза — именно они будут в эпицентре всеобщего внимания. Так, на подиумах недель моды щеголяют модели с ярким акцентом на глазах, который варьируется от мягкой дымки до четких линий. Макияж поражает воображение своей формой и цветом, поэтому в этом году мы можем быть по-настоящему смелыми и игривыми — это 100%.
Марьям Магомедова
Национальный визажист бренда KIKO. Профессиональный визажист и бьюти-эксперт, в профиле которого неделя моды в Москве, участие в качестве визажиста у звездных дизайнеров Wera Wang, Rosario, Михаила Зайцева, Fashion Week Paris, France, @mariam.me
Никогда еще мир сказок так тесно не был связан с макияжем. Судите сами: самые горячие тренды макияжа 2022 года:
Тренд 1. Чары русалки
Классическому коричневому и серому smoky eyes приходит на смену сине–зеленый морской колорит. При этом вы можете использовать зеленую гамму теней и дополнить макияж глаз яркой синей подводкой.
Вот несколько секретов по созданию соблазнительного smoky eyes.
Если у вас близко посаженные глаза, нанесите пудру на внутренний уголок. Большой ошибкой является использование яркого глиттера в данной зоне, это не только не дает эффекта открытых глаз, но и за счет активного светоотражения приближает глаза. Далее нанесите зеленые тени на подвижное веко, они могут быть матовыми или сияющими. На внешний угол нанесите матовые синие тени, мягко растушевав границу между оттенками. Благодаря правильному расположению оттенков вы эффектно подчеркнете достоинства глаз, а образ будет отвечать последним мировым тенденциям.
Если у вас нависшее веко и вы используете серо-коричневую гамму, чтобы сделать коррекцию, не расстраивайтесь, зеленый оттенок теней великолепно согласуется с бронзовой гаммой. А бронзовый оттенок негласно у визажистов именуется как лифтинг-цвет. Для создания распахнутого взгляда финишируйте зеленый smoky eyes по складке века бронзовой пудрой или тенями.
Если вы собираетесь на вечеринку и хотите поразить окружающих ярким образом, повторите макияж с показа Versace. Нанесите толстую линию зеленой подводки, выходя за пределы века, стремясь к височной части. По верхнему контуру вдоль зеленой подводки нанесите тонко синюю линию. Такой экстравагантный образ сделает вас главной героиней вечера.
Фото: freepik.com
Тренд 2. Стрелы амура
Черная подводка давно завоевала сердца миллионов женщин, но в 2022 году ее исполнение сделает из вас принцессу Жасмин из «Аладдина». Яркая и четкая, она выходит за пределы подвижного века и направляется к вискам. Все внимание окружающих будет приковано к вашим чарующим глазам. Для самых смелых допустимо использование двойной стрелки как на показе Dior, на котором модели предстали с длинными двойными стрелками, не соединяющимися друг с другом — это главное условие тренда (сверху одна, снизу другая, между стрелками остается пространство). Такой трюк позволяет не только придать глазам кошачью форму, но и сделать их невероятно большими.
Главные условия для создания идеальных стрелок:
Веко необходимо подготовить: нанесите базу Neutral Eye Base на всю поверхность века, она позволит скрыть капилляры и покраснения. Далее используйте бежевый оттенок теней светлее вашей кожи на один тон — это мгновенно придаст свежий и отдохнувший вид, а глаза визуально будут выглядеть больше.
Для того чтобы было легче рисовать стрелку, нанесите черный устойчивый карандаш в межресничное пространство верхнего века. Это создаст своего рода каркас, благодаря которому вам будет проще нанести подводку.
Для того чтобы найти верный ориентир траектории подводки к височной части, необходимо взять кисть и приложить один ее конец к внешнему углу нижнего ряда ресниц. Другой конец покажет классическое направление, которое будет согласовываться с анатомией вашего лица.
Фото: freepik.com
Тренд 3. Голливудский шик
В этом сезоне красный становиться ярко-бордовым, насыщенным, терпким. Контур четко очерчен, а губы словно наполнены вином. Глаза мы оставляем в спокойной бежевой гамме, без четких линий. Губы сохраняют мягкую бархатистость, без активного сияния.
Секреты по созданию идеально накрашенных губ:
Всегда используйте устойчивые текстуры. Подтекший красный, бордовый на губах выглядит не соблазнительно, а устрашающе.
Красный оттенок подчеркивает красноту на лице — позаботьтесь о том, чтобы скрыть покраснения, капилляры, прыщи. Вашим помощником станет зеленая база, она прекрасно скроет все недостатки. Далее необходимо нанести тональное средство по типу кожи.
Если вам сложно сделать ровную форму губ при помощи карандаша, нанесите вначале помаду, а затем подправьте форму карандашом.
Анна Карташова
Основатель и креативный директор Annbeauty
Тренд 4. Румяные щечки
Одним из главных трендов наступающего года, несомненно, можно назвать румянец. Дайте волю своему воображению и выйдите за границы «яблочек» на щеках, растушевывайте продукт к вискам и наносите на веки. Чтобы получить отличный результат, лучше всего использовать объемную пушистую кисть и румяна подходящего оттенка. Также старайтесь выбирать шелковистые текстуры продуктов, которые не только создадут максимально естественный эффект, но и дополнительно сгладят рельеф кожи, обеспечивая модный монохромный образ.
Тренд 5. Больше блеска
Следующий тренд — сияние. В моде сияющая кожа, глаза и все открытые участки тела. Всевозможные блестки и спарклы находятся на пике популярности. Многие модные бренды в своих недавних показах активно использовали эффект максимально блестящих губ. Такой трендовый образ легко создать с помощью спарклов. Просто наберите оттенок на подушечку пальца и сглаживающим движением перенесите на губы.
Фото: DPA
Тренд 6. Гранж возвращается
Небрежные черные smoky eyes а-ля Кейт Мосс. Чтобы сделать мейкап ультратрендовым, нанесите поверх макияжа глаз черный спаркл или прозрачный блеск для век для создания «мокрого» эффекта.
Эллин Святимова
Визажист, основатель онлайн-школы комплексного развития женщины, автор блога @makeupbyellin
Тренд 7. Нюд остается
В этом году нюд будет популярен как никогда. «Макияж без макияжа» и эффект «голой» кожи будут выигрышно выделяться среди любителей мейкапа, однако яркие акценты будут также присутствовать в трендах, а главное, их легко можно внедрять в повседневные образы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Тренд 8. Уход в небытие агрессивного контуринга
В макияже лица ожидаются новшества: нанесение румян на бОльшую область лица (от скул к надбровным дугам), снижение популярности агрессивного контуринга, переход к контурингу кремовыми средствами.
Тренд 9. Ретрошик
Стиль ретро будет главенствовать в первой половине 2022 года: большие стрелки, пышные ресницы, красная помада и свежий, сочный румянец станут очень популярны.
Фото: freepik.com, DPA