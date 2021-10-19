Тревожные перемены: что случилось с лицом супермодели-бунтарки Кейт Мосс

«Видимо, накануне Миланской и Парижской недель моды, может быть за месяц, Кейт Мосс сделала не только блефаропластику, но и эндоскопический лифтинг бровей. Такие мысли у меня возникли при сравнении ее нынешних и старых фотографий, потому что заметно, что, во-первых, ее брови были намного ниже, а во-вторых, у нее было нависание верхней кожной складки на ресницы, сейчас этого нет, и ее взгляд стал более открытым. Почему кажется, что она поменялась и выглядит немного странно? Все потому, что у нее поменялась форма глаз. В ранний послеоперационный период это действительно может произойти, а потом, когда происходит реабилитация, форма может восстановиться. Почему так получилось? Потому что идет натяжение и напряжение кожи на нижнем веке, и оно как будто немного оттягивается вниз, и кажется, что глаз округляется. Это нормальное явление, операция прошла как надо, просто сейчас у Кейт Мосс проиходит ранний послеоперационный период. Ей не следовало делать коррекцию накануне показа, чтобы не становиться жертвой пристальных взглядов папарацци».