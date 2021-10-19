Тревожные перемены: что случилось с лицом супермодели-бунтарки Кейт Мосс
Лия Гавашели
Пластический хирург
Как и большинство популярных моделей прошлого, Кейт Мосс выбрала естественное старение, предпочитая комплексный уход за кожей пластической хирургии. Ей удавалось долгое время оттягивать визит к специалистам, хотя то тут, то там можно было встретить экспертное мнение о том, что пластика век топ-модели явно не помешала бы. В какой-то момент она, видимо, сдалась и решилась на блефаропластику. И, судя по последним фотографиям Кейт Мосс со специального показа ювелирного бренда Messika, на котором была представлена коллекция, созданная в сотрудничестве с ней, результат вмешательства превзошел ожидания — к сожалению, не в хорошем смысле этого выражения.
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Фото: eastnews
Скорее всего, Мосс прибегла к так называемой круговой блефаропластике. Один из рисков данного вмешательства — получение эффекта «круглых глаз», что мы сейчас и наблюдаем у модели. С учетом того, что необычный разрез глаз всегда был изюминкой внешности Кейт и придавал ей особый шарм, из-за пластики ее индивидуальность была потеряна. Операцию можно считать удачной, если оценивать то, что взгляд модели получился максимально открытым, но это немного не тема Мосс.
Фото: Globallook
Возможно, в данном случае специалисту стоило бы провести коррекцию периорбитальной зоны поэтапно — сделать сначала верхнюю блефаропластику, например, по восточному типу, а затем, после полного восстановления пациентки, через полгода минимум, уже прибегнуть к нижней блефаропластике, чтобы удалить мешки под глазами. И тогда эффект от вмешательства был бы совершенно иной, и можно было бы сохранить уникальный разрез глаз всемирно известной манекенщицы и бизнесвумен.
Данила Лупин
Дипломированный пластический хирург, член РОПРЭХ, сертифицированный тренер по нитевым и инъекционным методикам
«Видимо, накануне Миланской и Парижской недель моды, может быть за месяц, Кейт Мосс сделала не только блефаропластику, но и эндоскопический лифтинг бровей. Такие мысли у меня возникли при сравнении ее нынешних и старых фотографий, потому что заметно, что, во-первых, ее брови были намного ниже, а во-вторых, у нее было нависание верхней кожной складки на ресницы, сейчас этого нет, и ее взгляд стал более открытым. Почему кажется, что она поменялась и выглядит немного странно? Все потому, что у нее поменялась форма глаз. В ранний послеоперационный период это действительно может произойти, а потом, когда происходит реабилитация, форма может восстановиться. Почему так получилось? Потому что идет натяжение и напряжение кожи на нижнем веке, и оно как будто немного оттягивается вниз, и кажется, что глаз округляется. Это нормальное явление, операция прошла как надо, просто сейчас у Кейт Мосс проиходит ранний послеоперационный период. Ей не следовало делать коррекцию накануне показа, чтобы не становиться жертвой пристальных взглядов папарацци».
Фото: globallook, GettyImages, eastnews