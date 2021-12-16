МакSим, Гузеева и другие звезды, выигравшие битву с коронавирусом в 2021 году
Летом вся страна следила за историей болезни певицы МакSим. 38-летняя исполнительница почувствовала себя плохо после концерта. Все признаки поначалу указывали на обычную ОРВИ: температура, слабость, кашель. Уже через несколько дней она оказалась в реанимации, тревожные симптомы нарастали. В какой-то момент певица уже не могла дышать самостоятельно: поражение легких составляло больше 80%, МакSим поместили в искусственную кому. Поклонники молились за певицу, и, скажем честно, далеко не все верили, что ее организм сможет справиться. Но чудеса случаются — сейчас, в декабре, певица радует фанатов прекрасной физической формой. Мама двух дочерей полностью вернулась к привычной жизни: она выступает, получает премии, снимается в фотосессиях. И все благодаря слаженной работе врачей.
Фото: GlobalLookPress
По словам врача и телеведущей Елены Малышевой, «это выдающаяся история врачей-реаниматологов 52-й больницы. Она единым моментом находилась и на искусственной вентиляции, и ей проводили ЭКМО, так как у нее было практически 100% поражение легких, то есть легкие не дышали. В этом случае искусственная вентиляция бесполезна, потому что воздух нагнетается, а он не проходит в сосуды, все сосуды в тромбах. И за нее дышала отдельная машина, которая называлась ЭКМО», — делилась в интервью ведущая программы «Жить здорово!».
Фото: GlobalLookPress
Многие скажут, что в истории с МакSим свою роль сыграл возраст, ведь чем моложе пациент, тем проще организму бороться с болезнью, восстанавливаться после нее. Но история Ларисы Гузеевой доказывает, что побороть коронавирусную инфекцию можно и в зрелом возрасте. Важно состояние иммунитета и качественная медицинская помощь.
Телеведущая перенесла коронавирус в тяжелом форме — за ее жизнь боролись в больнице. Через некоторое время Гузеева вернулась на съемочную площадку. В свойственной ей манере теледива честно рассказала, что выглядит «страшной» после болезни, забывает слова и вообще она до COVID-19 и после — это два разных человека. Кроме того, телеведущая столкнулась с очередной порцией хейта. Лариса Гузеева даже закрывала комментарии к своим постам в соцсети и призывала «людоедов» остановиться. Ей непонятно, почему публичные люди, ее коллеги, после выздоровления сталкиваются с ненавистью со стороны ряда подписчиков... Но, конечно, немало и тех, кто искренне порадовался выздоровлению любимой ведущей.
Фото: GlobalLookPress
Недавно за добрые слова поддержки благодарил поклонников Александр Серов. Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» боролся с коронавирусной инфекцией с конца сентября. В его случае поражение легких составило 75% — дышать певец мог только с помощью кислородной маски. Некоторое время он провел в реанимации. Ситуация усугублялась тем, что Серов страдает от сахарного диабета — это заболевание ухудшает состояние пациента при коронавирусе и требует еще более тщательной терапии и наблюдения.
Благодаря слаженной работе врачей 67-летний артист пошел на поправку. Подробностями о его состоянии с поклонниками делился друг Игорь Крутой. Исполнитель отдельно поблагодарил композитора за поддержку в это непростое время.
Фото: GlobalLookPress
Семья Олег Газманова переболела почти полным составом. Сам исполнитель оказался в больнице с воспалением легких.
«Я попал в больницу. У меня еще было воспаление легких, сопутствующее этой болезни, потеря обоняния, температура, слабость, которая до сих пор проявляется. Я успел похудеть на 6,5 килограмма», — делился с подписчиками Газманов. Через некоторое время певец сообщил фолловерам, что снова в строю, и провел домашний эфир, где ответил на все вопросы о болезни и не только.
Напомним, что некоторое время назад Газманов боролся с опухолью на связках. Долгое время певцу не могли поставить корректный диагноз. В какой-то момент он не мог петь и в буквальном смысле слова замолчал. Пришлось делать операцию. После удаления опухоли исполнитель медленно, но верно пошел на поправку. В этот период его поддерживала семья.
Фото: GlobalLookPress
Кажется, в уходящем году единственной мучившей всех болезнью был именно коронавирус. В разных формах его перенесли и Анна Нетребко, Филипп Киркоров, Земфира, Елена Воробей, Александр Васильев и многие другие. Если поначалу о болезни многие предпочитали не сообщать публично, то вскоре стало понятно, что инфекция в той или иной форме коснется если не всех, то большинство. Звезды стали рассказывать о том, как борются с болезнью.
А по словам нашего эксперта, врача общей семейной практики Олега Дмитриева, легкие способны восстановиться самостоятельно (если речь не идет о значительных поражениях. — Прим. ред.), но в наших силах им помочь. В разговоре о восстановительных мерах в стационаре чаще всего имеется в виду спелеотерапия. Это процедура, при которой пациент дышит воздухом с аэрозольной взвесью соли и повышенным содержанием отрицательных аэроионов. Плюс почти все врачи рекомендуют дыхательную гимнастику Стрельниковой. Также можно надувать воздушные шарики, выдувать мыльные пузыри, выдыхать через трубочку, опущенную в стакан с водой. Из физических нагрузок пользу принесут плавание и ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Фото: Globallookpress, Instagram Александра Серова