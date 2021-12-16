МакSим, Гузеева и другие звезды, выигравшие битву с коронавирусом в 2021 году

Многие скажут, что в истории с МакSим свою роль сыграл возраст, ведь чем моложе пациент, тем проще организму бороться с болезнью, восстанавливаться после нее. Но история Ларисы Гузеевой доказывает, что побороть коронавирусную инфекцию можно и в зрелом возрасте. Важно состояние иммунитета и качественная медицинская помощь.

Телеведущая перенесла коронавирус в тяжелом форме — за ее жизнь боролись в больнице. Через некоторое время Гузеева вернулась на съемочную площадку. В свойственной ей манере теледива честно рассказала, что выглядит «страшной» после болезни, забывает слова и вообще она до COVID-19 и после — это два разных человека. Кроме того, телеведущая столкнулась с очередной порцией хейта. Лариса Гузеева даже закрывала комментарии к своим постам в соцсети и призывала «людоедов» остановиться. Ей непонятно, почему публичные люди, ее коллеги, после выздоровления сталкиваются с ненавистью со стороны ряда подписчиков... Но, конечно, немало и тех, кто искренне порадовался выздоровлению любимой ведущей.