Заячья губа, лопоухость и другие дефекты звезд, которые не помешали им прославиться

В мире подобные случаи встречаются довольно часто, поэтому неудивительно, что оттопыренные уши достались и некоторым из знаменитостей. В числе их – звезда вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт. Именно по этой причине ранее она предпочитала носить прически, которые не акцентируют внимание на ее ушах. Однако актриса не стала делать отопластики, приняв эту особенность. Таким же образом поступили и многие ее коллеги: в их числе Энн Хэтэуэй, Эмма Уотсон, Кэти Холмс, Софи Марсо, Кортни Кокс и Кейт Хадсон. И это далеко не полный список знаменитостей с подобным дефектом. Певица Бейонсе столкнулась с другой проблемой – выраженной асимметрией одного уха. Кстати, среди голливудских красавцев также немало лопоухих – среди них Уилл Смит, Бен Стиллер, Ченнинг Татум, Маколей Калкин и даже Дэниел Крейг.

Расщелина верхней губы («заячья губа»)

Существуют и другие, менее безобидные патологии. Так, если ребенок рождается с так называемой «заячьей губой» или хейлосхизисом, ему обязательно требуется проведение операции. В основе проблемы лежит нарушение во время внутриутробного развития, когда на небе появляется расщелина. К счастью, этот дефект устраняется оперативным путем в раннем возрасте довольно легко. Подобная коррекция называется хейлопластика. Один из самых известных людей, перенесший такую операцию – актер Хоакин Феникс. Сегодня о неприятных переживаниях ему напоминает лишь шрам на верхней губе.