Заячья губа, лопоухость и другие дефекты звезд, которые не помешали им прославиться

Заячья губа, лопоухость и другие дефекты звезд, которые не помешали им прославитьсяПри желании от некоторых из этих эстетических недостатков можно избавиться.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Павел Голованев
Пластический хирург
Лопоухость
Такой дефект, как лопоухость, не несет никаких проблем со здоровьем, однако часто он становится причиной насмешек над ребенком, что может значительно отравить ему жизнь. Особенно тяжело даются детям с этим дефектом школьные годы – одноклассники могут действительно сделать нахождение в стенах учебного заведения невыносимым. И если в прошлом такие коррекции в детском возрасте практически не проводили, сегодня отопластика может быть рекомендована детям с самых ранних лет.
Фото: GettyImages
В мире подобные случаи встречаются довольно часто, поэтому неудивительно, что оттопыренные уши достались и некоторым из знаменитостей. В числе их – звезда вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт. Именно по этой причине ранее она предпочитала носить прически, которые не акцентируют внимание на ее ушах. Однако актриса не стала делать отопластики, приняв эту особенность. Таким же образом поступили и многие ее коллеги: в их числе Энн Хэтэуэй, Эмма Уотсон, Кэти Холмс, Софи Марсо, Кортни Кокс и Кейт Хадсон. И это далеко не полный список знаменитостей с подобным дефектом. Певица Бейонсе столкнулась с другой проблемой – выраженной асимметрией одного уха. Кстати, среди голливудских красавцев также немало лопоухих – среди них Уилл Смит, Бен Стиллер, Ченнинг Татум, Маколей Калкин и даже Дэниел Крейг.
Расщелина верхней губы («заячья губа»)
Существуют и другие, менее безобидные патологии. Так, если ребенок рождается с так называемой «заячьей губой» или хейлосхизисом, ему обязательно требуется проведение операции. В основе проблемы лежит нарушение во время внутриутробного развития, когда на небе появляется расщелина. К счастью, этот дефект устраняется оперативным путем в раннем возрасте довольно легко. Подобная коррекция называется хейлопластика. Один из самых известных людей, перенесший такую операцию – актер Хоакин Феникс. Сегодня о неприятных переживаниях ему напоминает лишь шрам на верхней губе.
Фото: GettyImages
Американская певица и танцовщица Кармит Бачар также перенесла в детстве подобную коррекцию, однако в ее случае ситуация ухудшалась еще и «волчьей пастью». Дефекты у нее были с рождения, ей были проведены операции, после которых у Бачар сохранились шрамы. Но даже они не помешали девушке стать известной и построить звездную карьеру.
Парез лицевого нерва
Несмотря на то, что мимика в актерском мастерстве играет огромную роль, даже такая проблема со здоровьем, как парез, или паралич лицевого нерва, не лишает возможности быть востребованным в этой профессии. Примером этому может послужить звезда «Игры престолов» Натали Дормер. У нее с первых дней жизни из-за родовой травмы не работают некоторые мышцы лица, в результате чего оно немного перекошено. Но к счастью для актрисы, это заметно только тогда, когда мышцы лица полностью расслаблены, а вот при улыбке полностью незаметен. При этом Натали не остается без работы, получая постоянно заманчивые предложения от самых известных режиссеров.
Фото: starface
С подобной проблемой столкнулся и российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев. Однако его патология возникла по причине сильного переохлаждения, когда он только учился в институте. Дмитрий даже попал с приступом в больницу. «На память» об этом у актера остался фирменный прищур глаз. Да и солнцезащитные очки звезда «Физрука» вынужден носить не как элемент стиля, а для защиты глаз от яркого света. Под воздействием софитов мышцы испытывают перегрузку, и в результате левый глаз актера самопроизвольно закрывается. О чем в интервью рассказывал сам актер.
Дефекты пальцев
По сравнению с последней патологией, необычное строение пальцев рук или ног – явление довольно частое, и немало селебритис с ним живут всю жизнь. Если присмотреться, можно увидеть, что у звезды серила «Друзья» Мэттью Перри недостает верхней фаланги на среднем пальце правой руки. А его коллега Дэрил Ханна с трех лет живет с подобной патологией, но на левом указательном пальцем. Это произошло из-за травмы, которую знаменитость перенесла в столь малом возрасте. Исполнитель главной роли в «Разводе по-американски» Винс Вон лишился фаланги большого пальца правой руки в автокатастрофе. А Дензел Вашингтон в юности сломал мизинец в ходе баскетбольного матча. При этом он решил не обращаться за медицинской помощью, что привело к неправильному сращиванию костей. Сейчас его палец оттопыривается в сторону на 45 градусов. Эта деталь бросается в глаза, если смотреть на слепок, который актер оставил на «Аллее славы» в Голливуде.
Фото: GettyImages
Бывший парень Дэми Мур Эштон Кутчер страдает синдаклией, так называется частичное сращивание двух пальцев на ноге. Бывшая супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер живет с другой патологией – брахиметатарзией. Стопа женщины развивалась неправильно и ее кости сформировались так, что некоторые пальцы выросли короче других. Более того, их расположение также имеет неестественный вид. Но это не мешает селебритис без стеснения носить открытую обувь.
У обладательницы престижных премий – «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» – горячей Холли Берри есть свой секрет. Чтобы его разгадать, достаточно обратить внимание на ноги актрисы. С рождения на одной конечности у нее шесть пальцев. Такой дефект называется полидактилия. Доктора советовали удалить лишний палец еще в детстве, однако родители ее побоялись вероятных осложнений и не решились на оперативное вмешательство.
Выраженные шрамы на лице
Фото: GettyImages
Известный музыкальный исполнитель Сил, бывший супруг супермодели Хайди Клум, на лице имеет глубокие, выглядящие жутко, шрамы. Чтобы как-то объяснить их происхождение, он был вынужден придумать легенду о проведенном ему таинственном нигерийском обряде. Увы, настоящая причина этих шрамов – редко встречающееся аутоимунное расстройство, которое называется «дискоидная красная волчанка».
С этим же недугом, только в более легкой форме, сталкивались и коллеги Сила по музыкальному Олимпу – Майкл Джексон и Тони Брэкстон.
Как исправить некоторые из этих эстетических дефектов
Алина Хриенко
Пластический хирург, Врач высшей категории сети клиник «Семейная» направление Beauty
Заячья губа проявляет себя эстетическими недостатками, речевыми проблемами и трудностями с кормлением, сосанием бутылочки и груди. Психосоматическое развитие у детей с заячьей губой ничуть не замедлено. Наряду с заячьей губой у новорожденных с челюстно-лицевыми пороками часто встречается расщепление нёба – волчья пасть. Факт наличия подобных пороков у плода может быть установлен еще внутриутробно с помощью УЗИ. Выделяют неполную и полную форму заячьей губы. Частичное расщепление обычно одностороннее в виде углубления на губе. Оно формируется в результате несращения между собой среднего носового и одного из верхнечелюстных отростков. Полное расщепление губы характеризуется глубокой трещиной (сколом), восходящей от губы к носу с одной или двух сторон.
Глубина и протяженность дефекта может быть различной. В легких случаях расщепление затрагивает только мягкие ткани губы; в тяжелых – дефект связан с небной костью и костью верхней челюсти.
Фото: GettyImages
Лечение заячьей губы проводится хирургическим методом – посредством хейлопластики; при сочетанных пороках – ринохейлопластики, ринохейлогнатопластики. Проведение хейлопластики в первые две недели после рождения благоприятно влияет на развитие губы и носа в дальнейшем, а также уменьшает психическую тревожность родителей. Коррекция заячьей губы должна быть завершена к 3-м годам, когда начинается становление речи. В более позднем возрасте проводится логопедическое лечение, направленное на устранение речевых дефектов, и косметическое лечение по устранению послеоперационного рубца.
В оптимальном протоколе хирургического лечения, можно выделить несколько этапов:
первичная хейлопинопластика (с момента рождения),
пластика мягкого неба (в возрасте шести-семи месяцев),
пластика твердого неба (в двенадцать-тринадцать месяцев),
костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (восемь-одиннадцать лет),
если есть необходимость, проводятся дополнительные реконструктивные операции (начиная с 6-и лет).
Лопоухость – это врожденная анатомическая особенность, которая характеризуется увеличением угла отстояния ушной раковины, что придает ушам торчащий вид.
Более чем в половине случаев оттопыренные уши у грудничка являются проявлением неблагоприятной наследственности. Согласно медицинской статистике, в эту группу попадает 60% пациентов. На долю тех, у кого в семье у родителей или дедушек и бабушек не было оттопыренных ушей, приходится 40% младенцев. В этом случае причина кроется в особенностях внутриутробного развития. Уши топорщатся при избыточном разрастании хрящевой ткани ушной раковины или слабом развитии противозавитка.
Фото: GettyImages
Многие знаменитости знают о процедуре не понаслышке — ведь природная лопоухость, которую и корректирует отопластика, едва ли не стала препятствием в их звездной карьере. «Ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио рассказывает, что всегда мечтала стать моделью, поэтому уже в 11 лет сделала операцию, чтобы убрать свою лопоухость. Чтобы исправить внешний вид своих ушей, звезда Бейонсе еще в юности сделала операцию, спросив перед этим разрешения родителей. Так как времени прошло много, Бейонсе не акцентирует на этом внимание. Однако по детским снимкам разница заметна! Так же, как и Бейонсе, популярная певица Рианна тоже сделала операцию еще в детстве. Хотя Ри предпочитает не затрагивать эту тему, разницу можно увидеть, сравнивая фотографии певицы разных лет. Чего не сделаешь ради красоты, если это поможет почувствовать себя прекрасной!
Так как же лечить данную патологию? У младенца, не достигшего шести месяцев, отклонение корректируется с помощью специальных корректоров. Этот метод похож на известный еще бабушкам, которые умели лечить лопоухость в домашних условиях. Они надевали облегающие шапочки на малышей, родившихся с оттопыренными ушками. Но в отличие от бабушкиного, дает предсказуемый результат.
Важно: наложение повязки или фиксация шапкой в некоторых случаях может привести к обратному эффекту, некрасивой деформации хрящевой ткани. Фиксаторы не просто прижимают уши, а корректируют дефект именно той части уха, которой это требуется.
У ребенка до года, которому уже исполнилось 6 месяцев, пытаться исправлять лопоухость с помощью корректоров не рекомендуется. Фиксаторы на этом этапе уже малоэффективны, а делать операцию еще рано. При этом известно, что к 6-7 годам слабо выраженные отклонения могу исчезнуть. Процедура проводится под местной анестезией и длится 1-2 часа.
Если справиться с проблемой без операции (отопластики) не удалось, а лопоухость третьей степени крайне трудно исправить с помощью корректоров или тем более повязок, требуется хирургическое вмешательство.
Распространенное мнение о том, что оперировать лопоухость нужно как можно раньше, не является истинным. Операция показана в возрасте от 6 лет и до глубокой старости. Устранить дефект оттопыренных ушей у взрослого не сложнее и не проще, чем у ребенка. Единственная причина, по которой операцию стоит сделать в возрасте 6-7 лет, является возможный дискомфорт, связанный с насмешливым отношением окружающих.
Фото: GettyImages